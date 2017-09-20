 Le Monde обвиняет Бубку в причастности к коррупционному скандалу в МОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Как пишет Le Monde, Бубка якобы принимал участие в коррупционной сделке с участием сына экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) Ламина Диака - Папа Массата Диака, - и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.
По данным издания, в июне 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был экс-казначей IAAF Балахничев.
В январе 2016 года Комитет IAAF по этике принял решение о пожизненной дисквалификации Балахничева. Спортивный арбитражный суд (CAS) в августе 2017 оставил это решение в силе.
Незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила аналогичную сумму компании Папа Массата Диака.
Финансовая прокуратура Франции заявила о существовании глобальной коррупционной схемы вокруг Папа Массата Диака, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета (МОК) и IAAF.
По заявлению прокуратуры, имеются признаки того, что финансовые средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, которые принимали участие в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования.
Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016, которой стал Рио-де-Жанейро, состоялось 2 октября 2009 года.
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