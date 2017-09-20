EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, За рубежом
  1869  79
Все про:образование (1645) парламент (980) Румыния (517) язык (3531)

 Парламент Румынии единогласно принял декларацию о защите прав нацменьшинств в Украине

румыния

Румынский парламент в среду принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

За принятие декларации депутаты обеих палат румынского парламента проголосовали единогласно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Парламент призывает к скорейшему урегулированию ситуации, образовавшейся в духе сотрудничества и конструктивного диалога и с соблюдением европейских стандартов в области защиты национальных меньшинств, а также положений многосторонних и двусторонних соглашений, частью которых является Украина", - говорится в декларации.

Согласно документу, румынские парламентарии "с тревогой и особым вниманием следят за развитием событий после принятия Верховной Радой закона "Об образовании", который "ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын, проживающих в Украине, что вызывает глубокое беспокойство в Румынии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров и глава МИД Венгрии Сиярто "выразили озабоченность" украинским законом об образовании, - МИД РФ

Парламент Румынии обращает также внимание на то, что "европейские стандарты защиты национальных меньшинств, в частности, около 400 тысяч румын, которые проживают в Украине, является фундаментом демократических преобразований, без которого невозможно продвигаться по пути европейской интеграции".

Отмечается также, что в ближайшее время в Украину прибудет группа румынских парламентариев, которая обсудит пути урегулирования ситуации с властями Украины.

"Парламент Румынии подтверждает поддержку европейского курса Украины и выражает надежду, что в этом процессе будут соблюдены все международные стандарты защиты национальных меньшинств", - подытоживается в документе.

Также читайте: Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании, - Magyar Nemzet

Напоминаем, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.

В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.

Также читайте: Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Угорщина , Румунія , Польща ... хто наступний ?
Вітання гаркавому Клімкіну за таку "блискучу" роботу на міжнародній арені ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У вас у всех шизофрения, что вы пытаетесь везде вставить Порошенка или кого-то из его окружения? С какой стати мне кто-то указывает с соседей, что я должен делать в своей стране? Каждый украинец должен знать украинский, а там после него хоть марсианский. Уже есть горький опыт того, что русификация привела к войне. Откуда уверенность, что завтра на Буковине или Закарпатье не возникнет еще одной сепарской республики? Пора уже иметь стальные яйца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дядя, Вы "совсем гарачий"? Смальца в голове хоть немного осталось, или вытек весь? Автобусы с "антимайдановцами" видели люди, один даже на Черкащине сожгли, а вот "поездов" и "автобусов дружбы" с "бандеровцами" никто не видел... Видно, "невидимки"...
Хватит старую ахинею, времён марта 2014 года нести! Или Вы с "будуна" не на ту полку с "инструкциями" залезли? На улице сентябрь 2017-го, проснитесь!!! Все умные "гавкатели" "ольгинские" давно записались в "ультраукраинцы" и почём зря с этих позиций Порошенко и Гройсмана "кроют", а Вы о "поездах дружбы" вспомнили... Смотрите, не перепутайте опять - "распятые мальчики в трусиках", "бабушки, в эпилептическом припадке изнасилованные" и "коровы в валенках" - это уже история, как в 1944-м историей выглядели события 1941-го...
"Минздрав предупреждает - злоупотребление алкоголем вредит Вашему здоровью...!".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1 - навіщо нам тоді потрібен МЗС - хіба не для того , аби працювати на міжнародній арені ?
2 - яка різниця звідки "ноги ростуть" ? Якщо і з Москви - отже Лавров працює краще за Клімкіна ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1 - не требу було дозволяти українцям безконтрольно отримувати румунські паспорти, зараз їм не було би чим козиряти
2 - лавруша не очолює ні ГРУ ні ФСБ русні, отже він теж тут ні до чого
давай ще приклади, розважимося розбором
 показать весь комментарий
Ответить
 
