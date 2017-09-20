 У независимых членов набсовета "Нафтогаза" не осталось иного выбора, кроме отставки. Второй этап реформ в компании должен был давно начаться, - ЕБРР

"Второй этап трансформации "Нафтогаза" должен был начаться уже давно. Эффективное управление позволило этой компании вернуться к прибыльности и устранить значительные возможности для коррупции. Теперь пришло время собраться и двигаться дальше по пути реформ", - говорится в сообщении банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
ЕБРР с сожалением отмечает, что сложилась такая ситуация, в которой у независимых членов наблюдательного совета НАК, по их мнению, не осталось иного выбора, кроме как уйти в отставку.
"Мы хотим поблагодарить их за добросовестность, профессионализм и компетентность, с которыми они включились в процесс трансформации "Нафтогаза". И им удалось достичь очень значительных результатов", - говорится в сообщении.
Отметим, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.
Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.
Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.
М.Ричардс и П.Уорвик 19 сентября 2017 года также решил подать в отставку.
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, это решение, в частности, может повлечь за собой проблемы с возможностью привлечения компанией кредитов у международных финансовых организаций.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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Главный тормоз сидит на Банковой.
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