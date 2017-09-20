EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  857  62
Материалы по теме:
Все про:апелляция (268) Луценко (7122) Одесса (5995) пожар (3618)

 Прокуратура не даст избежать ответственности людям, которые хотели принести войну в Одессу, - Луценко о "деле 2 мая"

одесса дом поле профсоюзов куликово с14

Апелляционная жалоба на оправдательный приговор в отношении фигурантов дела 2 мая 2014 года в Одессе будет представлена в апелляционный суд на следующей неделе.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также читайте: Суд арестовал двух фигурантов "дела 2 мая" - Долженкова и Мефедова

"Суд отказался принимать, с нашей точки зрения, абсолютно обоснованные доказательства причастности лиц к указанным событиям - это видео событий, показания свидетелей, которые узнают конкретных обвиняемых, и признание одного из тех, кто был на стороне "Русской весны" и разоблачает своих единомышленников. Но все это отказался принимать суд", - сказал Ю.Луценко журналистам в Днепре, комментируя решение суда в отношении лиц, причастных к массовым беспорядкам 2 мая 2014 в г.Одессе, которые привели к гибели людей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду.

Он подчеркнул, что в этой ситуации прокуратура "не даст взбудоражить Одессу" и "избежать ответственности людям, которые хотели принести войну в Одессу".

"Мы надеемся, что апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу, она будет представлена на следующей неделе", - сказал Ю.Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я полностью разделяю возмущение", - первый вице-спикер Геращенко о приговоре фигурантам "2 мая"

Генеральный прокурор отметил, что в апелляционной жалобе прокуратура будет требовать отмены решения районного суда и направлении производства на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, 18 сентября Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители, после решения суда предъявили обвинения по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.

У здания Ильичевского суда Черноморска начались потасовки после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.

Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.

Прокурор Ирина Куприна требовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "2 мая. Без мифов": расследование журналистов трагедии в Одессе. ВИДЕО

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигурант дела о трагедии в Одессе 2 мая Фучеджи получил гражданство РФ

Недоказанными и голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
аті що у верховній раді з стобою і не тільки одесу" підімали " на ноги а і в москву на "стажировку" літали -як з тими буде Юік ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Т.е. надо продолжать лить на Луценко и не разбираться с работой судов?
Может сразу к Порошенко перейти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Враховуючи той факт, що суди всіх відпускають, у Югіка, щоб виконати свою обіцянку, є тільки один спосіб - ліквідовувати їх всіх при затриманні, не доводячи справи до суду.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
дякую,що ти адекватно оцінив себе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажи ,бот , а свой треп на цензоре ты считаешь полным ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дурням які ще вірить у правосуддя порошенко зараз пишуть сценарій нового мильного серіалу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дебил рашистский, расскажи про здравый смысл, если с первых дней Майдана 2013 -2014 гг. Кисель ТВ врало, даже Киселёву пришлось оправдываться, когда ему сказали, что он подал, что студенты напали на милицию с палками, а не сначала милиция избила студентов, а потом студенты взялись себя защищать. Знаешь - что Киселёв ответил? "А какая разница? Лишнехромосомные дебилы всё равно проглотят" Прошу прощения, он сказал только - А какая разница!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И моторыло из усть - пердючинска в Харькове тоже "страну спасал". Только возникает вопрос что оно и остальные борцы со зравым смыслом забыли в чужой стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто если ты и власть в твоём лице этого не сделаешь ...то это готовы сделать сами одесситы , они это уже доказали , а там как говорится из искры может такое загореться , что будешь ты с кумом иметь бледный вид , так что в ваших же интересах наказать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сєпари , від таких "грізних обіцянок" , весело регочуть :D ..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странные заявления. А что реально происходит уже 3 года? И кто мэр Одессы???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Его надо было до выборов садить. Да и сейчас можно нах за три иностранных паспорта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
відео з ним і паспортами в студію.Або акт експертизи.що підписи на документах справді його
 показать весь комментарий
Ответить
 
дякую.що представився.А що сказати хотів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Армянские народные сказки. - Не верь картавому,плешивому и косому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато как жена за 2 месяца каникул обрезалась, пластики сделала. Баба Яга помолодела....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При энном количестве выпитого вискаря, все бабы красавицы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Громадянин і росії , мер Одеси Труханов, під час виконання Гімну України.

Прокуратура не даст избежать ответственности людям, которые хотели принести войну в Одессу, - Луценко о "деле 2 мая" - Цензор.НЕТ 9832
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А красный значок ,случайно, не комсомольский с членином?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ценсор правильно написал. Смотрим на тэг и видим дуценко, он же гениальный ( или генитальный) югик, он же безбрежная синева, он же прокуратор ликеро водочного отдела.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура не даст избежать ответственности людям, которые хотели принести войну в Одессу, - Луценко о "деле 2 мая"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти