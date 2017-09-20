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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (189) наблюдательный совет (28) Нафтогаз (2320) отставка (2367)

 У независимых членов набсовета "Нафтогаза" не осталось иного выбора, кроме отставки. Второй этап реформ в компании должен был давно начаться, - ЕБРР

нафтогаз

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) призывает наверстать отставание в трансформации НАК "Нафтогаз Украины" и считает, что Украина не может себе позволить дальнейшее промедление в реализации реформ.

"Второй этап трансформации "Нафтогаза" должен был начаться уже давно. Эффективное управление позволило этой компании вернуться к прибыльности и устранить значительные возможности для коррупции. Теперь пришло время собраться и двигаться дальше по пути реформ", - говорится в сообщении банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ЕБРР с сожалением отмечает, что сложилась такая ситуация, в которой у независимых членов наблюдательного совета НАК, по их мнению, не осталось иного выбора, кроме как уйти в отставку.

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"Мы хотим поблагодарить их за добросовестность, профессионализм и компетентность, с которыми они включились в процесс трансформации "Нафтогаза". И им удалось достичь очень значительных результатов", - говорится в сообщении.

Отметим, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

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Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.

М.Ричардс и П.Уорвик 19 сентября 2017 года также решил подать в отставку.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, это решение, в частности, может повлечь за собой проблемы с возможностью привлечения компанией кредитов у международных финансовых организаций.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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В очередной раз обделались на международном уровне. А куда смотрели дорогущие молодые рехформаторы руководители этой коррупционной структуры по намыву денег для власти?
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Это все элементы гибридной войны ключевые моменты которой описаны в еврейских протоколах. Достаточно навязать стране пороки общества и не надо с нею воевать, она сама развалится. Это сейчас пытаются проделать с Украиной. Кто? Посмотрите на кого ориентированы наши главные коррупционеры и вам все станет понятно.
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Moжно ссылочки на протоколы, пожалуйста. На оригиналы, конечно (на иврите или на идише).
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"Украина не может себе позволить дальнейшее промедление в реализации реформ."

Главный тормоз сидит на Банковой.
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Да ладно, просто бы сидел, он хад денех требует
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А когда собственно кобелев подаст в отставку? Или тортик уж больно сладок?
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ну...придумают новую схемку, и наскирдуют капусты со злости еще больше..назло врагам!!
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3,14сдец подкрался незаметно ,,,за воровские за труды,британец их послал хер зна куды...
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хрен вам теперь денежки ебрр. ну нельзя ставить наркомана директором аптеки.
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Возможно, руководство решило обойтись без займов ЕБРР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ независимых членов набсовета "Нафтогаза" не осталось иного выбора, кроме отставки. Второй этап реформ в компании должен был давно начаться, - ЕБРР
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