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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Бубка (41) коррупция (7460) МОК (67) обвинение (353) спорт (1764)

 Le Monde обвиняет Бубку в причастности к коррупционному скандалу в МОК

бубка

Французское издание Le Monde опубликовало статью, в которой обвиняет главу Национального олимпийского комитета Украины и вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергея Бубку в причастности к коррупционному скандалу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Как пишет Le Monde, Бубка якобы принимал участие в коррупционной сделке с участием сына экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) Ламина Диака - Папа Массата Диака, - и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.

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По данным издания, в июне 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был экс-казначей IAAF Балахничев.

В январе 2016 года Комитет IAAF по этике принял решение о пожизненной дисквалификации Балахничева. Спортивный арбитражный суд (CAS) в августе 2017 оставил это решение в силе.

Незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила аналогичную сумму компании Папа Массата Диака.

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Финансовая прокуратура Франции заявила о существовании глобальной коррупционной схемы вокруг Папа Массата Диака, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета (МОК) и IAAF.

По заявлению прокуратуры, имеются признаки того, что финансовые средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, которые принимали участие в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования.

Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016, которой стал Рио-де-Жанейро, состоялось 2 октября 2009 года.
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Кивалов от спорта. И почему я не удивился?
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хороший спортсмен в прошлом, но убежденный адепт рузьке мира (на всех голосованиях в МОК, всегда поддерживал РФ интересы)... Пошел он на йух коротче...
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Пусть подаст в суд на французов может они врут.
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єта история не нова..ему шкуру трясли еще перед прошлой олимпиадой....потом все замяли..но как видно вонь не ушла..
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Все кто был в партии регионов инфицированные коррупцией .
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ПР - это зло. Жаль,что так мало людей это понимает.
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Ці руки за все життя тільки шест тримали Але як вже намацали, то не відпускали
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Совершенно верно. Рыги не могут быть нормальными. Это плотный клубок криминала и коррупции. Все ,кто был регионалом - должны пройти люстрацию !
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Реальный рыгионал, возможно вполне. Жаль что пятно на Украину.
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і на Монако де він мешкає частіше ніж в Україні.
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Бубка,многократный рекордсмен мира решил обгадиться...ох уж эти деньги....но всёравно,будем помнить его рекорды
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Шевченко обделался с Королевской...Кличко с Фирташем...Хорошие спортсмены не значит порядочные люди, к сожалению.
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Спортсмен - не может быть авторитетом в интиллектуальных вопросах.Глупость какая ! Особенно боксеры.
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так виталя и не боксер - изначально он кикбоксер, чемпион СССР. Но махание не только руками, но и ногами извилин в его мозгу не добавило.
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На жаль, з Сирисири вийшли хороші спортсмени і погані, зате падкі на гроші функціонери.
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...перед тим поцупив у держави 15 млрд. на рефінансування.
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Рыг, не рыг.. А что он для развития спорта сделал в Украине, как многолетний глава олимпийского комитета Украины?
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Воно зі свого Монако тільки хуйлу лизало. А з голови Олімпійського Комітету України цю овочеву потвору тре було сцяним ганчіррям випхати! Стрибало воно колись , мля...
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Бидлориг упоротий! Бубка боб- квадратниє штанці! Звідкі там мізки? Любімєц люсі єнуковєч...
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от кому точно підходить вислів ДОПРИГАВСЯ
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Какая коррупция!? Бубка обедает за такие бабки!
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45 тысяч баксов? По нынешним временам смешные деньги даже для головы сильрады, не то что для члена МОК. Нищеброд.
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А хто б сумнівася.Так брат цього бариги всі тендери по харчуваню в МОК виграє
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Трындовал бы он в ДНР тренировать прыгунов с шестом...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныLe Monde обвиняет Бубку в причастности к коррупционному скандалу в МОК
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