нема сенсу писати - якесь чмо спамити намагається ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да нам пофуй что вы там приняли.. Мы в своей стране живем и нам виднее как нам будет лучше. За собой следите.. Еще одни сепары...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
погоджуюсь, нам таки реально піхуй на їх занепокоєння, і навіть обурення)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иван-дурак, иди щи готовь и на печке полежи. Венгрия - это не ведущая страна Европы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то я россиянин, который живет в Украине. И знаю украинский в идеале, как и российский с английским. И Богу с мамой говорю спасибо, что когда-то переехали жить в Украину, а не жить с такими дурачками в говностране. Кстати, украинцы намного развитые вас, потому что они уже знают в идеале 2 языка, а вы рагули, который и свой то нормально не можете выучить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парламент Румынии в полном единогласно идет на..й.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То Венгры, то Румыны, то кацапы.
А сколько украинских школ в Венгрии, Румынии, Свиномордии???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поедь и посмотри, в Румынии даже дорожные знаки на украинском языке возле границы .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да кому ты рассказывашь? Ванька уже глаза боярышником залил и давай тут рассказывать методичку, которую мы слышим уже с 2014-ого года. Диалог с ним закончится жопами и писюнами))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот и последствия раздачи венгерских паспортов в Украине всем кто захочет. вот и оказалось у нас пол миллиона "венгров".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да хрен на них! Научились у козломордых, "своеязычных " защищать. Не хотят здесь, пусть уматывают нахрен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда рада примет закон о защите украинцев в других странах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"в других странах"
вони хоча б українців в Україні навчились захищати ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новий закон саме це й пропонує. Ви вже визначайтесь, чи ви за захист української мови, чи у вас зразу Клімкін винуватий ( ваш перший коментар на цій сторінці ), що цей закон не догодив йобікам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прямая обязанность климкина. лишь бы поспорить у тебя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да не лишь бы поспорить, и не только у меня.
Ему сразу же возразил человек под его комментом и этого человека поддержало значительно больше людей, чем ннн с его претензией к Климкину.

20.09.2017 16:59


 показать весь комментарий
Ответить
 
*больше людей* ещё на работе. только соевые без устали 24/24 на цензоре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если у вас есть конкретные претензии к закону об образовании и, конкретно, к тому, что относится к изучению украинского языка, можем пообщаться.
Если же вы собираетесь общаться в том стиле, в котором начали. можете сразу искать себе другого собеседника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем им это они заняты распилом бюджета.Коррупция сильнейший враг и ни с каким кацапом не сравнится.Они сознательно ослабляют нашу страну,а на такое всякие шакалы и прибегают в виде йоббиков,цыган и прочих.Радует только что штаты у нас в союзниках,хотя на практике никто кроме нас самих нам не поможет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меморандум лучше примите... Бухарестский меморандум - звучит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скільки українських шкіл та університетів в Угорщині, Румунії та інших "занепокоєних"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А когда Верховна зрада прийме декларацію про захист нацменшинств в Румунії, мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть приезжают, расскажут о том, как у них с обучением на украинском языке.
Ждем_с.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та ні - це ВИ , до них , їздите - унітази мити , а вони на вас дивляться , як на сміття ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви мене сплутали з кимось зі своїх знайомих чи родичів, що миють там унітази.
Це й не дивно з вашим роздвоєнням особистості.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предлагаю парламенту Украины расмотреть положение укроговорящих в каждой из стран которые к нам претензии предявлают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если наша вертикаль власти не справляется со своими обязанностями,может ее стоит поменять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О всех.Ведь порошенковская команда узурпировала все вместе с бывшими рыгами и другими
 показать весь комментарий
Ответить
 
Горе то како!!! Скорбю!!! Скрблю!!! Скорбею!!!)))Парламент Румынии единогласно принял декларацию о защите прав нацменьшинств в Украине - Цензор.НЕТ 8231
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дипломаты, теперь генералы ВДВ - Совпадение? Не думаю!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Утром думал высказать удивление - "Почему Сердюков живой?!", но переключился на другое и забыл... Не удивлён... Ребята "исправились", устранили "ошибку", доделали задание...
 показать весь комментарий
Ответить
 
с такой защитой, скоро украинцы станут нацменьшинством
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так а почему бы и нет? Титульная нация у нас ведь кучерявые..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво а як перекладається такий крилатий вислів: дутин пула.
 показать весь комментарий
Ответить
 
БАРТЕР!
вы нам украинские классы у себя - мы вам ваши у нас!
400 тыс ваших у нас.. ...а где 400 тыс наших у вас... затаборились?
 показать весь комментарий
Ответить
 
