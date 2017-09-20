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 Политика Украины
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Все про:диаспора (246) СБУ (14923) терроризм (20572) Донбасс (16130) Грицак Василий (318)

 На Донбассе бесчинствуют более 36 тыс. террористов и русских солдат, - Грицак

грицак

Грицак заявил, что "зарубежное украинство - это та мощная сила, которая помогает родной земле".

Как передает Цензор.НЕТ, глава Службы безопсности Украины Василий Грицак заявляет, что более 36 тыс. террористов и российских военных продолжают бесчинствовать на Донбассе. Как сообщает пресс-служба СБУ, об этом он сказал во время выступления в Нью-Йорке на юбилейном заседании по случаю 50-летия Всемирного конгресса украинцев.

В обращении к представителям ВКУ Грицак заявил, что "уже четвертый год идет война за Украину - кровавая, жестокая, без правил и границ, до сих пор трудно поверить, что в эти дни более 36 тыс. Террористов и русских солдат продолжают бесчинствовать на нашем Донбассе. сегодня нашей общей задачей является защита Украины от агрессора, который не только дестабилизирует ситуацию внутри нашей страны, но и сеет зерно фальшивой пропаганды за ее пределами ".

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Глава СБУ призвал мировое сообщество и впредь активно помогать Украине в преодолении российской агрессии, обеспечивая мир и стабильность как в Украине, так и за ее пределами.

По его словам, "зарубежное украинство - это та мощная сила, которая помогает родной земле в трудные времена и ускорит общую победу".
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РАБссиянцы мирные голодранцы, и бесчинствовать не могут при зарплате 50 000 ржублей.Это поклёп.
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Эти на Донбассе, а ты на Украине... где твой зять? как он в прокурватуре киевской оказался? откуда бабло и дочки с квартирами? суки брехливые...
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главное чтобы солдаты НАТО двинулись, когда те на нас надвинутся.
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Грицак в унынии. Они там безчинствуют а мы бабушек с семечками.....
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КТО ДАЁТ СПРАВКИ НА ТОРГОВЛЮ С ОККУПИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ? НЕ ТЫ ЛИ?
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Проклятая территория....даже )(уйло от неё отвернулся
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Враг зайдет в Украине настолько далеко , насколько мы ему позволим, а мы все сокрушаемся и заламываем руки, четвертый год пошел надо крепнуть, за нас эту помойку никто не разгребет , это уже очевидно, помочь - могут, но делать придется самим и к этому надо готовиться.
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У нас есть 600 фактов пыток: снятие кожи, скальпа, кастрирование, заливание свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, ссылки на минное поле, чем занимаются российские террористические войска», - подчеркнул Луценко!!!
У Виталича появились распятые мальчики
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Тридцать шесть тысяч. Это- много. Достаточно для того, чтобы пролить реки нашей крови. И шо думает генерал? Как всегда: Весь Мир С Нами? Ну, пусть думает. А я, лично, уже ничего особенного не думаю. Живу... пока живой. Де-то так.
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У НГ другая функция,подавление противников шоколадного режима.
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Деякі підрозділи НГ служать в АТО ... Також там служать і підрозділи МВС , і СБУ а також багато інших ...
Якщо їх всіх скласти до купи - виявиться що 700 000 українських "силовиків" не здатні впоратись із 30 000 сєпарів ?
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КацаКрысиная Орда не успокоится,пока опять пилюлей не получит.Крысы позорные.
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Президент Белоруси Лукашенко в шоке а от пребывания РАБссиянских шакалов,отменил визит в Москву.Видимо 120 000 рабсиянских крыс хватило для захвата всей Белоруси.Я редко ошибаюсь,пацаны...
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Грицак говорит одно, а вот делает почему то совершенно иное
С другой стороны было бы удивительно если Штирлиц кричал в ставке у фюрера "Хайль Сталин"
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Valentyn Nalyvaichenko
https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2048066342096032
СБУ відновила контакти та співпрацю зі спецслужбами країни-агресора - ФСБ РФ!
Оприлюднюю документ, який підтверджує факт співпраці СБУ із ФСБ РФ, зокрема, у справі мого переслідування.
Чому заступник голови СБУ Фролов, якого призначив президент Порошенко, ставить підписи і офіційно звертається до ФСБ, до Російської Федерації, до країни-агресора в 2016 році?!
І це при тому, що в 2014 році СБУ в односторонньому порядку денонсувала ряд Угод про співпрацю та взаємодію між Службою безпеки України та Міністерством безпеки РФ, Фед
еральним агентством урядового зв'язку та інформації при президенті Росії. Тоді ми також розірвали Угоду між Україною і Росією про співпрацю СБУ та Служби зовнішньої розвідки РФ в розвідувальній діяльності.
Вимагаю від Генеральної прокуратури України негайного розслідувати і притягнути до відповідальності заступника голови СБУ нинішнє керівництво СБУ не просто в прямому ефірі слізно звертається до керівництва ФСБ, а радник голови ще й, не моргнувши оком, називає ворогів «честными офицерами ФСБ»
Нагадаю, що в 2014 році Служба Безпеки ініціювала перед МЗС України питання щодо денонсації Угоди між Кабміном України та Урядом РФ про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів від 1998 року, згідно з яким в Україні при Посольстві РФ в Україні, а також Генеральних консульствах Росії в Харкові, Одесі та Львові діють представництва Російського центру міжнародного наукового і культурного співробітництва.
Тоді ж ми як Служба безпеки запропонували денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами від 1997 року.
#Наливайченко #СБУ #ФСБ #МЗС

На Донбассе бесчинствуют более 36 тыс. террористов и русских солдат, - Грицак - Цензор.НЕТ 7225

На Донбассе бесчинствуют более 36 тыс. террористов и русских солдат, - Грицак - Цензор.НЕТ 9091

На Донбассе бесчинствуют более 36 тыс. террористов и русских солдат, - Грицак - Цензор.НЕТ 2363
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то фігня ,в Україні безчинствують 300 тис чиновників ,суддів ,прокурорів , та ментів
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Все это пиздежь. Нафига нам армия , которая не желает отвоевывать свою землю .и офицерье получающее 600$ зарплаты за протирание штанов три года ?Гнать их нафуй. Нанять нигеров , которые порвут кацапов , как грелку и за три дня будут под Новошахтинском
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе бесчинствуют более 36 тыс. террористов и русских солдат, - Грицак
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