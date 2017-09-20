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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8906) обыск (1226) Нацполиция (8787) Полтава (518)

 ГПУ и Нацполиция проводят обыски в госучреждениях Полтавы по делу о присвоении бюджетных средств

полтава обыски

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит обыски в государственных учреждениях и других помещениях в Полтаве в рамках расследования дела о присвоении и расхищении бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам возможного присвоения…должностными лицами Полтавского горсовета бюджетных средств по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, расхищение имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования проверяются обстоятельства использования должностными лицами Полтавского горсовета бюджетных средств в течение 2016-2017 годов, которые были выделены управлению жилищно-коммунального хозяйства на проведение строительных работ. В частности, следствие проверяет возможные факты перечисления указанных средств на счета предприятий с признаками фиктивности.

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В Генпрокуратуре отмечают, что обыски в помещениях государственных учреждений, коммерческих структур, частного жилья и автомобилей лиц, которые имели отношение к распределению и использованию указанных бюджетных средств, проводятся на основании определений Печерского районного суда Киева.
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Без военного профурора напрасный труд. Только он с тепловизором может обнаружить.
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Полтава - очень коррупционный город,начиная с мэра. Поэтому там есть что копать.
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старый начальник полиции области ушёл в Харьков случайно или это совпадение?
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Харьков их столица и пересыльный пункт в расею. Там Гепманы четко службу знают.
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Мабуть знову хтось на співпрацю зі слідством піде)))А Луцик пару лимонів наживе!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ и Нацполиция проводят обыски в госучреждениях Полтавы по делу о присвоении бюджетных средств
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