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 12 человек погибли на Донетчине из-за неосторожного обращения с боеприпасами, - полиция

граната гранаты

В Донецкой области с начала 2017 года 12 человек погибли в результате небрежного обращения со взрывоопасными предметами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"С начала года в результате обращения с взрывоопасными предметами в Донецкой области погибли 12 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате находки взрывоопасного предмета необходимо обратиться в правоохранительные органы.

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"Запрещается приближаться к таким предметам, брать в руки и пытаться разобрать", - отметили в полиции.

В полиции отметили, что 19 сентября в Краматорске 51-летний мужчина ударил по крупнокалиберному патрону, который сдетонировал у него в руках. В результате взрыва получил взрывную травму руки и ампутацию пальца
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все бендеровцев боялись, да Омерікі окаянной...зато тепер не скучно їм
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Личинка ваты "утилизирует" мину ПМН-2... К сожалению, премия Дарвина не получена...
https://www.youtube.com/watch?v=0Gljenq_jdk
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Утилизацию снарядов и мин надо проводить совместно с кормящими шахтиерами!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия12 человек погибли на Донетчине из-за неосторожного обращения с боеприпасами, - полиция
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