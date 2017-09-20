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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8906) Луценко (7122) пытки (471) терроризм (20572) Донбасс (16130)

 "У нас есть 600 фактов пыток на Донбассе - снятие кожи, скальпа, кастрация, заливание свинца в горло", - Луценко

луценко

Генпрокуратура расследует 600 случаев пыток боевиками и российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета Ассоциации между Украиной и ЕС в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Луценко, прокуратуре известно о 600 прецедентах пыток в отношении украинских граждан террористами на Донбассе.

"У нас есть 600 фактов пыток - снятие кожи, скальпа, кастрация, заливание свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, посылание пешком на минные поля, которыми занимаются российско-террористические войска. 600 человек", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе бесчинствуют более 36 тыс. террористов и русских солдат, - Грицак

Луценко добавил, что ГПУ подозревает в совершении военных преступлений на Донбассе двух десятков российских военных чиновников, включая министра обороны Сергея Шойгу.

"Прокуратура одновременно воюет на всех фронтах - на фронтах войны на Донбассе, потому что, как вы понимаете, тысячи убитых, в том числе гражданских, означают тысячи уголовных производств. Оценить факты военных преступлений России - это также наша задача, и мы объявили о подозрении министру обороны Российской Федерации и 20 генералам и адмиралам российской армии, которые обвиняются в преступлениях против человечности и других военных преступлениях", - констатировал он.
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Нужна срочная реинтеграция и восстановление за наш счет !
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петя и гнося а вы с ними торгуете а у пети в кацапии фабрика
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таких братьев, надо за причинное место вешать, что бы не размножались...
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А с чего мордва,мокша,меря,эрзя (финно-угры уральской языковой группы ) стали словянам братьями ( " типа младшими " ) ?
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Почему Лугандон до сих пор не признан террористической организацией?
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Бо їхні союзники сидять на Банковій - раз вони не дозволяють українським військам звільнити свою територію !
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Они не на Банковой, они ходят вместе с вами на избирательные участки!
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натякаєте на 54% "однотурових" виборіців ... ?
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На ваш вопрос,у меня ниже комментарий. Для того ,кто называет это все и ничего не делает.
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А почему американцы не помогают оружием?
Потому, что в Раду навыбирали мураевых с хомутыниками!
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Американский сенат утвердил проект оборонного бюджета на следующий год, в котором на помощь Украине зарезервировано полмиллиарда долларов. Но даже подписание законопроекта Трампом не гарантирует немедленных поставок Украине американских радиолокационных устройств и кораблей береговой охраны. Но, невзирая на это, сейчас Украина как никогда близка к получению американских вооружений
Полный текст читайте здесь: https://daily.rbc.ua/rus/show/ssha-zarezervirovali-500-millionov-oruzhie-1505911163.html
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И никто Мураева не садит за антиукраинские и антигосударственные выступления.
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Нету пока что доказательств,что бы назвать их террористами
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Могу подтвердить ещё факт отрезание головы пленным военным ВСУ.Нашим солдатам и офицерам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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И не только пленным военным но и мирным жителям.
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В Славянске террористы расстреляли двух 11-ти летних девочек за отказ копать окопы.
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Давай факты в ГПУ, а иначе это "мальчик в трусиках", а ты типа "интеллектуальный" тролляка...
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Вешать не вешать, а шоколадом исправно кое-кто подкармливает
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Об этих фактах должен знать весь мир ,Луценко,а ты все расследуешь уже больше 3 лет и где выступления наших политиков на телевидении Европы и Америки и в ООН об этих пытках? И где выступления по поводу убийства депутата от Батькивщины,которому почти 4 года назад вспороли живот? И где расследования по Майдану,когда рос. спецслужбы отрезали головы людям? Нихрена не делаете.
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вчерашний суд в Одессе показал, чего стоят его слова.
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На майдане российские спецслужбы отрезали головы людям?
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Да,те которых Янукович пригласил на помощь.Были такие случаи,по телевизору показывали.
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Ребята,вы не подумайте плохого...Ненавижу кацапов. Но если бы одну из пыток ,названных юриком,применили к нему самому..То и не возражал бы.
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Как о таком хорошем человеке можно подумать плохое....
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И как можно было предать этих жертв своей коррупцией, Юра?
Разве может это сделать человек?
Столярчук, Сус, харьковский судья, не помню фамилию, беркутня, одесские убийцы, гепо-допа, злочевский и много другой мрази из-за тебя пока на свободе...
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Только бизнес и ничего личного у нашего верховногоглавнокомандующего
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И как ни странно захарченко и плотницкий до сих пор граждане Украины. Что-то здесь не так
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хай вони корчаться в муках вічно, блядота, вонючі уроди нічого не вміють, крім як сіяти навколо себе ненависть і огиду, хай будуть прокляті і їхні потомки всі без винятку, не шкода
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Много кастрированных парней покончили с жизнью
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у нас в Кривому Розі знаю один випадок, мама вже поховала свого сина, ненавиджу
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Только хотел написать по существу сабжа,а тут уже все все правильно написали.

