 Киевские налоговики разоблачили должностных лиц строительной компании, не заплативших более 16,7 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что должностные лица компании, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, в ходе ведения финансово - хозяйственной деятельности проводили осуществляли операции с фиктивными предприятиями и отразили в бухгалтерской документации бестоварные операции по якобы закупке строительных материалов и строительно - монтажных работ.
Такие действия позволили злоумышленникам уклонится от уплаты более 12,7 миллиона гривен налога на добавленную стоимость и свыше 4 миллионов гривен налога на прибыль. Всего в результате действий злоумышленников государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 16,7 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.
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налоговикам тоже побелить-покрасить-пристроить надо
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