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 Киевские налоговики разоблачили должностных лиц строительной компании, не заплативших более 16,7 млн грн налогов

гфс

Сотрудники налоговой милиции г. Киева разоблачили должностных лиц строительной компании, которые уклонились от уплаты налогов и нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 16,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица компании, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, в ходе ведения финансово - хозяйственной деятельности проводили осуществляли операции с фиктивными предприятиями и отразили в бухгалтерской документации бестоварные операции по якобы закупке строительных материалов и строительно - монтажных работ.

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Такие действия позволили злоумышленникам уклонится от уплаты более 12,7 миллиона гривен налога на добавленную стоимость и свыше 4 миллионов гривен налога на прибыль. Всего в результате действий злоумышленников государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 16,7 миллиона гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.
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а название компании этих строителей есть?
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пока нет!
налоговикам тоже побелить-покрасить-пристроить надо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские налоговики разоблачили должностных лиц строительной компании, не заплативших более 16,7 млн грн налогов
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