 Комиссия Киевсовета рекомендует переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайну" , а Московский мост - в Северный

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
В сообщении отмечается: "Следовательно, некоторые из переименований поддержаны Комиссией и в соответствии с процедурой, направлены на общественные обсуждения. Относительно других готовятся соответствующие проекты решений, которые будут направлены на рассмотрение профильных постоянных комиссий Киевсовета для дальнейшего голосования депутатами на пленарном заседании.
Киевсовет в ближайшее время будут направлены проекты решений о переименовании станции метро "Петровка" на станцию метро "Почайна", о переименовании Московского моста на Северный мост, проект решения об уточнении названия парка "Оболонь", а именно: парк "Урочище Наталка", о переименовании улицы Ванды Василевской на улицу Богдана Гаврилишина.
Кроме того, прошли общественные обсуждения и направлены в Киевсовет следующие переименования:
- улицы Кировоградской на ул. Владимира Брожко;
- улицы Октябрьской на ул. Сулимовскую;
- переулка Панфиловцев на ул. Иова Борецкого;
- улицы Анри Барбюса на ул. Василия Тютюнника;
- улицы Маршала Жукова на ул. Кубанской Украины;
- улицы Николая Матеюка на ул. Василия Иваниса;
- присвоение скверу на ул. Сечевых Стрельцов, 27 названия "Сквер Канадский";
- переименование сквера Андрея Иванова в сквер "Латвийский";
- присвоение скверу между ул. Жилянская, ул.Короленковская, Тарасовская имени Дмитрия Пешева;
- переименование линии метрополитена "Куреневско-Красноармейской" на "Оболонско-Теремковскую".
Также названия получат 34 новые улицы.
На общественные обсуждения направлены следующие предложения по переименованию:
- улицы Павла Пестеля на ул. Братства Тарасовцев;
- улицы Саратовской на ул. Героев Базара;
- библиотеки Вали Котика в честь Ивана Григоровича-Барского;
- улицы Курской на ул. Геннадия Воробьева;
- улицы Мельникова на ул. Юрия Ильенко;
- улицы Желябова на ул. Марии Капнист;
- улицы Александра Сабурова на ул. Сержа Лифаря;
- улицы Клинической на ул. Геннадий Кнышова.
Председатель Комиссии - заместитель председателя КГГА Алексей Резников объявил перерыв до 26 сентября. Заседание Комиссии продолжится в следующий вторник.
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пока быдло будет занято выяснением второстепенных вопросов - типа названия улиц, языка, графити на стенах можно спокойно дограбить остатки социалистической собстевнности
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продолжайте..
КМ в ....
АП в ...
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АП - алчные подельники
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"Зачем украинцы переименовывают улицы? Это же история!.."
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P.S. Добавил картинку в закладки, чтоб показывать долбанным под-москальникам
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