 Комиссия Киевсовета поддержала переименование станции "Петровка" на "Почайну"

Об этом сообщил депутат Киевсовета от партии "Самопомич" Константин Богатов, информирует Цензор.НЕТ.
"Переименование должно состояться, поскольку это решение соответствует Закону о декоммунизации. "Петровка" названа в честь революционера Петровского, который достаточно много натворил бед для Украины, а Почайна - это название реки, которая там протекает. Соответственно, лучшего названия не придумать. Члены комиссии единогласно поддержали инициативу ", - рассказал Богатов.
Отмечается, что принятие комиссией решения предшествовали общественные обсуждения.
"Почти 2 000 киевлян приняли в них участие, 73% из которых поддержали изменение названия станции метро", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
Для того, чтобы переименование состоялось окончательно, это решение должно поддержать большинство депутатов Киевского городского совета.
999 18
Декоммунизация в контексте переименования состоялась, - Вятрович(32)
В Польше до 2 сентября должны декоммунизировать 943 улицы(35)
В Каменском начался сбор подписей за демонтаж памятника Брежневу(138)
Комиссия Киевсовета по культуре отклонила петицию об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича, - Сиротюк(118)
"На жетонах не украдешь". Работник метрополитена рассказал шокирующую правду об "инновациях" в метро(0)
Декоммунизация уличных табличек в Днепре обойдется в 700 тысяч, - горсовет(51)
"Среди населенных пунктов нет ни одного с названием в честь какого-то, пусть даже второразрядного коммуниста", - Вятрович(125)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а я думал в честь Петра Алексееича
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«... Ми представимо в сукупності все, що літописець розповідає щодо нашої давньої столиці: Тоді вода річки Почаіни - пише Св. Нестор. - Протікала поблизу самої гори Київської, тобто, у підошви стараго Києва, який в давнину називався просто Горою і був найбільш населений. Києво-Поділ в цьому сторіччі був ще ненаселен. Покритий топямі і лісом він представляв пустелю; в якій однакож, як би крадькома, між деревами знаходилася церква Св. Іллі (згадується ще в договорі князя Ігоря з греками), вибудувана на березі струмка Почаіни неподалік слободи Козарської; набагато далі на Оболоні стояло капище бога Волоса ... »
«... Головна дорога в місто називалася Боричів в'їзд і круто піднімалася від Почаіни на гору повз кріпосного валу, в якому із західного боку були едінственния врата, а перед ними міст. Первісна фортеця, за тодішнім град Київ, яка становила довгий час Акрополіс Київський, містила в собі дуже невеликий простір; не більше 130 сажень в довжину і стільки ж завширшки. Тут над Боричевим в'їздом знаходився храм верховного бога Перуна, а поблизу нього палац князів київських і кілька будинків вельмож...»(Закревский М. В. «Описание Киева»,1868).
Ответить
Пропагандистский тупик для ватного совка: этих коммунистов судил и казнил Сталин.
Ответить
І таки загнали в тупік, відповіді не дочекалися...
Ответить
Ответить
Ответить
А якщо по ділу, то назва може і прижитися. Ну от ніхто у нас в Києві не називає метро Берестейська жовтневою, Либідську - дзержинською, а Лісову - піонерською. Навіть старше покоління мабуть вже забуло, як ці станції називалися при совку.
Так само кияни дуже швидко звикли до назви вул. Чорновола (раніше - косіора). Косіор - мудак і кат, організатор Голодомору. Його тут ніхто ніколи не поважав і пам"ятник з кінця 80х постійно обливали фарбою, аж поки його не знесли...
Ответить
Остальные прижились. И даже площадь Урицкого, Брежнева, на данный момент Соломенская, звучит более естественно.
Ответить
Цікаво, що старші люди, як мої батьки, досі називають проспект Перемоги Брест-Литовським)))
Ответить
Ответить