 "У нас есть 600 фактов пыток на Донбассе - снятие кожи, скальпа, кастрация, заливание свинца в горло", - Луценко

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета Ассоциации между Украиной и ЕС в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Луценко, прокуратуре известно о 600 прецедентах пыток в отношении украинских граждан террористами на Донбассе.
"У нас есть 600 фактов пыток - снятие кожи, скальпа, кастрация, заливание свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, посылание пешком на минные поля, которыми занимаются российско-террористические войска. 600 человек", - заявил он.
Луценко добавил, что ГПУ подозревает в совершении военных преступлений на Донбассе двух десятков российских военных чиновников, включая министра обороны Сергея Шойгу.
"Прокуратура одновременно воюет на всех фронтах - на фронтах войны на Донбассе, потому что, как вы понимаете, тысячи убитых, в том числе гражданских, означают тысячи уголовных производств. Оценить факты военных преступлений России - это также наша задача, и мы объявили о подозрении министру обороны Российской Федерации и 20 генералам и адмиралам российской армии, которые обвиняются в преступлениях против человечности и других военных преступлениях", - констатировал он.
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Потому, что в Раду навыбирали мураевых с хомутыниками!
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Полный текст читайте здесь: https://daily.rbc.ua/rus/show/ssha-zarezervirovali-500-millionov-oruzhie-1505911163.html
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Разве может это сделать человек?
Столярчук, Сус, харьковский судья, не помню фамилию, беркутня, одесские убийцы, гепо-допа, злочевский и много другой мрази из-за тебя пока на свободе...
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Оценить факты военных преступлений России - это также наша задача, и мы объявили о подозрении министру обороны Российской Федерации и 20 генералам и адмиралам российской армии.
вы бы наших подозреваемых до суда довели,а потом уже хвастались остальными "достижениями"......
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Разрываю объятья
Двухголового монстра.
Вы мне больше не братья!
Вы мне больше не сестры!
Не могу притворяться
Рвется в клочья аорта!
Парню, слышите, двадцать,
А он уже… мертвый!
За минуту до смерти
Он достал телефон…
Но, российские черти
Шли с обеих сторон…
И глумилась шпана
Из деревни на Каме,
Убив пацана,
Звонящего… МАМЕ…
Сколько парнем не пройдено,
А он шел в это месиво,
Заслонив собой Родину
От российской агрессии!
Разве мы вас просили?
Звали, падая ниц?
Что ж ты СУКА - россия
Нарожала убийц????
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Тобто - Банкова повинна розцінюватись , як співучасник цих тортур ?
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Так хочется жрать, а на помойку "уничтоженной санкционки" пропуск неудачнику не дают?
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Поехало в Китай.
Увидело Шанхай
И сразу стало "ДАЙ!!!"
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