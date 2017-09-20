 НАБУ осуществляло прослушивание более 140 госслужащих, получив разрешение только на 18 человек, - Луценко

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
По словам Луценко, прокуратура имеет юридические доказательства незаконных прослушек. "У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", - сказал Луценко.
Генпрокурор также добавил, что уже доложил об этой ситуации руководителю Бюро. Первые результаты по этому делу ожидаются через несколько месяцев.
Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд обратился к украинскому правительству с письмом-предупреждением, в котором напомнил об обязательствах по обеспечению деятельности НАБУ. В МВФ заявили, что для продолжения выполнения программы Киев должен выполнить свое предыдущее обязательство и предоставить НАБУ право самостоятельно инициировать в суде прослушивание подозреваемых. Сейчас для негласного прослушивания НАБУ должно просить СБУ об обращении в суд.
Глава НАБУ Артем Сытник неоднократно заявлял, что у властей нет желания предоставлять Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) право на самостоятельное снятие информации с каналов связи.
Напомним Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции в июле единогласно одобрил проект закона №4812, предоставляющий НАБУ право самостоятельно снимать информацию с телекоммуникационных сетей.
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