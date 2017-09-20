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 Оккупанты хотят приговорить Умерова к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года

умеров

В оккупационном Симферопольском "райсуде" 20 сентября так называемый прокурор запросил наказание для одного из лидеров национального движения Ильми Умерова 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Также прокурор потребовал запретить Ильми Умерову на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

В среду 20 сентября суд по делу одного из лидеров национального движения Ильми Умерова перешел к прениям сторон.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

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Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход - предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.
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