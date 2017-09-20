 12 человек погибли на Донетчине из-за неосторожного обращения с боеприпасами, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
"С начала года в результате обращения с взрывоопасными предметами в Донецкой области погибли 12 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате находки взрывоопасного предмета необходимо обратиться в правоохранительные органы.
"Запрещается приближаться к таким предметам, брать в руки и пытаться разобрать", - отметили в полиции.
В полиции отметили, что 19 сентября в Краматорске 51-летний мужчина ударил по крупнокалиберному патрону, который сдетонировал у него в руках. В результате взрыва получил взрывную травму руки и ампутацию пальца
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