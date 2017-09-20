 ГПУ и Нацполиция проводят обыски в госучреждениях Полтавы по делу о присвоении бюджетных средств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам возможного присвоения…должностными лицами Полтавского горсовета бюджетных средств по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, расхищение имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования проверяются обстоятельства использования должностными лицами Полтавского горсовета бюджетных средств в течение 2016-2017 годов, которые были выделены управлению жилищно-коммунального хозяйства на проведение строительных работ. В частности, следствие проверяет возможные факты перечисления указанных средств на счета предприятий с признаками фиктивности.
В Генпрокуратуре отмечают, что обыски в помещениях государственных учреждений, коммерческих структур, частного жилья и автомобилей лиц, которые имели отношение к распределению и использованию указанных бюджетных средств, проводятся на основании определений Печерского районного суда Киева.
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