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Все про:Польша (4099) учения (2095)

 17 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники: крупнейшие военные учения DRAGON-17 стартовали в Польше

польша

Цель учений - отработка совместных действий польских и заграничных войск в ситуации угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Польское Радио", об этом заявил вице-министр обороны Польши Михал Дворчик.

"Сценарий предполагает, что одно из соседних государств намерено получить доступ к ресурсам на территории нашей страны. Происходит попытка дестабилизации политической ситуации, нарушение работы органов государственной администрации и местных властей. Попытка захватить территорию предпринимается посредством гибридных действий. Конечно, это гипотетический сценарий, однако, он основывается на ситуациях, которые мы наблюдаем в последнее время. Речь идет, например, о ситуации в Украине и аннексии Крыма", - рассказал вице-министр обороны Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в ходе учений "Запад-2017" может применить ядерное оружие, - Мацеревич

Учения проходят на нескольких полигонах в Польше как на суше, так и на море и в воздухе. В них принимают участие все виды Вооруженных сил, в том числе впервые - Войска территориальной обороны.

DRAGON-17 - военные учения, к участию в которых были приглашены союзники из НАТО и партнерские государства, а именно США, Великобритания, Германия, Словакия, Италия, Болгария и Румыния, Литва, Латвия, а также Грузия и Украина. Всего в учениях примут участие более 17 тысяч военнослужащих при задействовании 3,5 тысяч единиц военной техники. Командование маневров подчеркивает, что учения DRAGON-17 носят оборонный характер.

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Вице-министр обороны Польши также прокомментировал завершающиеся российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Он заявил, что в них приняло участие более 100 тысяч солдат. По его мнению, учения носили наступательный характер, о чем свидетельствует интенсивное использование десантных войск. Он полагает, что учения проходили не только на тактическом, но и на политическом уровне.
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Китайские еще будут на территории россии.
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Если бы были китайские, то было бы не 17 тысяч. Всего-то полторы дивизии. Китайцев оскорблять не надо. Чревато. Особенно тем, кто в Казахстане.
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"...Речь идет, например, о ситуации в Украине и аннексии Крыма", - прямое указание на россию.
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Еще одна победа вейшнорийских ДРГ.
Уже и до Мурманской области добрались.
17 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники: крупнейшие военные учения DRAGON-17 стартовали в Польше - Цензор.НЕТ 4010
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Вот, казалось бы- достиг таких(!) высот... А тута- опаньки! ДТП, больничка, морг... Шо ш такое??? Я вот, например, в ДТП не попадаю. Можэ потому, что я, кроме котов- никого не интересую?
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Сплюнул. Че-то мне кажется- даже после этого- никого не заинтересовал.
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А на счет Сердюкова - так лучше чем от водки и от простуд.
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Да??? А он шо, поклонник творчества Владимира Семеновича? Надо же... Ну пусть так. А я бы- расстроился. Казалось бы: прыгать уже никуда не надо... Сиди себе... подписывай бумажечки... а тута- такой пердимонокль...
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А-а-а-а... так он успешно миновал больничку? Сразу в морг? Тогда- ДА! Легкая. В в СМИ, наверное- ошиблись.
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Сложно попасть в ДТП,если нет собственного автомобиля
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Это- точно. Тока у меня их два, плюс к ним- один мотоцикл. Серьезная Группа Риска... А вот подишь ты... Не получается никак.
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Просто так он не попал бы в ДТП. Убирают ненужных свидетей.
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там еще два кандидата есть на тот свет: генерал-майор начальник штаба и адъютант сердюкова...
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Тю-ю.
У на террористическая групка: 30 000 военных, 1,5 тысячи танков, БТР и Градов.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом17 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники: крупнейшие военные учения DRAGON-17 стартовали в Польше
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