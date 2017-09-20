 Посольство Великобритании об отставке членов набсовета "Нафтогаза": "Создаются препятствия для реализации потенциала компании"

Об этом говорится в заявлении посольства относительно отставки двух независимых членов набсовета "Нафтогаза", опубликованном на странице дипведомства в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обеспокоены вчерашним увольнением двух членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", включая его Председателя. Мы считаем этих людей опытными независимыми профессионалами и теми, кто настроены на реформирование "Нафтогаза". Наблюдательный совет был эффективным, в частности, в создании ключевых комитетов, принятии решений по кадровым назначениям, создании четкой системы внутреннего контроля и разработке интегральной стратегии "Нафтогаза", которая закладывает основу для будущего успеха компании и ее подразделений. Если "Нафтогаз" будет иметь надлежащую поддержку, компания может стать настоящей историей успеха Украины. Но остается фактом то, что создаются препятствия для реализации потенциала и превращения "Нафтогаза" на прибыльный стратегический государственный актив. В перспективе важно, чтобы процесс назначения будущих членов Наблюдательного совета был независимым и прозрачным, чтобы Правительство Украины активно поддерживало процесс реформ, а "Нафтогазу" разрешили двигаться вперед. Это соответствовало бы обязательствам, взятым на себя украинским правительством во время Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине в июле этого года", - заявили в посольстве Великобритании.
Отметим, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.
Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.
Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.
М.Ричардс и П.Уорвик 19 сентября 2017 года также решил подать в отставку.
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, это решение, в частности, может повлечь за собой проблемы с возможностью привлечения компанией кредитов у международных финансовых организаций.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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