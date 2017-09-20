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 Политика Украины
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 Суд отпустил из-под стражи "беркутовца" Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская

суд фемида

Замглавы милиции Киева времен Евромайдана Александр Кравченко пока что самый "высокий чин" среди организаторов "операции" против Автомайдана, которому предъявлено подозрение "вживую", а не заочно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

"Только вчера я для Ирины Ромалийской давала комментарий по судебному процессу, где трое из четверых обвиняемых "беркутовцев" скрываются от суда (Гончаренко, Костюк, Белов - Крепостной, 18.02). Пыталась ответить на сакраментальный вопрос - КАК ТАК? Почему они все МОГУТ бежать, почему наша судебная и правоохранительная система не может обеспечить не то что правосудие, а даже присутствие обвиняемых на собственном суде. А сегодня Апелляционный суд г. Киева (судья Рослик) освободил из-под стражи "беркутовца" 1-й роти Сергея Лободу (эпизод по нападению на автомайдановцев на Щорса 23.01.2014), того, самого, который полтора года был в розыске, под круглосуточный домашний арест (мы помним, да, что браслетов для "беркутовцев" почему-то никогда нет). А еще помним, что харьковские "беркута" Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста", - рассказал она.

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Суд отпустил из-под стражи беркутовца Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская 01

Сергей Лобода

"А Винницкий суд (судья Клапоущак) сегодня отказал в продлении домашнего ареста Александру Кравченко - тот же эпизод - операция по нейтрализации Автомайдана. Но роль существенно важнее - координатор этой операции, один из. На момент событий Кравченко был замом Коряка. И это пока самый "высокий чин" среди организаторов этой "операции", которому предъявлено подозрение "вживую". А неделей ранее, 11.09 тот же.суд отказался ограничивать Кравченко срок для ознакомления с материалами дела (знакомится он уже больше месяца, если что). Так что после 28.09 еще один подозреваемый может слинять, так и не став обвиняемым", - добавила Закревская.

Суд отпустил из-под стражи беркутовца Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская 02

Александр Кравченко

Суд отпустил из-под стражи беркутовца Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская 03

17 июля правоохранители задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" по подозрению в нападении и избиении участников "Автомайдана" в Киеве в январе 2014 года. По словам киевского журналиста Станислава Козлюка, задержанным был экс-"беркутовец" Богдан Мельник (1-я рота, командир Добровольский).

Напомним, в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 сотрудники столичного спецподразделения "Беркут" задержали 8 активистов общественного движения "Автомайдан", избил их и повредил их автомобиль.

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Странно.
Это наверное какой-то наговор на украинский суд.
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Украина нуждается в судебной реформе. А оппозиционеры в парламенте затягивают процесс.
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ага,ага... у тебе всі винуваті крім Порошенка енд компані
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Я понимаю, что очень удобно кивать на продажные суды и одновременно затягивать судебную реформу. Но история расставит все по своим местам.
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1 - хто такі "оппозиционеры в парламенте"
2 - чим вони так владі заважають ?
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А кто уже сегодня мешает резиденту остранить от занимаемой должности ватного мэра Одессы и бандюка в кубе ?!
Он ещё ко всему гражданин Мордора !
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Да ты шо? Ты посмотри кто прошёл конкурсы в новый Верховный суд Порошенка...90 % бывших коррупционных судей.....
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А при чём тут расстрел Небесной сотни до Антикоррупционного суда? Судебная реформа по сути ничего в этом плане не меняет.
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судебная реформа не решит проблему врагов Украины на должностях.
Можно было бы посадить этих мразей, если бы захотел судья, ему не судейской реформы не хватает, а желания наказать убийц Майдана.
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А я то думаю, чего эти бройлеры ночью гудели ! Праздновали наверно.
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усі злочинні рішення суд приймає як тільки брехлива свиня покидає територію України, злодій живе за принципом "я не я, та хата не моя".
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преступление без наказания порождает хаос и вседозволенность ...за три года гидрант , со своим большинством в раде и всей полнотой власти , не создал ничего в плане торжества справедливости и равенства всех перед законом , эффективность ноль
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Как-будто и не было Майдана и Небесной сотни... Специально тянут время, чтобы забывалось, чтобы люди перестали возмущаться и творят свои "черные" дела.
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офигеть. слов опять нет.
что в стране происходит?

всю нынешнюю власть (судебную, исполнительную, законодательную) - на гыляки начать развешивать. с порохато-ватной мразью во главе страны ничего хорошего не будет.
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че-то не видно активистов штурмующих суд, значит у них другие задачи
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то все топят чтобы през не имел влияния на суды, то през должен как-то обеспечить решения судей
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Ну хватить прибедняться , кады яму очень нужно он умеет даже поезда в Польше останавливать "одни усилием воли " !
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сказать, что порошенко со своей "судебной реформой" гнида - это всеравно, что не сказать ничего...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отпустил из-под стражи "беркутовца" Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская
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