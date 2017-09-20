 Обязательный техосмотр дорожных транспортных средств будет вводиться поэтапно, - Мининфраструктуры

Об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с Полномочным Министром Посольства Литовской Республики в Украине господином Гвидасом Керушаускасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во встрече также приняли участие представители Министерства инфраструктуры, главного сервисного центра Министерства внутренних дел и ГП "Госавтотрансниипроект".
Лавренюк отметил, что автомобили с неисправными техническими системами влияют на безопасность дорожного движения и могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с травмированными или погибшими. "Это влияние может быть уменьшено, если будут введены адекватные меры по усовершенствованию системы технического осмотра. Необходимой составляющей является более четкий, прозрачный и упрощенный ряд правил для применения в автотранспортной отрасли промышленности и контрольно-исполнительными органами", - подчеркнул Лавренюк.
Сейчас обязательный технический осмотр должны проходить транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки. Со следующего года в соответствии с положениями Женевского Соглашения 1958 года, Директив ЕС и требованиями Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС все автомобили, которые путешествуют из Украины в страны-членов ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства. Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.
"Сейчас перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. У нас уже есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступают в силу в следующем году, и нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр проводили частные компании, аккредитованных НААУ, имеют лаборатории, достаточную материально-техническую базу и отвечают всем требованиям, установленным действующим законодательством", - отметил Юрий Лавренюк.
Представители Литовской стороны детально представили свою систему технического осмотра, одну из лучших в мире, а также предложили Министерству инфраструктуры Украины привлечь литовских экспертов для внедрения оптимального варианта обязательного технического осмотра для Украины.
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"Представители Литовской стороны детально представили свою систему технического осмотра, одну из лучших в мире..."
Источник: https://censor.net.ua/n456137
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Самый оптимальный вариант для Украины. Все остальное от лукавого.
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Видимо кому-то плохо без этого живется.
Прошел техосмотр, через день что-то сломалось.. остальные 363 дня ездишь с поломкой но с техосмотром... Дебилизм...
Много лет за рулем.. куча знакомых с машинами.. специально спрашивал как-то... ни один ни разу реально техосмотр не проходил... денег дал.. талон получил...
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акциз на топливо это акциз на топливо. может ты про дорожный сбор? так он тоже к ТО отношения не имеет.
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У кого машина в порядке, они и может получат справку не нужную им, а у кого хлам - просто купят эту бумажку...
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Так что справку они получат как раз очень им нужную, а хлам - просто не впустят в ЕС, даже при наличии купленной бумажки.
З.Ы.: и чтобы ты не задавал глупых вопросов, сразу поясню, техосмотр НЕ вводится для авто, владельцы которых не собираются выезжать на этом авто в страны ЕС.
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В Англии законодательство, определяющее порядок прохождения обязательного технического осмотра, практически не менялось с 1967 года. Занимается ТО транспортное министерство и берет за это до 57-ми фунтов с каждого автовладельца. Как и у нас, в Великобритании нельзя эксплуатировать автомобиль без талона техосмотра. На устранение неисправностей дается всего 10 дней, но за повторный осмотр платить уже не надо. Автомобили с американским световым пучком в Англии техосмотр не пройдут.
Французские законы суровы к водителям, передвигающимся на автомобилях, не прошедших ТО. Если талон просрочен, то выписывают штраф в размере 90-135 евро, а при повторном нарушении можно отправиться и в тюрьму. Тем временем, водителям, чьи авто не старше 4-ех лет о техосмотре и стикерах беспокоиться не стоит. Машины же после 10-ти лет должны проходить ТО ежегодно.
Во Франции техосмотром занимаются авторизованные центры. Таких центров немного, и на прохождение ТО всегда существует двухнедельная очередь. Сама процедура занимает полчаса и стоит 75 евро. Время, отведенное на ликвидацию неисправностей - целых два месяца. Однако если не успеете с ремонтом к сроку - с машиной можно попрощаться. Вот такой неординарный подход…
Испанским водителям в некотором смысле повезло больше, чем французам. Техосмотр там проводят официальные автодилеры, причем сами забирают авто, осматривают и возвращают с уже оформленными документами. Стоит такой сервис 45 евро. Если необходимо, техосмотр будет проведен ночью, а к 7:00 машину подгонят к порогу.
В Германии все машины старше трех лет начинают проходить техосмотр раз в два года. Подобные правила действуют и на территории Австрии, только там круглые стикеры наклеивают не на номерные знаки, как у немцев, а на лобовое стекло. Чем старше авто, тем длиннее гирлянда разноцветных стикеров. На них указывается дата прохождения следующего ТО, и пройти его можно не раньше, чем за месяц до этой даты. В Голландии и Швеции тоже от прохождения техосмотра освобождены автомобили до трех лет от даты выпуска.
В Японии, так же как и в Европе, обязательное ТО предписано для авто старше трех лет, но сама процедура стоит гораздо дороже - минимум 300 долларов. На деле эта сумма может возрасти и до тысячи, если предстоит повторное прохождение. Вот и едут трехлетние машинки в матушку Россию, Индию или Новую Зеландию, а японцы покупают себе новое авто и три года не думают о ТО. В Китае вообще не существует единой системы прохождения техосмотра. В каждой провинции этот вопрос решается по-своему.
источник "За рулем"
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Природньо, що аккредитацію отримають далеко не всі бажаючі. Дивним чином, в першу чергу, це будуть фірми мєнтів (тобто, їх жінок) і т.д.
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(молчу про кто... еще не вернулся)
проверки - домой вернулись!
техосмотр - скоро в двери...
потоки денежные мимо казны - так и не пересыхали...
друзья-кумовья-родня-семья - то святое и не погрешное!
новые люди в раде - старые рожи там же (но так элегантно кнопкодавят и проталкивают не проталкиваемое, с честными глазами и чистыми помыслами о греховном, не то что папередники-гады)
но то таке! бурчу...
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Отменили дорожный налог - подняли цену на бензин.
Теперь снизят цену и отменят страховку? Или как всегда ...
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Юрий Мирошниченко, представитель Президента в Верховном Совете, отметил, что техосмотр, фактически превратившийся в источник коррупции, не носил характера предотвращения каких-то отрицательных явлений на дороге, а стал источником взяток.
https://forinsurer.com/public/16/01/05/4399
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