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Все про:депутат (3029) избиение (11189) Миргород (16) Полтавщина (520)

 Депутат Миргородского горсовета Хачатрян задержан по подозрению в избиении и последующей смерти своего коллеги Супруненко

Депутат Миргородского горсовета Хачатрян задержан по подозрению в избиении и последующей смерти своего коллеги Супруненко

В Полтавской области задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на депутата Миргородского городского совета Олега Супруненко, который в результате причиненных телесных повреждений скончался. Среди подозреваемых – один из депутатов этого горсовета.

"Среди лиц, причастных к разбойному нападению с причинением телесных повреждений, повлекших смерть 29-летнего Олега Супруненко, - один из депутатов Миргородского городского совета", - сообщает полиция Полтавской области со ссылкой на заместителя начальника областной полиции Руслана Бирюкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Полиция проверяет информацию о причастности к преступлению других лиц. Продолжаются оперативно-следственные действия.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что задержан депутат Миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатур Хачатрян. Он потребовал от депутата сложить мандат и "предстать перед правосудием".

"Мне стало известно, что депутат Миргородского городского совета от РПЛ Хачатур Хачатрян задержан по обвинению в убийстве его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко, который … 26 дней боролся за жизнь в реанимации после жестокого нападения и умер 7 августа. (…) Пока что обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны… Я неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не буду покрывать преступников, если они виновны", - написал О.Ляшко в Фейсбуке.

Он требует Х.Хачатряна "сложить мандат и предстать перед правосудием".




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Як так сталося, що українці вибрали хачіка депутатом, можете пояснити?
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хачик на ... вертел ляшка. мандат сдать - теперича эта броня для него
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тут хоть кроме всяких хачатрянов хоть кто нибудь остался ?
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"Берегите евреев.."..как говаривал старый армянин..
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Он требует Х.Хачатряна "сложить мандат и предстать перед правосудием".

А что, у него неприкосновенность?
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Але що можу сказати
Як людина Хачатур Рафікович з великої букви
Депутатом став рік як

Так Як він ставиться до своєї роботи -тренування дітей з паувер ліфтингу -лише похвала

Надіюсь, що непорозуміння
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат Миргородского горсовета Хачатрян задержан по подозрению в избиении и последующей смерти своего коллеги Супруненко
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