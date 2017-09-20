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 Взрыв в жилом доме Николаева: полиция возбудила уголовное дело

взрыв

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, произошедшего в жилом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области на своей странице в Facebok.

В ведомстве напомнили, что сегодня в Николаеве в одноэтажном доме на четыре квартиры по ул. Севастопольской сегодня произошел взрыв, в результате которого пострадал и был госпитализирован с ожогами тела один 31-летний владелец квартиры. Сейчас он находится в бесконтактном состоянии в больнице.

На место происшествия прибыли руководство и следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, спасатели, представители прокуратуры, взрывотехники, работники газовой службы, Николаевоблэнерго, скорая помощь и представители власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи. ФОТОрепортаж

В доме всего проживает семь человек; кроме указанного мужчины больше госпитализированных нет.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере", что наказывается штрафом от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина взрыва.


Взрыв в жилом доме Николаева: полиция возбудила уголовное дело 01


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