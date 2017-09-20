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 Политика Украины
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 В Крыму суд по "делу Умерова" перешел к прениям сторон

умеров

В подконтрольном Кремлю Симферопольском райсуде на заседании по делу одного из лидеров национального движения Ильми Умерова в среду, 20 сентября, суд перешел к прениям сторон.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, начало заседания задержалось почти на тридцать минут, причину задержки в суде не поясняют.

Адвокат Умерова Марк Фейгин также сообщил об отказе суда в видеосъемке заседания.

Накануне в суде допросили специалиста по крымскотатарскому языку Сеитисляма Кишвеева, на чем настаивала сторона защиты. Кишвеев указал на многочисленные ошибки и неточности, допущенные в официальном переводе выступления Ильми Умерова с крымскотатарского на русский язык. Он отметил, что не нашел ни одного призыва к нарушению территориальной целостности России и призывов к экстремистским действиям в речи Умерова.

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В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.

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Суд оккуантов для Украины не является судом.
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дебильное слово "прении". все там преют что-ли?
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