 Комитет ЖКХ предлагает Раде выделить 1 миллиард гривен на жилье переселенцам и участникам АТО в 2018 году

Об этом сообщила народный депутат Наталия Веселова, которая вместе с активистами ОО "Мой Дом ЮА" приглашена на заседание комитета, передает Цензор.НЕТ.
"Проект бюджета не содержит расходов на приобретение на льготных условиях жилья для атошников и переселенцев. Юлия из Макеевки объявляла голодовку, 10 дней продолжалась акция протеста под стенами Кабмина, лично я присутствовала на всех правительственных и парламентских мероприятиях, чтобы поднять эти вопросы. Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - это профильный комитет, курирующий программу "Доступное жилье". Сегодня он принял решение рекомендовать Совету предусмотреть на это финансирование в размере 1 млрд гривен. Наверняка, к октябрю бюджет-2018 будет принят, важно, чтобы он заботился обо всех гражданах Украины, и закон №1954 начал реализовываться ", - отметила депутат.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства одобряют данное решение парламентского комитета.
"1700 граждан смогут получить жилье уже в следующем году. Расчеты очень приблизительны, но это рельний шанс для многих семей решить свои жилищные вопросы ", - сообщила советник Министра Олеся Цыбулько.
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я смотрю бюджет не то что резиновый а вообще нескончаемо безмерный...
Умирает старый еврей и надиктовывает завещание:
-Дорогой софочке - 50 тыс золотом
-Дорогому изечке -15 тыс золотом
-Дорогому моне - 15 тыс золотом
- Абрам Яковлевич, дорогой, что вам завещать, чтобы не обидеть?
-Ну, я не знаю! Я и не знал что вы так сказочно богаты
- Вот и я не знал ... пусть ищут... надеются
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Это все-Донбасцы.
Не смешивайте всё в кучу, не уподобляйтесь кацапам!!!
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