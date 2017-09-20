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 Общество
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Все про:Умань (191) хасиды (115)

 Более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань, - Нацполиция

хасиды

Более 30 000 паломников-хасидов из 14 стран мира прибыли в Умань на празднование Рош-а-Шана, сообщает полиция Черкасской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции в Черкасской области.

"Сейчас нарушений общественного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", - говорится в сообщении от 20 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умань на празднование Рош а-Шана уже прибыли свыше 21 тыс. паломников из 12 стран, - Нацполиция

Порядок обеспечивают более 500 полицейских. Кроме того, им помогают 17 сотрудников полиции Израиля.

Празднование происходят 20-22 сентября.

Смотрите также: Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. ВИДЕО

В Умани похоронен цадик (праведник) Нахман, его могила - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей так называемой брацлавской течения хасидизма.

Все евреи, которые представляют течение хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Иудеи, провели Рош-а-Шана в Умани, верят, что новый год обязательно будет для них счастливым.

Смотрите также: Пограничники начали оформление организованных групп паломников-хасидов, прибывающих в Украину для празднования Рош а-Гашана. ВИДЕО


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больше хасидов больше валюты в страну так что добро пожаловать в Умань..
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Дякую,що вказав,кого ти представляєш.А що сказати хотів?
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«Сквозь грозы сияло нам солнце Гашема,
И Ребе великий нам путь озарил.
На правое дело он поднял евреев,
На Тойре и мицвос он нас вдохновил!»
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***
Идёт еврейская мама и ведёт за руки двух мальчиков.
Их встречает знакомая:
- Здравствуйте, Сара Абрамовна. Какие милые крошки! И сколько им лет?
- Гинекологу шесть, а юристу четыре.
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Ото радость, с утра до вечера в пи...де ковыряться. Помнишь анекдот.
Гинеколога судят за нанесение побоев.
Судья: Расскажите как все было?
Подусдимый: Понимаете, день такой. С утра старшая дочка - папа хочу детей, сними спиральку, потом младшая - папа, я в пионерлагерь, одень спиральку. Потом льготный день, заход бабок с 10 до 16. А дальше, иду по улице, никого не трогаю и тут эта бл...ь: хочешь что-то покажу?
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Запакуйте їм їхнього цадика на дорожку, хай волають сміттять в Ізраїлі.
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А санітарний контроль вони на кордоні проходять? Їх же треба стригти і мити. чорти чортами.
у них же блохи 100%. А потім дивуємося звідки сказ у собак і лисиць?? А сморід? Уявляєтє? До чого країну довели..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань, - Нацполиция
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