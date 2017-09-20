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 "Никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - Лукашенко

лукашенко

Президент Александр Лукашенко призвал Запад и Украину "не ждать атаки" со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пусть живут спокойно на Западе. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не тронет. Это самая большая гарантия. Мы настрадались от войны. Мы - не агрессивное государство. Мы не хотим воевать. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали. Я как президент хочу, чтобы наш народ понимал, что если вдруг что-то случится, то у нас есть, чем защитить свои семьи и детей. Я хочу обычной человеческой безопасности. И никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения "Запад-2017" являются репетицией агрессивных сценариев нападения на соседние государства, - Грибаускайте

Он добавил, что если Беларуси нужно будет привлечь россиян себе на помощь, то это сделают мгновенно. "И мы на этих учениях это отработали. Мы это не скрываем. Но нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам дадут по морде, мы ответим", - заявил Лукашенко.

Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября.

Также читайте: Лукашенко заявил, что отменил визит в РФ из-за договоренностей с Путиным о раздельном наблюдении за учениями "Запад-2017"
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Оно думает, что его боятся. Ты бульба бойся , что запустил козломордых. Теперь их хрен выкуришь.
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Вишнероса против Рахи+РБ
Узкие потеряли
- командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерала-полковника Андрея Сердюкова
- заместителя Главкома по воздушно-десантной подготовке генерала-майора Владимира Кочеткова
- помощника главкома ВДВ
- адъютанта главкома ВДВ
- двух (или уже трёх?) журналистов-пропагандистов
- отделение из 6 сапёров
- корвет класса «Неустрашимый»стратегический бомбардировщик Ту-22М3
- учебно-боевой самолёт ЯК-130
-машину управления БЛА комплекса РБ-341В «Леер-3»
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а кто собрался на них на падать? кроме парашки её ссср-2 это никому не нужно
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Так от них атаки и не может быть. Может быть от )(уйла.
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Во дает!!! Ну вапервых - кто тебя спрашивать будет? А вавтарых .... САМ ОБОРОНЯЙСЯ!!!
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за скидку на газ он пропустит войска парашки, и скажет это же не наша армия
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Можно подумать что его спрашивать будут когда пукину на выборы понадобится Белорусь НАШ!
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От кого он защищать свой народ собрался, если сам пустил чужие войска и военные базы на территорию своей страны? Кроме кацапни никому захватывать Беларусь в голову не придет.
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НАТО могут интересовать только кацапские базы , которым Лука напичкал Беларусь, кстати сделав свою страну миненью, в случае кацапской агресиии , получат ни в чем не повинные беларусы.
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не просто мишенью, кацапня хочет отработать применение АО на территории Беларуси.
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оговорка по Фрейду?

Ладно, мне все равно стыдно.
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Не, НАТО хочет завладеть всей беларусской картохой! От лугандонцы - молодцы! их кацапы освободили, а то бы натовцы в их шахты залезли!
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Ну да, еще бы людей из них попытались сделать..., но самое страшное ,пришлось бы кормить Омерику, а тут самим жрать нечего..
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не картошкой а креветками. просто солдаты НАТО очень любят пиво с креветками!
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чипсы из бульбы с ароматом беларусской креветки!
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В НАТО не всіх беруть ,хто туди проситься))))
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и нас возьмут и Грузию возьмут, мы граничим с мордором. Польша и Прибалтика первыми руку за это подымут.
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Украина просится в НАТО - так фиг берут.
А то захотели чтобы Беларусь вот так с ходу и в НАТО...?
Дзуськи - не выйдет. В очередь!
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Ты в курсе что благодаря одному из наших презов Украина уже один раз отказалась от сближения с НАТО?
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И слышал как Кравчук заявлял, шо "аби була воля, то Україна уже була б в НАТО. І Польщу не хотіли брать, і прибалтів - але в них була воля - і вони зараз НАТО. А у керівництва України такої волі нема."
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от падлюча морда! він вже ни при чому, напевно вже порох в цьому винен?
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Вы тоже так думали, а потом бац, ни армии ни флота. Мы всегда учимся на чужих ошибках(очень полезно) .
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лучше бы вы выводы сделали какие положено, кто кормит чужую армию тот не имеет своей страны, и наоборот.
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Литвин вже подякував російським солдатам за згвалтуваня дівчини в Гомелі ?
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Ты тот Литвин шо погранцами у нас командовал или то шо сухопутными войсками!?

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Генералгубернатор Кацапской Губернии,Лука Мудищев.
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Пізно всрався, бацька! Ваше порно з хуйлом на всіх екранах ! Матільда оддихає ...
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Ти свій вибір зробив. А нам- в іншу сторону.
Горіть у пеклі, москалі!
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***
В этом мире неверном не будь дураком:
Полагаться не вздумай на тех, кто кругом,
Трезвым оком взгляни на ближайшего друга - Друг, возможно, окажется злейшим врагом.


