 "Если снаряд в одно место - двоих сразу не станет", - Лукашенко объяснил почему Путин не приехал на учения в Беларусь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Tut.by.
"Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин (будет) на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений. Если снаряд в одно место - двоих сразу не станет", - пояснил президент Беларуси.
По его словам, все поставленные перед учениями цели были достигнуты. "Мы все задачи полностью реализовали. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил нашей армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси, но и систему территориальной обороны союзного государства", - добавил Лукашенко.
Напомним, 14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал, что глава РФ Владимир Путин посетит военные учения "Запад-2017.
"Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений", - отмечал представитель российского президента.
577 16
"Никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - Лукашенко(82)
20 сентября Лукашенко вместе с представителями высшего командования ВС РФ будет наблюдать за учениями "Запад-2017"(52)
Песков об отсутствии Путина на Генассамблее ООН: "Здесь нет ничего необычного"(135)
Путин прибыл на военные учения "Запад-2017"(79)
Ядерный игрок "в законе"(0)
"Важно не размывать сути предложения РФ", - Песков о миротворцах на Донбассе(49)
Путин призвал Макрона поддержать российскую идею о миротворцах ООН на Донбассе(41)
Ответить
Один снаряд в оба места.
Ёрзает заранее, сволочь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ежели снарядов нє жалко??
Ответить
Ответить
Ответить