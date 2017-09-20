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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4370) жилье (628) переселенцы (236)

 Комитет ЖКХ предлагает Раде выделить 1 миллиард гривен на жилье переселенцам и участникам АТО в 2018 году

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает Верховной Раде включить в закон о бюджете на 2018 год расходы на программу "Доступное жилье" для участников АТО и переселенцев в размере 1 млрд гривен, что предусмотрено законом №1954. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 20 сентября.

Об этом сообщила народный депутат Наталия Веселова, которая вместе с активистами ОО "Мой Дом ЮА" приглашена на заседание комитета, передает Цензор.НЕТ.

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"Проект бюджета не содержит расходов на приобретение на льготных условиях жилья для атошников и переселенцев. Юлия из Макеевки объявляла голодовку, 10 дней продолжалась акция протеста под стенами Кабмина, лично я присутствовала на всех правительственных и парламентских мероприятиях, чтобы поднять эти вопросы. Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - это профильный комитет, курирующий программу "Доступное жилье". Сегодня он принял решение рекомендовать Совету предусмотреть на это финансирование в размере 1 млрд гривен. Наверняка, к октябрю бюджет-2018 будет принят, важно, чтобы он заботился обо всех гражданах Украины, и закон №1954 начал реализовываться ", - отметила депутат.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства одобряют данное решение парламентского комитета.

"1700 граждан смогут получить жилье уже в следующем году. Расчеты очень приблизительны, но это рельний шанс для многих семей решить свои жилищные вопросы ", - сообщила советник Министра Олеся Цыбулько.
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Своей мамаши это будешь говорить,молокосос обосраный
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Пфф!А я каким бокам к сепарам??Что ты несешь?Бухой что ли?
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Ну и всем конечно ж в Киеве,ну или в Днепре,Харькове.Никто в свою макеевку возвращаться не собираеться,даже в перспективе,нагадили всей стране,и свалили,и у этой обгаженной ими страны еще и требують жилье.Иди Юля,освобождай свою Макеевку.
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ух! масшабно мыслят!
я смотрю бюджет не то что резиновый а вообще нескончаемо безмерный...

Умирает старый еврей и надиктовывает завещание:
-Дорогой софочке - 50 тыс золотом
-Дорогому изечке -15 тыс золотом
-Дорогому моне - 15 тыс золотом
- Абрам Яковлевич, дорогой, что вам завещать, чтобы не обидеть?
-Ну, я не знаю! Я и не знал что вы так сказочно богаты
- Вот и я не знал ... пусть ищут... надеются
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Им надо давать только временное жильё в аренду, потом пусть возвращаютя в лугандон.
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Батальоны Донбасс, Азов, Айдар, Днепр, ПЕРВЫМИ встретившие росиян, почти голыми руками умывались и кровью защищали Украину когда ВСУ только пытались прийти в себя.
Это все-Донбасцы.
Не смешивайте всё в кучу, не уподобляйтесь кацапам!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ЖКХ предлагает Раде выделить 1 миллиард гривен на жилье переселенцам и участникам АТО в 2018 году
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