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 Политика Украины, Авто
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Все про:авто (4577) техосмотр (123) техпаспорт (5) Мининфраструктуры (500)

 Обязательный техосмотр дорожных транспортных средств будет вводиться поэтапно, - Мининфраструктуры

техосмотр

Обязательный технический осмотр дорожных транспортных средств в Украине будет вводиться поэтапно.

Об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с Полномочным Министром Посольства Литовской Республики в Украине господином Гвидасом Керушаускасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Во встрече также приняли участие представители Министерства инфраструктуры, главного сервисного центра Министерства внутренних дел и ГП "Госавтотрансниипроект".

Лавренюк отметил, что автомобили с неисправными техническими системами влияют на безопасность дорожного движения и могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с травмированными или погибшими. "Это влияние может быть уменьшено, если будут введены адекватные меры по усовершенствованию системы технического осмотра. Необходимой составляющей является более четкий, прозрачный и упрощенный ряд правил для применения в автотранспортной отрасли промышленности и контрольно-исполнительными органами", - подчеркнул Лавренюк.

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Сейчас обязательный технический осмотр должны проходить транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки. Со следующего года в соответствии с положениями Женевского Соглашения 1958 года, Директив ЕС и требованиями Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС все автомобили, которые путешествуют из Украины в страны-членов ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства. Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.

"Сейчас перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. У нас уже есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступают в силу в следующем году, и нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр проводили частные компании, аккредитованных НААУ, имеют лаборатории, достаточную материально-техническую базу и отвечают всем требованиям, установленным действующим законодательством", - отметил Юрий Лавренюк.

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Представители Литовской стороны детально представили свою систему технического осмотра, одну из лучших в мире, а также предложили Министерству инфраструктуры Украины привлечь литовских экспертов для внедрения оптимального варианта обязательного технического осмотра для Украины.
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а зачем его было убирать? зачем нужен был этот галимый пиар от "непапулистав но рехварматоров"?
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Зачем он нужен? И в какой нормальной стране он есть?
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Текст новини ти, як і завжди, "нЄАсІлІл.
"Представители Литовской стороны детально представили свою систему технического осмотра, одну из лучших в мире..."