Оценить факты военных преступлений России - это также наша задача, и мы объявили о подозрении министру обороны Российской Федерации и 20 генералам и адмиралам российской армии.

вы бы наших подозреваемых до суда довели,а потом уже хвастались остальными "достижениями"......
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Думаю, що після цього як потрібно вчиняти з рашистами зрозуміло.
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а тем временем по всей территории Украини, при полном попустительстве властей, продолжают свою подривную деятельность, так називаемие "российские культурние центи" - рассадники фсбшной агентури и диверсий против Украини и ее народа
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яким боком Юра до судової гілки влади? Чи вам аби пургу гнати? Скільки разів по ТБ показували, як він сам просив створити новий суд хоч з 50-ма некорумпованими суддями, щоб можна було дійно СУДИТИ та засуджувати до ув"язнення багатьох тих, кого вони ловлять КОЖНОГО дня! але саме суди виправдовують та відпускають злочинців!!! Навіщо валити все в одну купу незадоволенності, не включаючи, хоч іноді, голову та мозок?
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прокуратурі відомо про 600 прецедентах тортур проти українських громадян терористами на Донбасі.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n456146 - доки тривали тортури ЗСУ дотримувалась "мінських угод" і не заважала сєпарм ...?
Тобто - Банкова повинна розцінюватись , як співучасник цих тортур ?
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вероятнее всего этим занимались местные негодяи и росияне типа Мильчакова,у них личная ненависть к Украине и ее бойцам зашкаливала.(и никуда не делась)Жаль,но я не ошибусь если скажу что как минимум один из тех,кто творил подобное,спокойно живет на територии подконтрольной Украине,получает пенсию.
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Если бы его в тюрьме тоже пытали и кастрировали, он бы мог стать настоящим прокурором, а так популист.
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Ты специально зарегистрировалось, козломордое,что бы сделать этот высер?
Так хочется жрать, а на помойку "уничтоженной санкционки" пропуск неудачнику не дают?
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Сколько бля можно подозревать?! Засудите хоть одного!
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Какой ппц! Да если мне сейчас ,хоть кто то, даже зикнется сказать, про каких то кацапских *братьев* будет послан! И хочу сказать беларусы точно такие сейчас ,как и кацапы! Никаких братьев у нас не было,нет и не будет,есть только соседи и есть сволочные соседи! Хотя во мне течет российская кровь,я в шоке просто...
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"Хотя во мне течет российская кровь,я в шоке просто..." гуляй, лишнехромосомное !
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заметно сразу кацапскую кровь,они 98% просто больные животные,ты точно один из них, просто берега попутал
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Хуйло тебя накормит. Неудачник лишнехромосомный...
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судя по твоему флагу, он тебя быстрее накормит, зверёк
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Однажды "дай"
Поехало в Китай.
Увидело Шанхай
И сразу стало "ДАЙ!!!"
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"У нас есть 600 фактов пыток на Донбассе - снятие кожи, скальпа, кастрация, заливание свинца в горло", - Луценко" - почему в мире и у нас об этом так мало говорят, об этом надо говорить и показывать на весь мир каждый день, по несколько раз, особенно доносить это до человекоподобных москалей, которые поддерживают и посылают своих выродков убивать своих православных братьев славян.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас есть 600 фактов пыток на Донбассе - снятие кожи, скальпа, кастрация, заливание свинца в горло", - Луценко
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