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 Политика Украины
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Все про:комитет (294) Соболев Егор (409) Сытник (434) Холодницкий (366)

 Антикоррупционный комитет приглашает Сытника и Холодницкого отчитаться за полгода

сытник

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции приглашает на заседание 11 октября директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого для отчета о деятельности за первое полугодие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее предложение озвучил председатель комитета Егор Соболев.

"Предлагаю 11 октября провести заседание, на которое приглашаем директора НАБУ и антикоррупционного прокурора, и рассмотреть отчет НАБУ за первую половину года", - сказал Соболев.

Члены комитета поддержали его предложение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Егор Соболев об антикоррупционной палате: "Трюк, чтобы выиграть время и грабить дальше"
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Антикоррупционный комитет с своими уёдепутатами пусть сначала создадут суды антикоррупционные.
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Интересно будет послушать какими очередными лже цифрами и инфографиками успешной работы, по мнению самого Сытника, они будут нас кормить
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Пускай отчитаются ещё откуда деньги на новейшую машину, поезду в ОАЭ, Лондон и т.п. Скажет, что жена оплатила, подруга, мама?)
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ага, сейчас эти краснощекие мальчики расскажут вам сколько они уже получили....- от всяких разных, и за что...

"На Холодницкого открыли производство из-за экс-министра Злочевского"....бгика жАба - та что дома , и зовется жЕна, ДАВИТ , за то что тот, а не он получил за порешалово по -РЕСУРСАМ рЫга...
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