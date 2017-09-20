 Для попадания в ТОП-40 Doing Business Рада должна принять 4 законопроекта по дерегуляции, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с бизнесом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Хочу подчеркнуть, что правительство за последние полгода провело ряд важных дерегуляций. И мы направили 4 новых законопроекта в парламент, которые позволят Украине после их принятия и имплементации попасть в ТОП-40 рейтинга Doing Business", - сказал Гройсман.
По словам главы правительства, дерегуляция в Украине должна быть направлена на повышение качества и сокращение количества регуляций, а государственные услуги должны стать более доступными.
"С одной стороны, мы должны все регуляции сделать понятными и устранить лишнее, с другой стороны - государственные услуги должны быть доступными, а большинство из них - дистанционным", - отметил премьер.
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Классно, а выполнять законы не требуют!
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зачем принимать 4 закона ?
надо просто принять 1 закон: "...Украина попала в ТОП-40 Doing Business..."
и все.
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Пацталом....
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Не токмо. Нужно грохнуть коня и еще пару десятков аналогов и тогда лишь попробовать Doing Business, если порошечный конечно позволит
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