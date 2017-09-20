 Антикоррупционный комитет приглашает Сытника и Холодницкого отчитаться за полгода

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее предложение озвучил председатель комитета Егор Соболев.
"Предлагаю 11 октября провести заседание, на которое приглашаем директора НАБУ и антикоррупционного прокурора, и рассмотреть отчет НАБУ за первую половину года", - сказал Соболев.
Члены комитета поддержали его предложение.
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