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 Трагедия в лагере "Виктория": Прокуратура изъяла документацию из Одесского горсовета, ГСЧС и других учреждений

пожар детский виктория лагерь

В среду, 20 сентября, прокурор Одесской области Олег Жученко встретился с гражданами-участниками акции протеста против коррупции и проинформировал присутствующих о состоянии расследования гибели детей во время пожара в лагере "Виктория".

Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

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"Оперативно, с первой минуты расследованию фактов служебной халатности следователями прокуратуры изъята и уже изучается документация из Одесского городского совета, в том числе из департамента образования, структурных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и из других учреждений", - отметил Жученко.

Прокурор области допускает возможность привлечения специалистов для объективности и открытости расследования трагических событий.

Как сообщалось ранее, сегодня под зданием мэрии, где проходит сессия горсовета Одессы, собрался митинг с требованием наказать виновных в пожаре в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла серия потасовок. По информации полиции, в результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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а Липецкий чего молчит... он этот рапил госбюджетных денег ... лично открывал...
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http://dumskaya.net/news/na-remont-zdaniya-prokuratury-na-deribasovskoy-h-070414/
Мэрия все-таки хочет потратить бюджетные миллионы на ремонт здания, которое никогда не принадлежало городу
На сегодняшнем исполкоме снова подняли вопрос о финансировании капитального ремонта дома №4 по Дерибасовской улице, который никогда не находился в коммунальной собственности территориальной громады Одессы, а принадлежит государству в лице прокуратуры.Правда, потратить на реставрацию памятника архитектуры хотят уже не 46 миллионов, а всего 20. Финансирование выделят в рамках целевой программы «Номинирование исторического достояния Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 2016-2018 годы».

«Почему на здание прокуратуры выделяется 20 миллионов? У нас что, проблемы какие-то? А на другие здания не нужно выделять?» - возмутились на заседании исполкома некоторые депутаты горсовета.Начальник управления охраны памятников культурного наследия Андрей Шелюгин отметил, что с юридической точки зрения проблем никаких нет, деньги можно тратить:«Это здание входит в центральный исторический ареал Одессы. Оно входит в границы номинации, которые рассматриваются для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО», - заявил он.Первый вице-мэр Анатолий Орловский тоже считает, что здание прокуратуры нуждается в ремонте.«Остальные дома мы тоже будем ремонтировать в плановом порядке», - заявил он, после чего члены исполкома поддержали решение о вынесении данного документа на рассмотрение сессии горсовета.Напомним, вопрос о финансировании реставрации хотели вынести на минувшую сессию городского совета, однако профильная комиссия отказалась это делать из-за отсутствия проектной документации. На сей раз проект доработали, и теперь сумма уменьшилась с 46 до 20 миллионов гривен. Впрочем, вопрос еще будет рассматриваться на бюджетной комиссии, где его могут «завернуть».До революции в здании располагалась контора Русского общества пароходства и торговли. В советское время четвертый номер принадлежал Черноморскому морскому пароходству, в нем был радиоцентр ЧМП. Впоследствии его заполучил облсовет, который в 2013 году передал дом государству в лице Генеральной прокуратуры. Последнее и является сейчас собственником большинства помещений в здании общей площадью 3560 кв. м.Еще 550 квадратных метров в №4 принадлежат банку «Пивденный», который получил их по договору ипотеки от частного предприятия «Логос+». Речь идет о помещении ресторана Casa Nova на первом этаже, которое было заложено под кредит в полтора миллиона долларов в 2008 году.550 квадратных метров принадлежат АО «Нависпед» из Варны. В 2015 году это помещение было передано в аренду ООО «ГлобалТрансПаром», а затем в субаренду на 10 лет иудейской религиозной общине «Хабад-Шомрей Шабос».Таким образом, в здании нет ни одного квадратного метра, который бы принадлежал территориальной громаде Одессы. 30 марта 2017 год
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Шо, прямо на "Викторию" Порох завязан?... Охереть, я то думаю, чё ЖЭК наш погано работает, то ж не Труханов пилит, а лично Порошенко...
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Там подеребанили 71 млн гривен!!!!! Может и не лично потрох получал,но кто то очень близкий это точно и координировал это только мэр ! А не трогают его потому что это маленький эпизод ,а воруют они на всех без исключения тендерах и если вскроют один эпизод-откроется вся картина !
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В Одессе на митинге за отставку Труханова возле здания мэрии произошли стычки с полицией. Фоторепортаж
http://gordonua.com/photo/events/v-odesse-na-mitinge-za-otstavku-truhanova-vozle-zdaniya-merii-proizoshli-stychki-s-policiey-fotoreportazh-208085.html
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К сожалению, суммы отката в документах не значится... Все идёт к тому, что виновные назначены. " На строительстве деревянного сруба настоял директор лагеря".. Прямо вот так и сказал - стройте из дерева, иначе уволюсь. И Труханов испугался...
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Там что в этих документах будут реальные цены стройматериалов или фамилии шабашников и бомжей которые строили этот лагерь ? Это все замыливание глаз ! Мэр и учиредитель стройфирмы должны сидеть в разных камерах и давать показания кому кто сколько окатов заносил! А не воспитатель !!!!!
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А не происходит это только потому что делились с Киевом,скорее всего с АП или ближайшим окружением потроха !!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрагедия в лагере "Виктория": Прокуратура изъяла документацию из Одесского горсовета, ГСЧС и других учреждений
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