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 Политика Украины, Здоровье, Технологии
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Все про:здравоохранение (177) Минздрав (1450) электронная система (91)

 Электронная система здравоохранения eHealth заработала в тестовом режиме, - Минздрав

e-health

С сегодняшнего дня врачи первичного звена смогут регистрироваться в системе и регистрировать декларации своих пациентов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что система eHealth будет работать в тестовом режиме до апреля 2018 года. В течение этого периода регистрация в eHealth будет осуществляться на добровольных началах.

"В соответствии с законопроектами №6327 и №6604, принятие которых в Верховной Раде ожидается уже в ближайшее время, с 1 августа 2018 оплата услуг врачей будет осуществляться согласно количеству деклараций, зарегистрированных в системе", - говорится в сообщении.

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Электронная система eHealth призвана перевести все документы и процессы взаимодействия в сфере здравоохранения с бумажного формата в электронный путем создания единых реестров заведений, врачей, пациентов, лекарств и т.д.
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А врачей первичного звена обеспечили ноутбуками и научили врачей - пенсионеров ими пользоваться? Просто охренеть можно от нашего Минздрава. Клоуны да и только.
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Это ж каким нужно быть дебилом, чтобы в 21-м веке не уметь пользоваться компьютером ???
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В медицине много врачей пенсионного возраста ,потому что пенсии у медиков мизерные,поэтому работают до гробовой доски и я не думаю что 70 летняя бабушка сможет изучить компьютер,у нее уже пальцы не туда стоят.
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Ну почему все через жопу? Данные и истории болезней на канадском серваке...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектронная система здравоохранения eHealth заработала в тестовом режиме, - Минздрав
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