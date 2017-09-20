 На Донбассе бесчинствуют более 36 тыс. террористов и русских солдат, - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ, глава Службы безопсности Украины Василий Грицак заявляет, что более 36 тыс. террористов и российских военных продолжают бесчинствовать на Донбассе. Как сообщает пресс-служба СБУ, об этом он сказал во время выступления в Нью-Йорке на юбилейном заседании по случаю 50-летия Всемирного конгресса украинцев.
В обращении к представителям ВКУ Грицак заявил, что "уже четвертый год идет война за Украину - кровавая, жестокая, без правил и границ, до сих пор трудно поверить, что в эти дни более 36 тыс. Террористов и русских солдат продолжают бесчинствовать на нашем Донбассе. сегодня нашей общей задачей является защита Украины от агрессора, который не только дестабилизирует ситуацию внутри нашей страны, но и сеет зерно фальшивой пропаганды за ее пределами ".
Глава СБУ призвал мировое сообщество и впредь активно помогать Украине в преодолении российской агрессии, обеспечивая мир и стабильность как в Украине, так и за ее пределами.
По его словам, "зарубежное украинство - это та мощная сила, которая помогает родной земле в трудные времена и ускорит общую победу".
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У Виталича появились распятые мальчики
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Якщо їх всіх скласти до купи - виявиться що 700 000 українських "силовиків" не здатні впоратись із 30 000 сєпарів ?
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С другой стороны было бы удивительно если Штирлиц кричал в ставке у фюрера "Хайль Сталин"
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Valentyn Nalyvaichenko
https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2048066342096032
СБУ відновила контакти та співпрацю зі спецслужбами країни-агресора - ФСБ РФ!
Оприлюднюю документ, який підтверджує факт співпраці СБУ із ФСБ РФ, зокрема, у справі мого переслідування.
Чому заступник голови СБУ Фролов, якого призначив президент Порошенко, ставить підписи і офіційно звертається до ФСБ, до Російської Федерації, до країни-агресора в 2016 році?!
І це при тому, що в 2014 році СБУ в односторонньому порядку денонсувала ряд Угод про співпрацю та взаємодію між Службою безпеки України та Міністерством безпеки РФ, Фед
еральним агентством урядового зв'язку та інформації при президенті Росії. Тоді ми також розірвали Угоду між Україною і Росією про співпрацю СБУ та Служби зовнішньої розвідки РФ в розвідувальній діяльності.
Вимагаю від Генеральної прокуратури України негайного розслідувати і притягнути до відповідальності заступника голови СБУ нинішнє керівництво СБУ не просто в прямому ефірі слізно звертається до керівництва ФСБ, а радник голови ще й, не моргнувши оком, називає ворогів «честными офицерами ФСБ»
Нагадаю, що в 2014 році Служба Безпеки ініціювала перед МЗС України питання щодо денонсації Угоди між Кабміном України та Урядом РФ про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів від 1998 року, згідно з яким в Україні при Посольстві РФ в Україні, а також Генеральних консульствах Росії в Харкові, Одесі та Львові діють представництва Російського центру міжнародного наукового і культурного співробітництва.
Тоді ж ми як Служба безпеки запропонували денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами від 1997 року.
#Наливайченко #СБУ #ФСБ #МЗС
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