 В Киевской области сотрудник ГФС попался на взятке в 20 тысяч долларов США

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.
По ее словам, злоумышленник вымогал и получил от руководителя одного из предприятий 20 тысяч долларов США за невмешательство в предпринимательскую деятельность и непривлечение его к ответственности за якобы уклонение от уплаты налогов.
"Сотрудник фискальной службы был задержан после получения взятки. В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала Варченко.
Она также подчеркнула, что действия задержанного квалифицируются по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.
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