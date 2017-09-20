 НАПК вручило подозрение нардепу Добродомову за прочтение оплачиваемой лекции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.
"Добродомов Дмитрий Евгеньевич не признал себя виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного статьей 1724 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и предоставил письменные объяснения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он провел лекции в 2016 году в Одессе во время исполнения обязанностей народного депутата, за что получил 19 февраля 2017 доход в сумме 5278,39 грн.
По положениям закона "О статусе народного депутата Украины", "О предотвращении коррупции" народный депутат не имеет права заниматься любой, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практики в свободное от исполнения обязанностей народного депутата время.
Лекцию Добродомова нельзя отнести нельзя отнести к преподавательской деятельности, отмечают в НАПК.
"Проведение лекции на выполнение взятых по договору обязательств от имени юридического лица предоставить услуги по проведению лекций не может быть отнесено к преподавательской деятельности, ведь в соответствии с положениями Закона Украины "О высшем образовании "преподавательской деятельностью является преподавание научно-педагогическими, научными и педагогическими работниками высшего учебного заведения учебных дисциплин соответствующей образовательной программы по специальности (пункт 1 части первой статьи 58 Закона Украины "О высшем образовании"), качество которого контролирует руководитель соответствующей кафедры (часть седьмая статьи 35 Закона Украины "О высшем образовании") ", - отметили в НАПК.
Протокол о совершении административного правонарушения на протяжении трех дней будет направлен в местный общий суд по месту совершения правонарушения.
Сам Добрободов отметил, что будет обжаловать в суде админпротокол НАПК. "Абсурдная вещь в том, что в протоколе НАПК ссылается на Закон Украины "О высшем образовании", а не на Закон Украины "О статусе народного депутата". Там четко указано мое право на преподавательскую, научную и творческую деятельность. Поэтому, я обязательно буду оспаривать это в суде", - написал Добродомов в Фейсбуке.
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Это же - борец с коррупцией!
Он не может быть коррупционером!
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...да и что это за деньги, для депутата!
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"...по тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд
«Воркута - Ленинград»..."
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Редакторы Цензора, продолжаете позориться????
Подозрение вручается только в уголовном производстве.
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