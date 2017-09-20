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 Киевские новости
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Все про:Киев (18214) переименования (440)

 Комиссия Киевсовета рекомендует переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайну" , а Московский мост - в Северный

киевсовет

20 сентября, состоялось заседание Комиссии по вопросам наименований КГГА, на котором поддержано ряд переименований улиц и объектов в столице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

В сообщении отмечается: "Следовательно, некоторые из переименований поддержаны Комиссией и в соответствии с процедурой, направлены на общественные обсуждения. Относительно других готовятся соответствующие проекты решений, которые будут направлены на рассмотрение профильных постоянных комиссий Киевсовета для дальнейшего голосования депутатами на пленарном заседании.

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Киевсовет в ближайшее время будут направлены проекты решений о переименовании станции метро "Петровка" на станцию ​​метро "Почайна", о переименовании Московского моста на Северный мост, проект решения об уточнении названия парка "Оболонь", а именно: парк "Урочище Наталка", о переименовании улицы Ванды Василевской на улицу Богдана Гаврилишина.

Кроме того, прошли общественные обсуждения и направлены в Киевсовет следующие переименования:

- улицы Кировоградской на ул. Владимира Брожко;

- улицы Октябрьской на ул. Сулимовскую;

- переулка Панфиловцев на ул. Иова Борецкого;

- улицы Анри Барбюса на ул. Василия Тютюнника;

- улицы Маршала Жукова на ул. Кубанской Украины;

- улицы Николая Матеюка на ул. Василия Иваниса;

- присвоение скверу на ул. Сечевых Стрельцов, 27 названия "Сквер Канадский";

- переименование сквера Андрея Иванова в сквер "Латвийский";

- присвоение скверу между ул. Жилянская, ул.Короленковская, Тарасовская имени Дмитрия Пешева;

- переименование линии метрополитена "Куреневско-Красноармейской" на "Оболонско-Теремковскую".

Также названия получат 34 новые улицы.

На общественные обсуждения направлены следующие предложения по переименованию:

- улицы Павла Пестеля на ул. Братства Тарасовцев;

- улицы Саратовской на ул. Героев Базара;

- библиотеки Вали Котика в честь Ивана Григоровича-Барского;

- улицы Курской на ул. Геннадия Воробьева;

- улицы Мельникова на ул. Юрия Ильенко;

- улицы Желябова на ул. Марии Капнист;

- улицы Александра Сабурова на ул. Сержа Лифаря;

- улицы Клинической на ул. Геннадий Кнышова.

Председатель Комиссии - заместитель председателя КГГА Алексей Резников объявил перерыв до 26 сентября. Заседание Комиссии продолжится в следующий вторник.
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Давно пора все переименовать, До сих пор в городах и селах сохраняются советские названия. А упоминания о столице агрессора на 4 году войны совсем не кстати.
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Это почему? Необходимо продолжать героизировать паРашу и создавать имидж брата после оккупации Крыма и части донбасса?
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необходимо еще больше раскалывать общество, устраивать гражданские конфликты на ровном месте и т.д.

пока быдло будет занято выяснением второстепенных вопросов - типа названия улиц, языка, графити на стенах можно спокойно дограбить остатки социалистической собстевнности
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Общество раскалывают рашистские сказки про историю и подготавливают на них потенциальных предателей из людей полностью дезориентированных. Рашистские сказки про историю рассказывают про добровольные воссоединения братьев не рассказывая про то, что выживших в качестве братьев остаётся от 60 до 50 процентов...
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ВР - в КБ (клуб бездельников)
продолжайте..
КМ в ....
АП в ...
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Ну, к примеру, не просто Северный, а Северной Нигерии
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Мост Северный??? А разве не планируется большую окружную дорогу достраивать с мостом севернее московского?
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И по почтовым ящикам жителей этих улиц раскидайте биографии людей, сделавших вклад в историю и жизнь Украины.
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четко, лаконично и по делу.
P.S. Добавил картинку в закладки, чтоб показывать долбанным под-москальникам
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Элементарно мост Степана Бандеры, а Петровку оставить Петрокой
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А чем Валя Котик не угодил? Погиб, защищая Родину в 14 лет. Самый молодой ГСС. Некрасиво получается, очень некрасиво. А Анри Барбюс? Почитайте его роман "Огонь". Сильнейшая антивоенная вещь. Был членом ФКП? Да у власти в Украине были и есть одни члены.
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А мне понравилось название улицы Кубанской Украины.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомиссия Киевсовета рекомендует переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайну" , а Московский мост - в Северный
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