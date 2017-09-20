 В суде уже месяц находится обвинительный акт в отношении главного психиатра МО Друзя из-за вымогательства взятки, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Обвинительный акт в отношении скандального врача - главного психиатра Министерства обороны Украины, которого в мае этого года на взятке задержали следователи столичной прокуратуры, уже месяц находится на рассмотрении в суде. На подготовительное заседание, назначенное на начало сентября, адвокат подозреваемого не появился, в связи с чем заседание перенесли", - написала она.
По ее словам, ранее прокуратура внесла ходатайство о продлении отстранения чиновника от должности, но суд отказал. После чего прокуратура обжаловала такое решение.
Максимец также напомнила, что в 16 мая главный психиатр Минобороны, начальник клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя был задержан во время получения взятки в сумме 52 тыс. грн от одного из военнослужащих за выдачу справки о невозможности прохождения военной службы. Еще 10 тыс. грн в качестве взятки получил командир роты, который помогал главному психиатру в преступных действиях.
Министр обороны Украины Степан Полторак в среду, 20 сентября, отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олега Друзя из-за неудовлетворительной работы и назначил служебное расследование.
На днях начальник клиники психиатрии Главного военного госпиталя О.Друзь заявил, что 93% участников АТО представляют потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Ветераны АТО негативно восприняли это высказывание О.Друзя.
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а теперь нашлось
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