 Россия использует Донбасс для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, - Лысенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на брифинге в среду спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"В так называемых "3-й" и "5-й бригадах" противника обнаружено большое количество российских боеприпасов (снарядов и мин) в неудовлетворительном состоянии. Их использование может повлечь самодетонацію. Этот факт подтверждает использование Россией оккупированных территорий Украины как полигона для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, хранение и применение которых несет угрозу, в частности жизни местного населения", - сказал Лысенко.
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Не утилизирует старое, просто другого нет
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Дааа
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в рашке они утилизируют людской непотреб, а у нас из-за этого гибнут герои и патриоты!
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Яка сумна новина.....пойду найду баян
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