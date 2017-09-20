EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  837  11
Все про:взятка (4534) Минобороны (5366) прокуратура (3197) психиатрия (66)

 В суде уже месяц находится обвинительный акт в отношении главного психиатра МО Друзя из-за вымогательства взятки, - прокуратура

друзь

В прокуратуре Киева пояснили, что обвинительный акт в отношении главного психиатра Министерства обороны Украины, уличенного во взяточничестве в мае, уже месяц находится в суде, но подготовительное заседание было перенесено из-за неявки адвоката.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Смотрите также: Полторак уволил главного психиатра Минобороны Друзя, заявившего, что ветераны АТО являются угрозой для общества. ВИДЕО

"Обвинительный акт в отношении скандального врача - главного психиатра Министерства обороны Украины, которого в мае этого года на взятке задержали следователи столичной прокуратуры, уже месяц находится на рассмотрении в суде. На подготовительное заседание, назначенное на начало сентября, адвокат подозреваемого не появился, в связи с чем заседание перенесли", - написала она.

По ее словам, ранее прокуратура внесла ходатайство о продлении отстранения чиновника от должности, но суд отказал. После чего прокуратура обжаловала такое решение.

Максимец также напомнила, что в 16 мая главный психиатр Минобороны, начальник клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя был задержан во время получения взятки в сумме 52 тыс. грн от одного из военнослужащих за выдачу справки о невозможности прохождения военной службы. Еще 10 тыс. грн в качестве взятки получил командир роты, который помогал главному психиатру в преступных действиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 4% жителей Украины нуждаются в психиатрической и наркологической помощи, - Минздрав

Министр обороны Украины Степан Полторак в среду, 20 сентября, отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олега Друзя из-за неудовлетворительной работы и назначил служебное расследование.

На днях начальник клиники психиатрии Главного военного госпиталя О.Друзь заявил, что 93% участников АТО представляют потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Ветераны АТО негативно восприняли это высказывание О.Друзя.

В суде уже месяц находится обвинительный акт в отношении главного психиатра МО Друзя из-за вымогательства взятки, - прокуратура 01

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
главное,с мая лежит-лежит,лежит-лежит.. и тут - опа,и встал. И не лежит))))Акт. Обвинительный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Простите, но как же он служил в дурдоме ... то бишь, в Минобороны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ооо!!! Вот это ближе к телу))) А то сделали с парняги крупного борцуна, за поломанную психику АТОшников.))) Какие-же у нас корреспонденты Или тупые, или продажные гниды
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суде уже месяц находится обвинительный акт в отношении главного психиатра МО Друзя из-за вымогательства взятки, - прокуратура
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти