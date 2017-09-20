 Парламент Румынии единогласно принял декларацию о защите прав нацменьшинств в Украине

За принятие декларации депутаты обеих палат румынского парламента проголосовали единогласно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Парламент призывает к скорейшему урегулированию ситуации, образовавшейся в духе сотрудничества и конструктивного диалога и с соблюдением европейских стандартов в области защиты национальных меньшинств, а также положений многосторонних и двусторонних соглашений, частью которых является Украина", - говорится в декларации.
Согласно документу, румынские парламентарии "с тревогой и особым вниманием следят за развитием событий после принятия Верховной Радой закона "Об образовании", который "ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын, проживающих в Украине, что вызывает глубокое беспокойство в Румынии".
Парламент Румынии обращает также внимание на то, что "европейские стандарты защиты национальных меньшинств, в частности, около 400 тысяч румын, которые проживают в Украине, является фундаментом демократических преобразований, без которого невозможно продвигаться по пути европейской интеграции".
Отмечается также, что в ближайшее время в Украину прибудет группа румынских парламентариев, которая обсудит пути урегулирования ситуации с властями Украины.
"Парламент Румынии подтверждает поддержку европейского курса Украины и выражает надежду, что в этом процессе будут соблюдены все международные стандарты защиты национальных меньшинств", - подытоживается в документе.
Напоминаем, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.
В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.
С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.
Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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Вітання гаркавому Клімкіну за таку "блискучу" роботу на міжнародній арені ...
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Хватит старую ахинею, времён марта 2014 года нести! Или Вы с "будуна" не на ту полку с "инструкциями" залезли? На улице сентябрь 2017-го, проснитесь!!! Все умные "гавкатели" "ольгинские" давно записались в "ультраукраинцы" и почём зря с этих позиций Порошенко и Гройсмана "кроют", а Вы о "поездах дружбы" вспомнили... Смотрите, не перепутайте опять - "распятые мальчики в трусиках", "бабушки, в эпилептическом припадке изнасилованные" и "коровы в валенках" - это уже история, как в 1944-м историей выглядели события 1941-го...
"Минздрав предупреждает - злоупотребление алкоголем вредит Вашему здоровью...!".
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2 - яка різниця звідки "ноги ростуть" ? Якщо і з Москви - отже Лавров працює краще за Клімкіна ?
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2 - лавруша не очолює ні ГРУ ні ФСБ русні, отже він теж тут ні до чого
давай ще приклади, розважимося розбором
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А сколько украинских школ в Венгрии, Румынии, Свиномордии???
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вони хоча б українців в Україні навчились захищати ...
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Ему сразу же возразил человек под его комментом и этого человека поддержало значительно больше людей, чем ннн с его претензией к Климкину.
20.09.2017 16:59
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Если же вы собираетесь общаться в том стиле, в котором начали. можете сразу искать себе другого собеседника.
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Ждем_с.
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Це й не дивно з вашим роздвоєнням особистості.
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вы нам украинские классы у себя - мы вам ваши у нас!
400 тыс ваших у нас.. ...а где 400 тыс наших у вас... затаборились?
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Так і "Иван" - почав з "поїздів дружби" - з березня 2014-го... в вересні 2017-го... характерна ознака...Хай сам себе ублажає цим "словесним поносом", не звертайте уваги, не відповідайте... Погавкає - затихне...
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Теперь о школах - никаких срюцьких, румынских, молдавских, сирийских, марокинских итд. школ в Италии НЕТ! Есть лишь обыкновенные итальянские школы! То же самое - во Франции, хотя там существуют частные школы на многих языках. Вот и в Украине если открывать указанные школы, то частные. Иначе пусть граждане страны учатся на государственном языке.
Действительно, министерство климкина имеет слабый хребет , всё время спит и вечно сзади! Пора климкину устроить велопробег по Восточной Европе, как в своё время по Голландии.
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