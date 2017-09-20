 Взрыв в жилом доме Николаева: полиция возбудила уголовное дело

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области на своей странице в Facebok.
В ведомстве напомнили, что сегодня в Николаеве в одноэтажном доме на четыре квартиры по ул. Севастопольской сегодня произошел взрыв, в результате которого пострадал и был госпитализирован с ожогами тела один 31-летний владелец квартиры. Сейчас он находится в бесконтактном состоянии в больнице.
На место происшествия прибыли руководство и следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, спасатели, представители прокуратуры, взрывотехники, работники газовой службы, Николаевоблэнерго, скорая помощь и представители власти.
В доме всего проживает семь человек; кроме указанного мужчины больше госпитализированных нет.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере", что наказывается штрафом от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина взрыва.
467 0
Материалы по теме: Будни полиции
Неизвестный сообщил о минировании Апелляционного суда в Одессе, - Нацполиция(7)
Сотрудники полиции и СБУ оперативно задержали в Киеве иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал устроить взрыв. ФОТО(27)
Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый.ВИДЕО+ФОТОрепортаж(19)
Киберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже через интернет фальсифицированных медпрепаратов. ФОТОрепортаж(8)
В центре оккупированного Луганска взорвали еще один памятник сепаратистов(0)
Киевлянин из травматического пистолета ранил 15-летнего лицеиста, - Нацполиция(56)
Пенсионерка сдала в полицию сумку более чем c 350 боеприпасами из зоны АТО, - ГУ НП в Сумской области. ВИДЕО(10)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума