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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Болгария (326) образование (1645) Президент (4492) язык (3531)

 Президент Болгарии Радев обсудил с Порошенко вопрос изучения болгарского языка в Украине

радев

Президент Болгарии Румен Радев надеется, что для проживающих в Украине болгар не будет никаких ограничений в изучении родного языка после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

Об этом сообщили в пресс-службе президента Болгарии по итогам его встречи в Нью-Йорке с Президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Болгария ожидает, что права наших соотечественников в Украине по изучению ими родного болгарского языка будут соблюдены. Мы договорились с украинским президентом, что не будет никаких ограничений по изучению болгарского языка, как в количественном плане, так и в качественном", - отметил болгарский президент.

Читайте: Порошенко о новом законе об образовании: "Это священное право украинцев - учить свой язык"

Глава украинского государства, в свою очередь, заверил своего болгарского коллегу, что "в случае поступления жалоб на ущемление прав проживающих в Украине болгар реакция президента Украины будет незамедлительной". Порошенко подчеркнул также, что в процессе децентрализации власти в Украине не будут предприняты никакие меры по административному разделу исторически сложившегося Болградского района Одесской области.

Напоминаем, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.

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В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.

Также читайте: Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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Когда страна опущена ниже плинтуса... Каждая сволочь будет обсуждать с ней свои проблемы.
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ты о своей цапии - согласен полностью
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ты шо своих соотечественников так не любишь ? чукчи ,буряты, якуты - это все жители твой страны - как не хорошо))
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тю - индеец руцкого не понимает,а если и понимает то совсем малость - а ты чукчей бы не трогал лишний раз,совет такой простой - а то вдруг тебя с белкой спутают))
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Индеец ты или чукча,далеко не важно. Важно кто тебя лечит. И пьешь ли ты лекарства.
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от вы тролли - все такие агресивные - о вас заботишся - говоришь не бери горячее обожешься - а вы как малый дети - редко слушаете )
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Представляю ,что ему там напидел Порошенко,такие шлема застегнул про изучение болгарского языка в Украине,что Радев до сих пор под впечатлением
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Врядли. Они на слова не ведутся. У них статистика,факты,жалобы. Застегнуть на Западе он может только ширинку.
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ты не путай,болгары те же наивные славяне,не такие конечно наивные,как украинцы,но далеко не немцы ,любят послушать замечательные истории
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Не надо кого-то держать за дураков. У них демократия. Какая никакая.
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а кто сказал-что они дураки?У них демократия и рыночная экономика,они гораздо воспитанее наших людей,но остаются славянами с постсовковой ментальностью
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У кого демократия и рыночная экономика,не могут иметь ментальность,противоречащую вышесказанному.
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Порошенко должен был обсуждать с президентом Болгарии и изучение украинского языка в болгарских школах.Где взаимность интересов?
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я уверен-что болгары бы согласились без проблем,только вот кто его там учить будет?Украиноязычных людей там мало,а те кто есть учат местный язык,что бы образование получить местное,в Польше миллион украинцев и никто требование не выдвигает об обучении на украинском
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Пусть власть наша выдвигает и тогда украинцы будут выдвигать. Украинские школы должны быть,а болгарский должен там идти как иностранный второй язык. Очень уж украинцы боязливы на этот счет,или же на них оказывается давление как в паРаше,где закрыли недавно единственную украинскую библиотеку и все молчат как мыши.Не привыкли украинцы отстаивать свои интересы ни за границей,ни в своей стране.
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основная масса украинцев в Болгарии говорят по-русски и болгары при общении,кто знает переходит на русский язык-для удобства,нет никакой проблемы,а что касается языка-то не нужно уподобляться совковым кацапам,нужно наводить дружественные отношения с дружественными странами и языковые вопросы можно решить легко
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без проблем!
вообще никакой проблемы нет!
кацапня волну пустила, и на этой волне на Донбассе до сих пор штормит.
а умный человек (Румен Радев такой) не будет раздувать мыльную бульку!
все будет хорошо! посмотрите
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"основная масса украинцев в Болгарии говорят по-русски и болгары при общении,кто знает переходит на русский язык" - а на украинский они почему не переходят?
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при совке обучение русскому в школе было у них обязательное и многие помнят,а украинский они не слышали даже
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Какая разница, что они там при совке учили? Живут в Украине - пусть учат украинский.
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они украински и так знают,большенство из них свой уже забыли-ты слышал звон,да незнаешь где он-но своя пятак вставляешь
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Пусть все эти венгры с болгарами глубоко озаботятся. Всё равно на большее они не способны.
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Вони не здатні ?
Да вони , як члени ЄС і НАТО дуже багато на що здатні - якщо раптом захочуть попсувати нам життя ...
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вот типичная позиция совка-всех в жопу,а нормальные страны находят решение и договариваются
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вот типичная позиция совка - подставим всем зад, лишь бы не было войны... пойди договорись с кацапами, закон об образовании в первую очередь против них принят.
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А ты на каком языке пишешь сам?Что нравится зад подставлять кацапам?
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Не проецируй свои привычки на других, леопольд хренов)
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Качай с интернета языковые курсы - и изучай! В чем проблема?
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Болгарский язык - это фигня... Вот действительно полный зашквар...
"Порошенко подчеркнул также, что в процессе децентрализации власти в Украине не будут предприняты никакие меры по административному разделу исторически сложившегося Болградского района Одесской области".
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я так понял, что порох объяснял, оправдывался, оборонялся..а болгарин - нападал..с претензиями....Нормальные переговоры..а чё.."равные европейские страны"..
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Непонятно, зачем упорно пытаться нагибать всё население под украинский язык, если это приводит к нарастанию конфликтов со странами - соседями, я уж не говорю недовольство значительного количества граждан Украины. Ну жили 25 лет, украинский язык потихоньку возрождался, но без этого насилия, которое несёт новый закон.
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Добровольно не будут учить, нужно нагибать. Кацапы не ждали, когда чукчи и чеченцы добровольно захотят учить русский.
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Зачем нагибать??? Для чего? Если не будут знать украинский язык - то не смогут учиться в ВУЗах или работать на госслужбе. В остальном же, это личное дело человека. Так например, в США существуют большое количество ГРАЖДАН, которые очень плохо знают английский, и пользуются только своим родным(китайским, португальским, испанским, ...). И ничего, государство никого не напрягает и не принуждает. И учатся дети в чайна - тауне на китайском языке. Это их ЛИЧНОЕ дело.
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Думаю, что если кого-то "насилуют" при обязательном знании государственного языка, то тому место там, где его не будут "насиловать".. Согласен, дорогой? Почему Украина за свой счет должна готовить будущие кадры для Молдавии- Румынии-Венгрии-Болгарии-Греции-рассии???
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Нет не согласен. Существует много по настоящему демократических стран, где граждане не коренного этноса поощряются к изучению государственного языка, но не принуждаются. Уже даже не вспоминаю о многих странах, где несколько государственных или официальных языков, по количеству основных этносов этих стран.
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Я так понимаю, что вопросы изучения украинского языка в Болгарии решены полностью если очередное хуйло лезет в Украину со своими советами.
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румынский парламент, он, с инспекцией будет ехать к нам..Может, им лучше в приднестровье поехать и там проверить всех "на язык"??
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там кацапы сразу нахер пошлют .. туда боязно ...
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Та никто не мешает. Изучайте болгарский язык, открывайте школы.
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А как изучается турецкий язык в Болгарии? Мож болгары поделятся опытом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Болгарии Радев обсудил с Порошенко вопрос изучения болгарского языка в Украине
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