Источник: https://censor.net.ua/n456137
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в евросоюзе с 2015 года обязательно кроме совсем свежих машин
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нужен он затем, чтобы ведро с гайками не мешало мне ехать и не создавало угрозу. а есть он в Великобритании, Испании, Франции. это нормальные страны? в Германии и Японии для всех авто, старше 3-х лет. это нормальные страны? в штатах техосмотр не проводится в десятке штатов из полусотни. тоже, вроде ничего страна, нормальная. не? но там законодательство федеральное настолько жесткое, что если неисправность технического средства станет причиной аварии, с виновника страховой компанией будет взыскан весь причиненный ущерб, а если в результате ДТП будут человеческие жертвы и виной признают плохое техническое состояние - приговор за непредумышленное убийство по неосторожности гарантирован.
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но там законодательство федеральное настолько жесткое, что если неисправность технического средства станет причиной аварии, с виновника страховой компанией будет взыскан весь причиненный ущерб, а если в результате ДТП будут человеческие жертвы и виной признают плохое техническое состояние - приговор за непредумышленное убийство по неосторожности гарантирован.
Самый оптимальный вариант для Украины. Все остальное от лукавого.
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техосмотр был отменен в 2011 году. ты про каких рехформаторов сейчас сказал? про янука и азирку?
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Хведорыч! Вернись! Дай по шее "реформаторам"!
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Убирали что бы искоренить взяточниство, коррупцию и идиотизм в системе техосмотра.
Видимо кому-то плохо без этого живется.
Прошел техосмотр, через день что-то сломалось.. остальные 363 дня ездишь с поломкой но с техосмотром... Дебилизм...
Много лет за рулем.. куча знакомых с машинами.. специально спрашивал как-то... ни один ни разу реально техосмотр не проходил... денег дал.. талон получил...
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Имитаторы не могут стать реформаторами.
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все хорошо, если из схемы "решал" уберут и будет честный техосмотр один для всех
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почему вдруг?
акциз на топливо это акциз на топливо. может ты про дорожный сбор? так он тоже к ТО отношения не имеет.
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при честном техосмотре станут на прикол 70 проц. автомобилей и привести их в соответствие тех.требованиям у людей будет не на что.
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ну так это хорошо. я не буду переживать что на впереди едущем порождении дьявола по имени "лада" вдруг отвалится шаровая или у сзади дымящего москвича вдруг лопнут тормозные шланги
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Автомобиль не роскошь, а средство передвижения! ГОТОВТЕСЬ К КАКЕ.
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Мало бабок мусорам и чинушам,надо с лохов ещё срубить ....
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Капздец. Потихоньку возвращаемся в то болото из которого хотели выбраться.
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Тогда снимите налог на дороги, включенный в стоимость бензина.
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Когда у на ТО нормально делали?? У нас тех.осмотр - это просто продажа очередной говносправки.. И толка от него опять не будет, кроме очередного вымогательства денег.
У кого машина в порядке, они и может получат справку не нужную им, а у кого хлам - просто купят эту бумажку...
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А читать не пробовал: "Со следующего года в соответствии с положениями Женевского Соглашения 1958 года, Директив ЕС и требованиями Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС все автомобили, которые путешествуют из Украины в страны-членов ЕС"
Так что справку они получат как раз очень им нужную, а хлам - просто не впустят в ЕС, даже при наличии купленной бумажки.
З.Ы.: и чтобы ты не задавал глупых вопросов, сразу поясню, техосмотр НЕ вводится для авто, владельцы которых не собираются выезжать на этом авто в страны ЕС.
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Шарамыжник,у тебя машина была когда нибудь?
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Там останивка троллейбуса? На котором ты всю жизнь катаешся?
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оно наемный голодранец на цензоре, какие машины?
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Ну, пусть осматривают. Слава Богу, мой Супер-Запор попал под интересную статью Закона. О раритетных автомобилях. Закон этот- пока не отменен. Если отменят- снова надо будет выложить гривен 50-60. В тысячах, понятно.
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Техосмотр прерогатива страховых компаний,если они выдают страховку,значит состояние авто их удовлетворяет.
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Эх... если бы всё было так просто... Мне, вот буквально сейчас, выдали страховку, тока попросив техпаспорт. Так это была- серьезная контора, мариупольская. Надлежаще сертифицированная. Щас шо-то замутят, с этим техосмотром. Как они мне все- надоели...
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Ну это же логично,если страховая фирма берется возмещать убытки после аварии,значит она заинтересована в исправности автомобиля.
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Та, ты прав- логично. Тока, как я посмотрю, мы живем логике вопреки. Не знаю, чем это, в итоге, для всех нас- закончится.
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Вот и я- боюсь... Ладно. Надо зачехлить комп, хотя бы- до завтра. Бо я себя как-то хреново чувствую, реально. Просто рвану на море. Пусть там и пусто...
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немного мировой практики.

В Англии законодательство, определяющее порядок прохождения обязательного технического осмотра, практически не менялось с 1967 года. Занимается ТО транспортное министерство и берет за это до 57-ми фунтов с каждого автовладельца. Как и у нас, в Великобритании нельзя эксплуатировать автомобиль без талона техосмотра. На устранение неисправностей дается всего 10 дней, но за повторный осмотр платить уже не надо. Автомобили с американским световым пучком в Англии техосмотр не пройдут.
Французские законы суровы к водителям, передвигающимся на автомобилях, не прошедших ТО. Если талон просрочен, то выписывают штраф в размере 90-135 евро, а при повторном нарушении можно отправиться и в тюрьму. Тем временем, водителям, чьи авто не старше 4-ех лет о техосмотре и стикерах беспокоиться не стоит. Машины же после 10-ти лет должны проходить ТО ежегодно.
Во Франции техосмотром занимаются авторизованные центры. Таких центров немного, и на прохождение ТО всегда существует двухнедельная очередь. Сама процедура занимает полчаса и стоит 75 евро. Время, отведенное на ликвидацию неисправностей - целых два месяца. Однако если не успеете с ремонтом к сроку - с машиной можно попрощаться. Вот такой неординарный подход…Обязательный техосмотр дорожных транспортных средств будет вводиться поэтапно, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 9006
Испанским водителям в некотором смысле повезло больше, чем французам. Техосмотр там проводят официальные автодилеры, причем сами забирают авто, осматривают и возвращают с уже оформленными документами. Стоит такой сервис 45 евро. Если необходимо, техосмотр будет проведен ночью, а к 7:00 машину подгонят к порогу.
В Германии все машины старше трех лет начинают проходить техосмотр раз в два года. Подобные правила действуют и на территории Австрии, только там круглые стикеры наклеивают не на номерные знаки, как у немцев, а на лобовое стекло. Чем старше авто, тем длиннее гирлянда разноцветных стикеров. На них указывается дата прохождения следующего ТО, и пройти его можно не раньше, чем за месяц до этой даты. В Голландии и Швеции тоже от прохождения техосмотра освобождены автомобили до трех лет от даты выпуска.
В Японии, так же как и в Европе, обязательное ТО предписано для авто старше трех лет, но сама процедура стоит гораздо дороже - минимум 300 долларов. На деле эта сумма может возрасти и до тысячи, если предстоит повторное прохождение. Вот и едут трехлетние машинки в матушку Россию, Индию или Новую Зеландию, а японцы покупают себе новое авто и три года не думают о ТО. В Китае вообще не существует единой системы прохождения техосмотра. В каждой провинции этот вопрос решается по-своему.