рашку не поддерживают десятки стран на международной арене, как нибудь и мы продержимся Ванятко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не винен що рашку тільки з пальцем порівнювати і лишилось, ватан, просто скажи дякую фуйлу, для реклами української мови він зробив більше від усіх, замість видуманих потягів в Крим і на Донбас, в нас повно мешканців Краматорська, Маріуполя, Харкова котрі приїджають і просять спілкуватись з ними українською .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а с чего ты взял что должен знать украинский ???Юг этой странна к примеру исконно болгарские территории,причем освоены болгарами гораздо раньше появления современной Болгарии,в том числе херсонская область,это если не брать русский,хотя почему не брать ,после Богдана Хмельницкого был такой Выговский(не любил московских правителей совсем) так титуловался как князь русский,и земли некоторые даже левобережья, входили в состав Польши как княжество русское,так что к войне привел не русский, а дебилы продавшиеся за деньги,и безграмотность населения оболваненного пропагандой.Ну и нежелание знать свою историю,ЗАПОМНИТЕ власть переименовывающая города и села,уничтожающая памятники,запрещающая пользоваться родным языком,строит государство не насвоей территории,отсюда и война.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще один придурок кацапский.. На свои земли посмотри, где "исконно всрусская" - это Московия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так розумію що ватани готові віддати Джанкой та Армянськ болгарам не дивлячись на те що болгари в НАТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хватит нести херню с умным видом. Язык, религия, это удобное оправдание начала войны и не более. Пока такие как ты не начнут тему раскручивать, никто и внимания не обратит кто на каком говорит. А история? Что есть история -всего лишь факт какого то события, а кто и как это событие преподаст - другой вопрос. И по поводу Руси, она одна - Киевская и ни какая другая, всё что севернее масковия, мордовская сср к Руси отношения не имеющая. А по поводу твоего "ЗАПОМНИТЕ", как назвать ВАШУ власть которая уничтожила триста тысяч из миллиона вайнахов в Ичкерии? И приведи пример ГДЕ запрещают пользоваться родным языком болгарам, грекам , венграм, румынам в Украине? Хоть один пример приведи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цыган защитили,они и так не плохо наркобарыжничают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну шо, румуни... до хуйла захтілося? Ну то таке. Ви є вільна країна! Суїцид нації. Ми не заважатимемо. Ми поважаємо волю кожної людини, кожної нації! Прапор з хуйлом вам у дупу! Шоб голова не хиталася. Ехайте нахуй (с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
пусть лучше правами своих цыган занимаются !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насчитали румын 400 тысяч - видимо , с учетом молдаван. А сколько незаконно розданных румынских паспортов ? Украина должна была реагировать на раздачу румынских паспортов , но ничего подобного не происходило . Может пора Украине провести расследование и ознакомить Европу с результатами этого расследования ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На жаль черги біля консульства Румунії і надалі стоять, румунський паспорт дає право на роботу в Європі .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люди добрі! Ви що, не бачите - у людини приступ "алкогольного делірію", тобто "білої гарячки"! Не звертайте уваги, вона сама пройде... Дайте час, щоб із "Ивана Врублевского" весь "словесний понос" вилетів, разом з алкоголем... Поки пив - був "запор", а потім - "прорвало"... Мабуть, допився до того, що став "доганяться" брагою... У мого сусіда по гуртожитку, коли я у Росії жив, таке бувало... Та ще й "мартишню ловив", між походами до туалету...
Так і "Иван" - почав з "поїздів дружби" - з березня 2014-го... в вересні 2017-го... характерна ознака...Хай сам себе ублажає цим "словесним поносом", не звертайте уваги, не відповідайте... Погавкає - затихне...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молдоване здесь говорят, что 75% их выехали на заработки (они здесь уже и гражданство имеют). Представьте, себе, самих румын - вся Европа забита. Они имеют право подтверждать дипломы без сдачи экзаменов. Больше всего иностранцев в Италии - румыны!!! Живут здесь семьями, уже годы.
Теперь о школах - никаких срюцьких, румынских, молдавских, сирийских, марокинских итд. школ в Италии НЕТ! Есть лишь обыкновенные итальянские школы! То же самое - во Франции, хотя там существуют частные школы на многих языках. Вот и в Украине если открывать указанные школы, то частные. Иначе пусть граждане страны учатся на государственном языке.
Действительно, министерство климкина имеет слабый хребет , всё время спит и вечно сзади! Пора климкину устроить велопробег по Восточной Европе, как в своё время по Голландии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Nacmenshistvo jest tolko nacija,u kotorova netu gosudarstva-romane vyshli iz Indii,pust tuda i pizdujut,rumyny imejut gosudarstvo kak i vengry-cevo kukarekajut...........?..............a sozdat shkolu ,eta mezgosudarstvennyje soglashenija.............)...........
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарламент Румынии единогласно принял декларацию о защите прав нацменьшинств в Украине
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти