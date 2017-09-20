 Суд отпустил из-под стражи "беркутовца" Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.
"Только вчера я для Ирины Ромалийской давала комментарий по судебному процессу, где трое из четверых обвиняемых "беркутовцев" скрываются от суда (Гончаренко, Костюк, Белов - Крепостной, 18.02). Пыталась ответить на сакраментальный вопрос - КАК ТАК? Почему они все МОГУТ бежать, почему наша судебная и правоохранительная система не может обеспечить не то что правосудие, а даже присутствие обвиняемых на собственном суде. А сегодня Апелляционный суд г. Киева (судья Рослик) освободил из-под стражи "беркутовца" 1-й роти Сергея Лободу (эпизод по нападению на автомайдановцев на Щорса 23.01.2014), того, самого, который полтора года был в розыске, под круглосуточный домашний арест (мы помним, да, что браслетов для "беркутовцев" почему-то никогда нет). А еще помним, что харьковские "беркута" Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста", - рассказал она.
Сергей Лобода
"А Винницкий суд (судья Клапоущак) сегодня отказал в продлении домашнего ареста Александру Кравченко - тот же эпизод - операция по нейтрализации Автомайдана. Но роль существенно важнее - координатор этой операции, один из. На момент событий Кравченко был замом Коряка. И это пока самый "высокий чин" среди организаторов этой "операции", которому предъявлено подозрение "вживую". А неделей ранее, 11.09 тот же.суд отказался ограничивать Кравченко срок для ознакомления с материалами дела (знакомится он уже больше месяца, если что). Так что после 28.09 еще один подозреваемый может слинять, так и не став обвиняемым", - добавила Закревская.
Александр Кравченко
17 июля правоохранители задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" по подозрению в нападении и избиении участников "Автомайдана" в Киеве в январе 2014 года. По словам киевского журналиста Станислава Козлюка, задержанным был экс-"беркутовец" Богдан Мельник (1-я рота, командир Добровольский).
Напомним, в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 сотрудники столичного спецподразделения "Беркут" задержали 8 активистов общественного движения "Автомайдан", избил их и повредил их автомобиль.
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Это наверное какой-то наговор на украинский суд.
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2 - чим вони так владі заважають ?
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Он ещё ко всему гражданин Мордора !
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Можно было бы посадить этих мразей, если бы захотел судья, ему не судейской реформы не хватает, а желания наказать убийц Майдана.
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что в стране происходит?
всю нынешнюю власть (судебную, исполнительную, законодательную) - на гыляки начать развешивать. с порохато-ватной мразью во главе страны ничего хорошего не будет.
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