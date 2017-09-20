 17 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники: крупнейшие военные учения DRAGON-17 стартовали в Польше

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Польское Радио", об этом заявил вице-министр обороны Польши Михал Дворчик.
"Сценарий предполагает, что одно из соседних государств намерено получить доступ к ресурсам на территории нашей страны. Происходит попытка дестабилизации политической ситуации, нарушение работы органов государственной администрации и местных властей. Попытка захватить территорию предпринимается посредством гибридных действий. Конечно, это гипотетический сценарий, однако, он основывается на ситуациях, которые мы наблюдаем в последнее время. Речь идет, например, о ситуации в Украине и аннексии Крыма", - рассказал вице-министр обороны Польши.
Учения проходят на нескольких полигонах в Польше как на суше, так и на море и в воздухе. В них принимают участие все виды Вооруженных сил, в том числе впервые - Войска территориальной обороны.
DRAGON-17 - военные учения, к участию в которых были приглашены союзники из НАТО и партнерские государства, а именно США, Великобритания, Германия, Словакия, Италия, Болгария и Румыния, Литва, Латвия, а также Грузия и Украина. Всего в учениях примут участие более 17 тысяч военнослужащих при задействовании 3,5 тысяч единиц военной техники. Командование маневров подчеркивает, что учения DRAGON-17 носят оборонный характер.
Вице-министр обороны Польши также прокомментировал завершающиеся российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Он заявил, что в них приняло участие более 100 тысяч солдат. По его мнению, учения носили наступательный характер, о чем свидетельствует интенсивное использование десантных войск. Он полагает, что учения проходили не только на тактическом, но и на политическом уровне.
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Уже и до Мурманской области добрались.
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У на террористическая групка: 30 000 военных, 1,5 тысячи танков, БТР и Градов.
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