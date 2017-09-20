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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6843) боеприпасы (1292) Донбасс (16128) Лысенко (1079)

 Россия использует Донбасс для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, - Лысенко

лысенко

Российская Федерация использует оккупированные территории Донбасса как полигон для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, хранение и применение которых представляет угрозу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на брифинге в среду спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"В так называемых "3-й" и "5-й бригадах" противника обнаружено большое количество российских боеприпасов (снарядов и мин) в неудовлетворительном состоянии. Их использование может повлечь самодетонацію. Этот факт подтверждает использование Россией оккупированных территорий Украины как полигона для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, хранение и применение которых несет угрозу, в частности жизни местного населения", - сказал Лысенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе находится 2900 кадровых российских военнослужащих, - Лысенко
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Та чушь собачья..В России как и у нас новое оружие только по телевизору, а в реальности старый совковый хлам на вооружении
Не утилизирует старое, просто другого нет
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Жалко что быстро сдох. Лежа в кровати с переломанным позвоночником и костям, может бы немного задумался над своими подлыми поступками. Если конечно там мозг вообще был не отбитый..
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Да не!Это вброс!Живой он!Если бы умер-по всем ихним каналам бы раструбили
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Ага,про аварию сильно трубили,которая 15 числа произошла а вчера только узнали
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Я думал, что они войну там ведут по отжатию территории Украины, а они оказывается утилизируют оружие!
Дааа
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Давно уже известно, что идет утилизация оружия. Но не только оружия, если ненужных кацапов там тоже утилизируют.
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Офигеть...целый Полковник - говорящая голова уже 3.5 года и он прозрел!!! Уже ребята 3.5 года говорят что из 3-х, 2 или 1 не взрываются.....да и танки, бтр, бмп все с отстойников
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нет!
в рашке они утилизируют людской непотреб, а у нас из-за этого гибнут герои и патриоты!
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UA Garsia UA
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Яка сумна новина.....пойду найду баян
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ШАМ. Русские разбомбили больницу в Хан-Шейхуне. Асадиты разрушли штаб Ахрар Шам. В Дейр-Зор ИГ уничтожило 3 русских кафиров ФОТО смотрите на кавказцентер.
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расея использует дамбас для утилизации устаревших ватников
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Вообще непонятно!Да и жетоны какие то странные
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спикер не прав...Рашист использует старое совковое оружие для утилизации украинского Донбасса его экономической инфраструктуры,а также для утилизации мирного населения Донбасса,разрушения их домов и строений,но и для убийства и ранений тысяч украинских солдат....
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за счет расеян потом нужно будет разминировать Донбасс.
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так и будет. та русня, крысня и дамбасня которая не пройдет выбраковочные комиссии будет этим заниматься.
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Россия использует Донбасс для легализации анексии Крима, а не то о чем бредит єтот балбес
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ему нельзя долго на цензоре находиться. хачи его как часы используют, Каждый час оно должно садиться на бутылку и кукарекать чичня круто, а в 6 и 12 часов дагестан сила.
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Енто исчо с совка прадалжаєтца, усєм африканским "братьям" такоє паставляли...😀
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Ну так більше шансів, що ці боєприпаси рвануть в сєпарських стволах...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия использует Донбасс для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, - Лысенко
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