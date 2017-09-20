 В Крыму суд по "делу Умерова" перешел к прениям сторон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, начало заседания задержалось почти на тридцать минут, причину задержки в суде не поясняют.

Адвокат Умерова Марк Фейгин также сообщил об отказе суда в видеосъемке заседания.

Накануне в суде допросили специалиста по крымскотатарскому языку Сеитисляма Кишвеева, на чем настаивала сторона защиты. Кишвеев указал на многочисленные ошибки и неточности, допущенные в официальном переводе выступления Ильми Умерова с крымскотатарского на русский язык. Он отметил, что не нашел ни одного призыва к нарушению территориальной целостности России и призывов к экстремистским действиям в речи Умерова.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.