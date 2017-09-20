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Все про:взятка (4535) Киевская область (1728) ГФС (3253)

 В Киевской области сотрудник ГФС попался на взятке в 20 тысяч долларов США

В Киевской области сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали на взятке старшего следователя СУ ФР Киево-Святошинского ОНГИ областного управления Государственной фискальной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.

В Киевской области сотрудник ГФС попался на взятке в 20 тысяч долларов США 01

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По ее словам, злоумышленник вымогал и получил от руководителя одного из предприятий 20 тысяч долларов США за невмешательство в предпринимательскую деятельность и непривлечение его к ответственности за якобы уклонение от уплаты налогов.

"Сотрудник фискальной службы был задержан после получения взятки. В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала Варченко.

Она также подчеркнула, что действия задержанного квалифицируются по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.

В Киевской области сотрудник ГФС попался на взятке в 20 тысяч долларов США 02
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это потому что у него оберега не было в виде клетчатого одеялка.
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Это даже смешно! Разве это большая рыба? Тюлька и мелочь пузатая.
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