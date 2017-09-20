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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1712) наблюдательный совет (28) Нафтогаз (2320) отставка (2367)

 Посольство Великобритании об отставке членов набсовета "Нафтогаза": "Создаются препятствия для реализации потенциала компании"

нафтогаз

Посольство Великобритании в Украине выражает обеспокоенность отставкой двух членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и заявляет о препятствовании для превращения "Нафтогаза" в прибыльный государственный актив.

Об этом говорится в заявлении посольства относительно отставки двух независимых членов набсовета "Нафтогаза", опубликованном на странице дипведомства в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обеспокоены вчерашним увольнением двух членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", включая его Председателя. Мы считаем этих людей опытными независимыми профессионалами и теми, кто настроены на реформирование "Нафтогаза". Наблюдательный совет был эффективным, в частности, в создании ключевых комитетов, принятии решений по кадровым назначениям, создании четкой системы внутреннего контроля и разработке интегральной стратегии "Нафтогаза", которая закладывает основу для будущего успеха компании и ее подразделений. Если "Нафтогаз" будет иметь надлежащую поддержку, компания может стать настоящей историей успеха Украины. Но остается фактом то, что создаются препятствия для реализации потенциала и превращения "Нафтогаза" на прибыльный стратегический государственный актив. В перспективе важно, чтобы процесс назначения будущих членов Наблюдательного совета был независимым и прозрачным, чтобы Правительство Украины активно поддерживало процесс реформ, а "Нафтогазу" разрешили двигаться вперед. Это соответствовало бы обязательствам, взятым на себя украинским правительством во время Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине в июле этого года", - заявили в посольстве Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Независимые члены набсовета "Нафтогаза" Уорвик и Ричардс подали в отставку из-за свертывания реформ в компании


Посольство Великобритании об отставке членов набсовета Нафтогаза: Создаются препятствия для реализации потенциала компании 01

Отметим, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" рискует лишиться финансирования ЕБРР и Всемирного банка, - Коболев

Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.

М.Ричардс и П.Уорвик 19 сентября 2017 года также решил подать в отставку.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, это решение, в частности, может повлечь за собой проблемы с возможностью привлечения компанией кредитов у международных финансовых организаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У независимых членов набсовета "Нафтогаза" не осталось иного выбора, кроме отставки. Второй этап реформ в компании должен был давно начаться, - ЕБРР

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Український політикум-це передусім каста шахраїв і аферистів,які граються у політику поки не урвуть великий куш,а потім тікають з України,залишивши українців у боргах..."Гройсман закликав продовжити реформу "Нафтогазу". - Це просто геніально. Гройсман закликає провести реформу "Нафтогазу" і сам же блокує цю реформу.
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Это все элементы гибридной войны ключевые моменты которой описаны в еврейских протоколах. Достаточно навязать стране пороки общества и не надо с нею воевать, она сама развалится. Это сейчас пытаются проделать с Украиной. Кто? Посмотрите на кого ориентированы наши главные коррупционеры и вам все станет понятно.
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вітрєнкавський випердиш ще той рехформатор, бл((
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ни дня без рошенюлины соевым реформаторам ..........
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Кабинет министров Украины разработал законопроект, согласно которому с 2018 по 2025 год в Украине поднимутся акцизные ставки на сигареты с нынешних 21 евро до 90 евро за 1000 штук. Об этом говорится в проекте закона №7110-1 от 18 сентября, размещенном на сайте Верховной Рады. Это означает, что, согласно курсу Нацбанка, за 20 сигарет украинцы заплатят около 56 гривен.
Больше читайте тут: http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10064691-56-griven-za-pachku-akciz-na-sigarety-hotyat-podnyat-esche-v-4-raza.html
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Бросайте курить, и проблема разрешится сама собой. Вы будете а) богаче; б) здоровее.
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Если бы вместо сигаретных акцизы на евро авто отменили то я только за !
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Так ли уж хороши евро-авто ? По мне так японские и корейские - дешевле и лучше.
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Табачный дым содержит в 1200 раз больше отравляющих веществ по сравнению с той концентрацией которую наш организм может безболезненно профильтровать естественным путём.
Прекращение курения - для государства огромный плюс: на 90% сократилась бы заболеваемость раком лёгких и мочевого пузыря.
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на алко подняли акциз в несколько раз. поступления в бюджет упали. всё в тень. теперь табак. дебилы-мля.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Великобритании об отставке членов набсовета "Нафтогаза": "Создаются препятствия для реализации потенциала компании"
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