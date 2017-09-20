 Электронная система здравоохранения eHealth заработала в тестовом режиме, - Минздрав

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что система eHealth будет работать в тестовом режиме до апреля 2018 года. В течение этого периода регистрация в eHealth будет осуществляться на добровольных началах.
"В соответствии с законопроектами №6327 и №6604, принятие которых в Верховной Раде ожидается уже в ближайшее время, с 1 августа 2018 оплата услуг врачей будет осуществляться согласно количеству деклараций, зарегистрированных в системе", - говорится в сообщении.
Электронная система eHealth призвана перевести все документы и процессы взаимодействия в сфере здравоохранения с бумажного формата в электронный путем создания единых реестров заведений, врачей, пациентов, лекарств и т.д.
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