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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1069) законопроект (1911) рейтинг (1110) Гройсман (3426)

 Для попадания в ТОП-40 Doing Business Рада должна принять 4 законопроекта по дерегуляции, - Гройсман

гройсман

Украина может попасть в ТОП-40 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка в случае принятия Верховной Радой четырех дерегуляционных законопроектов, подготовленных правительством.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с бизнесом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Хочу подчеркнуть, что правительство за последние полгода провело ряд важных дерегуляций. И мы направили 4 новых законопроекта в парламент, которые позволят Украине после их принятия и имплементации попасть в ТОП-40 рейтинга Doing Business", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: К концу года примем законопроект, который лишит силовые структуры функций экономического контроля на предприятиях

По словам главы правительства, дерегуляция в Украине должна быть направлена на повышение качества и сокращение количества регуляций, а государственные услуги должны стать более доступными.

"С одной стороны, мы должны все регуляции сделать понятными и устранить лишнее, с другой стороны - государственные услуги должны быть доступными, а большинство из них - дистанционным", - отметил премьер.

Смотрите: "Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?", - конфуз на встрече Гройсмана и представителей бизнеса. ВИДЕО
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В жопу ! И нюхает как по химии учили )) - На расстоянии.
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Рада должна заседания в зоне проводить в красной комнате в перерыве обеденном и только там !!!
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Сейчас БЮТовские борзописцы бросятся штамповать никчемные прправки, чтобы "завалить" спамом законопроекты!
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А подобные вам пополизы утверждать, что в Украине все зашибись
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Рада должна принять 4 законопроекта ...

Классно, а выполнять законы не требуют!
.
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мудаки...
зачем принимать 4 закона ?
надо просто принять 1 закон: "...Украина попала в ТОП-40 Doing Business..."
и все.
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Для попадания в ТОП-40 Doing Business Рада должна принять 4 законопроекта по дерегуляции
Не токмо. Нужно грохнуть коня и еще пару десятков аналогов и тогда лишь попробовать Doing Business, если порошечный конечно позволит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля попадания в ТОП-40 Doing Business Рада должна принять 4 законопроекта по дерегуляции, - Гройсман
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