***Омар Хайям**

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Путяра с Бацярай нападут на Украину с севера заберут все земли себе!!!Киборг Жульен был поднят по тревоге и направляется к северным границам на защиту Украины!!!!!!
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еще один говорун!"...а мы никогда и не говорили,что наших людей там нет..."в.хуйло
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Баця, не суетись под клиентом (Хуйлом), он делает то что хочет, а твое дело только лежать под ним
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человека похищенного на территории твоей страны, чувырло лизоблюдное, верни... а потом поговорим....
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Нее хрена ты лука не решаеш , на твоей земле фсбешники ведут себя как дома, похищают людей ,вывозят в рашку, обвиняют в не существующих приступлениях. Нет лука ты не хозяин в своей стране , и если пуйло прикажет атаковать соседей ,твои генералы побегут аж бегом.
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Это только меня слова Бульбао настораживают?
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с детства : "Внимание говорит Москва!". чё-то вспомнилось...
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От него не ждать... А от рашистов с территории Беларуси ???????????????????
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Единственный нормальный президент, не то что наш х у й л о .
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Лукашенко ходит в туалет с разрешения Кремля. Какие Лукашенко может дать гарантии, если он в доме не уже хозяин. Он в оккупированной Белоруссии уже ничего не решает, марионетка Кремля, коврик позле кровати Путина
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Нет, он просто подсел на российский нефтегазовый ресурс, а Россия башляет ему(потому как именно ей это надо)
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похоже,что он задницей подсел на другой ресурс...
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Украинцы могут спать спокойно, с нашей территории опасность не исходит..
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Вы сами спать не можете спокойно- парня фсб вывезло.так что вы все в концлагере (новый гулаг гибридный) кремлём созданный
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Вот и плохо- согласились,не хотел этого писать но, выглядит .как рабство
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100% рабство(но не буквально) а просто за народ стыдно.
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*Мы восстали и всё исправили*

Вот послушайте внимательно_ВИДЕО,А написала слова хрупкая девушка
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Но не сказал, что Украине грозит с территории Беларуси. рашистская банда
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Миколка на учениях наверное бил роли ком полка и не ниже. Говорят шо он уже подполковник
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Ай, сколько можно уже переливать из пустого в порожнее? Подразделения российской армии как пришли на территорию РБ , так и уберутся обратно в РФ до 30 сентября.
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Ага, а что вы там такое совместное отрабатываете?
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Обыкновенные учения "Запад" (и таких было много) Я еще подростком наблюдал за "бронетанковыми колонами"
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Типа вас кацапы будут защищать если Польша и Литва нападут? Вы бы лучше от кацапов учились отбиться. если что...
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Я так уже устал успокаивать украинцев, но их тоже понять можно(нервы).
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Настоящая опасность не в учениях, а в головах у людей (ментальность и недостаток терпения..)
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Некогда атаковать. Сезон пошел. Грибы сами скачут в лукошко.
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Заехало 4190 вагонов. Интересно, сколько выедет.
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ну треб ж комусь Сибір та дальний восток освоювати. хотіли українців, не вийшло. мабуть черга за білорусами прийшла.
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Мне кажется меньше. Снаряды расстреляли, тушенку поели, гсм и прочее.
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Пустые канистры и вагоны из-под тушенки уже давно уехали на кацапию. Если бы расстреляли все привезенные снаряды, то насление о*уело бы от круглосуточной канонады и зарева от РСЗО. Белорусам, верящим, что самолеты сбиваются в стаи вместе с журавлями, покажут после 20 сентября три эшелона с техникой, которые днем будут ездить в сторону кацапской границы. Но теперь, там где больше грибов и ягод, там и больше "Краснух" и "Лееров".
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Если снаряды и патроны оставят, это хорошо. А то мы не имеем своих патронных и снарядных заводов. А все кругом имеют.
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Конечно, оставят. Надо же вас чем-то утилизировать. Думал, целокс будут населению раздавать?
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А лучше бы все оставили, даже вагоны. А то ходить потом, побираться по миру.
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А че це воно ни з того ни з сього? Його хтось про це питав, чи він з ненацька сам захотів побути хуйлом?
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Ще один пиздун , вже кацапам раз повірили...Хто ж тебе Лука буде питати, якщо кацапи вже хазяйнують в Біларусі ,за твоєю згодою.
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мне нравится эта фигура речи. Почти как говорят в Одессе ! cо словом "ОСОБЕННО" )))

А до этого втавлял " при моей жизни " )))

да и путен спрашивать не будет.....
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А сами в лугандоне террористов кормят. Бабки не пахнут? Пахнут, пахнут кровью наших бойцов.
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Вже 69 років чекають доки НАТО дасть їм по мордяці, але натовцям гидко .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - Лукашенко
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