источник "За рулем"
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" частные компании, аккредитованных НААУ Источник: https://censor.net.ua/n456137" - ключова фраза.
Природньо, що аккредитацію отримають далеко не всі бажаючі. Дивним чином, в першу чергу, це будуть фірми мєнтів (тобто, їх жінок) і т.д.
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до 2011 года это были СТО. часто фирменные (брендовые).
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с этими гамадрилами хорошо говно жрать - все подгребут, ложки мимо не пропустят...
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а что из отмененного и перереформированного еще не вернулось?
(молчу про кто... еще не вернулся)
проверки - домой вернулись!
техосмотр - скоро в двери...
потоки денежные мимо казны - так и не пересыхали...
друзья-кумовья-родня-семья - то святое и не погрешное!
новые люди в раде - старые рожи там же (но так элегантно кнопкодавят и проталкивают не проталкиваемое, с честными глазами и чистыми помыслами о греховном, не то что папередники-гады)
но то таке! бурчу...
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А меня интересует следующий вопрос, если через час, после прохождения тех. осмотра у моего автомобиля откажут тормоза и я совершу ДТП с пострадавшими, готов ли инспектор, осматривавший мой автомобиль нести за это ответственность? Ведь он выдал мне справку о том что мой автомобиль будет техисправным следующие два года! Ответ простой: НЕЕЕЕТ! Так на кой путин мне его техосмотр!!!
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Мотоциклы и быдложигули без глушителей может уберут когда-нибудь с дорог на автодромы!
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Техосмотр должны проводить страховые компании на авторизованных ИМИ сервисных центрах - ведь это им положено возмещать убытки если причиной ДТП окажется техническая неисправность застрахованного авто. И ВСЁ, нехер государству туда лезть своими грязными лапами, лучше со страховыми наведите порядок
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Отменили техосмотр - ввели страховку.
Отменили дорожный налог - подняли цену на бензин.
Теперь снизят цену и отменят страховку? Или как всегда ...
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Водители отмечают, что в той форме, в которой осуществлялся техосмотр последние годы, процедура вовсе не нужна, поскольку, как они считают, реальной пользы и реального техосмотра почти не было. Признали это и Президент, по инициативе которого и был разработан вышеупомянутый Закон, и Верховный Совет Украины, который его принял.
Юрий Мирошниченко, представитель Президента в Верховном Совете, отметил, что техосмотр, фактически превратившийся в источник коррупции, не носил характера предотвращения каких-то отрицательных явлений на дороге, а стал источником взяток.
https://forinsurer.com/public/16/01/05/4399
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Новая афера от соевых-техосмотр,снова остановки автомобилей ,взятки.Никакого настоящего техосмотра не будет,все это будет липа,только на деньги,а за границу выезжают почти всем,так шо все начинается как и было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбязательный техосмотр дорожных транспортных средств будет вводиться поэтапно, - Мининфраструктуры
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