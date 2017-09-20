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Все про:НАПК (512) Добродомов (8)

 НАПК вручило подозрение нардепу Добродомову за прочтение оплачиваемой лекции

напк

Народный депутат Украины Дмитрий Добродомов ознакомился с протоколом об административном правонарушении по проведению оплачиваемой лекции в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

"Добродомов Дмитрий Евгеньевич не признал себя виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного статьей 1724 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и предоставил письменные объяснения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что он провел лекции в 2016 году в Одессе во время исполнения обязанностей народного депутата, за что получил 19 февраля 2017 доход в сумме 5278,39 грн.

По положениям закона "О статусе народного депутата Украины", "О предотвращении коррупции" народный депутат не имеет права заниматься любой, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практики в свободное от исполнения обязанностей народного депутата время.

Лекцию Добродомова нельзя отнести нельзя отнести к преподавательской деятельности, отмечают в НАПК.

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"Проведение лекции на выполнение взятых по договору обязательств от имени юридического лица предоставить услуги по проведению лекций не может быть отнесено к преподавательской деятельности, ведь в соответствии с положениями Закона Украины "О высшем образовании "преподавательской деятельностью является преподавание научно-педагогическими, научными и педагогическими работниками высшего учебного заведения учебных дисциплин соответствующей образовательной программы по специальности (пункт 1 части первой статьи 58 Закона Украины "О высшем образовании"), качество которого контролирует руководитель соответствующей кафедры (часть седьмая статьи 35 Закона Украины "О высшем образовании") ", - отметили в НАПК.

Протокол о совершении административного правонарушения на протяжении трех дней будет направлен в местный общий суд по месту совершения правонарушения.

Сам Добрободов отметил, что будет обжаловать в суде админпротокол НАПК. "Абсурдная вещь в том, что в протоколе НАПК ссылается на Закон Украины "О высшем образовании", а не на Закон Украины "О статусе народного депутата". Там четко указано мое право на преподавательскую, научную и творческую деятельность. Поэтому, я обязательно буду оспаривать это в суде", - написал Добродомов в Фейсбуке.
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Что вы! Что вы!
Это же - борец с коррупцией!
Он не может быть коррупционером!
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Эта пабьеда! Ну отдаст он эти деньги...А реальные с десятками лямов в разных валютах? Не финофаты и времени не хватает?
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вот они все такие борцы - пока лично не кого не коснулось,один кваритиры покупает и так далее))
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интересно - а вот шо он теперь будет говорить - он же такой знатный на словах, борец с коррупцией))
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...что это была вовсе не лекция, а дружеская беседа.... и денги он не брал не насовсем, а в долг...
...да и что это за деньги, для депутата!
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Зачем лекции читаешь? Коррупционер проклятый! Не можешь просто слямзить бабки за голосование "как надо"?
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Кстати, можно и премии выписать тысяч по 100.....Это из серии как у Марушевской обыски делать за то что она женщинам таможни на 8 марта выписала премии по 500 гривен.
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Это такой же антикоррупционер, как и Лещенко, который дружит с российским олигархом, имеет счета в российском банке и покупает апартаменты за дикие деньги.
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Помню, когда устраивался на госслужбу, в списке разрешенной деятельности была преподавательская деятельность, что уже отменили?
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Ну наконец то занялись самым страшным коррупционером :D ......дождались таки ....
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О бля порохоботов налетело! Сидели в засаде, начальник дал команду ФАС! Клоуны карамельные.
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Если человек не может передавать свой опыт и свои мысли другим на платной основе, то и самообразование необходимо запретить, поскольку это получение скрытого дохода - он НЕ оплатил работу преподавателя.
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и
"...по тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд
«Воркута - Ленинград»..."
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НАПК вручило подозрение нардепу Добродомову за прочтение оплачиваемой лекции

Редакторы Цензора, продолжаете позориться????
Подозрение вручается только в уголовном производстве.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАПК вручило подозрение нардепу Добродомову за прочтение оплачиваемой лекции
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