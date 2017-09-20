 Депутат Миргородского горсовета Хачатрян задержан по подозрению в избиении и последующей смерти своего коллеги Супруненко

"Среди лиц, причастных к разбойному нападению с причинением телесных повреждений, повлекших смерть 29-летнего Олега Супруненко, - один из депутатов Миргородского городского совета", - сообщает полиция Полтавской области со ссылкой на заместителя начальника областной полиции Руслана Бирюкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Полиция проверяет информацию о причастности к преступлению других лиц. Продолжаются оперативно-следственные действия.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что задержан депутат Миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатур Хачатрян. Он потребовал от депутата сложить мандат и "предстать перед правосудием".

"Мне стало известно, что депутат Миргородского городского совета от РПЛ Хачатур Хачатрян задержан по обвинению в убийстве его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко, который … 26 дней боролся за жизнь в реанимации после жестокого нападения и умер 7 августа. (…) Пока что обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны… Я неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не буду покрывать преступников, если они виновны", - написал О.Ляшко в Фейсбуке.