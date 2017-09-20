 "Никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - Лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Пусть живут спокойно на Западе. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не тронет. Это самая большая гарантия. Мы настрадались от войны. Мы - не агрессивное государство. Мы не хотим воевать. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали. Я как президент хочу, чтобы наш народ понимал, что если вдруг что-то случится, то у нас есть, чем защитить свои семьи и детей. Я хочу обычной человеческой безопасности. И никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что если Беларуси нужно будет привлечь россиян себе на помощь, то это сделают мгновенно. "И мы на этих учениях это отработали. Мы это не скрываем. Но нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам дадут по морде, мы ответим", - заявил Лукашенко.
Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября.
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Узкие потеряли
- командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерала-полковника Андрея Сердюкова
- заместителя Главкома по воздушно-десантной подготовке генерала-майора Владимира Кочеткова
- помощника главкома ВДВ
- адъютанта главкома ВДВ
- двух (или уже трёх?) журналистов-пропагандистов
- отделение из 6 сапёров
- корвет класса «Неустрашимый»стратегический бомбардировщик Ту-22М3
- учебно-боевой самолёт ЯК-130
-машину управления БЛА комплекса РБ-341В «Леер-3»
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Ладно, мне все равно стыдно.
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А то захотели чтобы Беларусь вот так с ходу и в НАТО...?
Дзуськи - не выйдет. В очередь!
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Горіть у пеклі, москалі!
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В этом мире неверном не будь дураком:
Полагаться не вздумай на тех, кто кругом,
Трезвым оком взгляни на ближайшего друга - Друг, возможно, окажется злейшим врагом.
***Омар Хайям**
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Вот послушайте внимательно_ВИДЕО,А написала слова хрупкая девушка
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А до этого втавлял " при моей жизни " )))
да и путен спрашивать не будет.....
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