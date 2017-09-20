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 "Если снаряд в одно место - двоих сразу не станет", - Лукашенко объяснил почему Путин не приехал на учения в Беларусь

лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не приехал на белорусский этап военных учений "Запад-2017".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Tut.by.

"Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин (будет) на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений. Если снаряд в одно место - двоих сразу не станет", - пояснил президент Беларуси.

По его словам, все поставленные перед учениями цели были достигнуты. "Мы все задачи полностью реализовали. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил нашей армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси, но и систему территориальной обороны союзного государства", - добавил Лукашенко.

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Напомним, 14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал, что глава РФ Владимир Путин посетит военные учения "Запад-2017.

"Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений", - отмечал представитель российского президента.

Смотрите также: Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений "Запад-2017": выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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если сразу двоих не станет то минимум три страны будут пить-гулять неделю на деньки которыми скинется весь цивилизованный мир
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Понимает, в какое место засунуть могут снаряд.

Один снаряд в оба места.
Ёрзает заранее, сволочь.
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Правильно Лука, поруч з фуйлом некомфотно любому .
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Дурак Лука! Снаряд в одну воронку не попадает никогда (по теории вероятности).
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Даже Лука не верит в профессионализм кацапской армии...
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а если по теме, то лука не поехал по приглашению хуйла на полигон под питер. говорят слишком уж нагло цапы кинули сябров с этими учениями. легенду изменили уже после начала, вели себя по скотски как у себя дома и вообще не ставили в известность белорусов что и как делать собираются. такое ощущение что просто территорию РБ превратили в полигон срасии.
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Беларусы есть ? Вот скажите ,как вы терпите этого тупого колхозника?
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ИТИТѢКАЛАТИТѢ!!!
А ежели снарядов нє жалко??
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Если снаряд в одно место - двоих сразу не станет", - Лукашенко объяснил почему Путин не приехал на учения в Беларусь
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