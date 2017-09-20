 Президент Болгарии Радев обсудил с Порошенко вопрос изучения болгарского языка в Украине

Об этом сообщили в пресс-службе президента Болгарии по итогам его встречи в Нью-Йорке с Президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Болгария ожидает, что права наших соотечественников в Украине по изучению ими родного болгарского языка будут соблюдены. Мы договорились с украинским президентом, что не будет никаких ограничений по изучению болгарского языка, как в количественном плане, так и в качественном", - отметил болгарский президент.
Глава украинского государства, в свою очередь, заверил своего болгарского коллегу, что "в случае поступления жалоб на ущемление прав проживающих в Украине болгар реакция президента Украины будет незамедлительной". Порошенко подчеркнул также, что в процессе децентрализации власти в Украине не будут предприняты никакие меры по административному разделу исторически сложившегося Болградского района Одесской области.
Напоминаем, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.
В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.
С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.
Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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сколько у вас - столько и у нас
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вообще никакой проблемы нет!
кацапня волну пустила, и на этой волне на Донбассе до сих пор штормит.
а умный человек (Румен Радев такой) не будет раздувать мыльную бульку!
все будет хорошо! посмотрите
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Да вони , як члени ЄС і НАТО дуже багато на що здатні - якщо раптом захочуть попсувати нам життя ...
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"Порошенко подчеркнул также, что в процессе децентрализации власти в Украине не будут предприняты никакие меры по административному разделу исторически сложившегося Болградского района Одесской области".
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