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 Политика Украины, Экономика
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 Вопрос Авдеевки вынесен на заседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, - нардеп Княжицкий

авдеевка

Вопрос обеспечения города Авдеевка Донецкой области и местного коксохимического завода водой вынесен на общее заседание Парламентского комитета ассоциации Украина – ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Uaprom.info, об этом сообщил народный депутат, сопредседатель Комитета Николай Княжицкий

"Для нас очень важно, чтобы в общей резолюции речь шла и о поддержке Украины в целом, и о поддержке таких городов, как Авдеевка. Если город и завод не будут обеспечены водой, существует риск, что предприятие остановится и город умрет. И, очевидно, это не только украинская проблема, это проблема общеевропейская", - сказал он в ходе посещения Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) с депутатами Европарламента и Верховной Рады - членами Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно пресс-релизу группы "Метинвест", делегация положительно оценила работу АКХЗ в соответствии с международными экологическими стандартами, отметила важную роль завода для города и украинской промышленности.

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"Несмотря на расположение предприятия в зоне активных боевых действий, на АКХЗ модернизируют производственные мощности. На заводе реализуется ряд значимых проектов: строительство хранилища сырого бензола и новой трубчатой печи для разогрева смолы, модернизация заводской системы железнодорожной автоматики и коксового цеха №4 с внедрением автоматической системы управления технологическими процессами. В этом году на предприятии планируют начать реализацию экологического проекта по устранению выбросов вредных веществ из емкостей и хранилищ смолоперегонного цеха. Всего на развитие и обновление производственных мощностей до конца 2017 года будет направлено почти 0,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

В "Метинвесте" также подчеркнули, что АКХЗ продолжает плодотворное сотрудничество с городом. В этом году на поддержку Авдеевки направлено 11,9 млн грн. Коксохим ремонтирует объекты образования и здравоохранения, улучшает транспортную логистику и городскую инфраструктуру. Отдельное внимание предприятие уделило восстановлению домов заводчан, пострадавших во время обстрелов. Благодаря энергетикам ДТЭК и АКХЗ проведена новая линия электропередач с подконтрольной Украине территории. Это обеспечило город бесперебойным электроснабжением и дало возможность градообразующему предприятию работать на полную мощность. Начата прокладка газопровода "Очеретино-Авдеевка". Стоимость проекта - 58 млн. грн. "Метинвест" вложит половину средств в рамках Программы социального партнерства с городом, другая половина выделена из областного бюджета.

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"Это очень значимый завод - он обеспечивает 80% от всех поступлений в казну города. Мы видим результаты обстрелов, но завод продолжает работать - это важно и для Авдеевки, и для украинской промышленности. И конечно, очень хорошо, что вкладываются деньги в экологические проекты", - приводятся в релизе слова сопредседателя Парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС Дариуша Росати.

"Вопреки всем сложностям мы научились справляться с вызовами, решать проблемы, которые сегодня мешают работе нашего завода и нормальной жизни авдеевцев. Но, к сожалению, есть проблемы, которые мы не в силах решить. На данный момент критическим остается вопрос с технической водой. Уже полтора года нет возможности починить трубопровод, поскольку порыв произошел на неподконтрольной территории. Из-за этого на заводскую ТЭЦ поступает втрое меньший объем воды, чем это необходимо для стабильной работы предприятия и подачи тепла в многоэтажные дома города. Поэтому для решения этого вопроса мы остро нуждаемся в помощи ОБСЕ, СЦКК, военно-гражданской администрации, иностранных дипломатов, общественности", - сказал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

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КацаКрысы ща налетят лечить Украину,типа Ахметов мацкаль,а раз так,то вместе с Индюковичем и прочими бежавшими на РАБссию хмырями типа Пшонка, Ян Мыколович Азиров хотят устроить кипиш...
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А чим гудок підтримав ЗСУ, які боронять місто від здичавілих?
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