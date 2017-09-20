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 Киевские новости
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Все про:Киев (18213) Метрополитен (491) Самопомич (885) декоммунизация (436)

 Комиссия Киевсовета поддержала переименование станции "Петровка" на "Почайну"

метро

Комиссия по вопросам переименований Киевской городской государственной администрации 20 сентября поддержала переименование станции метро "Петровка" на "Почайну".

Об этом сообщил депутат Киевсовета от партии "Самопомич" Константин Богатов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Переименование должно состояться, поскольку это решение соответствует Закону о декоммунизации. "Петровка" названа в честь революционера Петровского, который достаточно много натворил бед для Украины, а Почайна - это название реки, которая там протекает. Соответственно, лучшего названия не придумать. Члены комиссии единогласно поддержали инициативу ", - рассказал Богатов.

Отмечается, что принятие комиссией решения предшествовали общественные обсуждения.

"Почти 2 000 киевлян приняли в них участие, 73% из которых поддержали изменение названия станции метро", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Для того, чтобы переименование состоялось окончательно, это решение должно поддержать большинство депутатов Киевского городского совета.

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Мені подобається нова назва. Та треба буде ще звикнути.
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"Петровка" названа в честь революционера Петровского, который достаточно много натворил бед для УкраиныИсточник:https://censor.net.ua/n456112

а я думал в честь Петра Алексееича
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Если бы в честь Петра Алексееича, то назвали бы Рошеновка.
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«... Проти Боричева за старих часів був через Почаіну і Дніпро перевіз, що звали Києвом; чому деякі почитали Кия Перевощиком; але сам Нестор, спростовуючи цю думку, пише, що чоловік сей начальствував у роді своєму, відрізнявся розумом, знаннями і мистецтвом. Поляні і Горянє добровільно корилися йому, темні навколишні ліси доставляли важливий видобуток у звіриному лові і він, як кажуть, ходив до Константинополя і був з честю прийнятий царем грецьким ... »
«... Ми представимо в сукупності все, що літописець розповідає щодо нашої давньої столиці: Тоді вода річки Почаіни - пише Св. Нестор. - Протікала поблизу самої гори Київської, тобто, у підошви стараго Києва, який в давнину називався просто Горою і був найбільш населений. Києво-Поділ в цьому сторіччі був ще ненаселен. Покритий топямі і лісом він представляв пустелю; в якій однакож, як би крадькома, між деревами знаходилася церква Св. Іллі (згадується ще в договорі князя Ігоря з греками), вибудувана на березі струмка Почаіни неподалік слободи Козарської; набагато далі на Оболоні стояло капище бога Волоса ... »
«... Головна дорога в місто називалася Боричів в'їзд і круто піднімалася від Почаіни на гору повз кріпосного валу, в якому із західного боку були едінственния врата, а перед ними міст. Первісна фортеця, за тодішнім град Київ, яка становила довгий час Акрополіс Київський, містила в собі дуже невеликий простір; не більше 130 сажень в довжину і стільки ж завширшки. Тут над Боричевим в'їздом знаходився храм верховного бога Перуна, а поблизу нього палац князів київських і кілька будинків вельмож...»(Закревский М. В. «Описание Киева»,1868).
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Спросите ватника, поддерживает ли он переименования улиц, кварталов Косиора, Чубаря, Якира, Постышева.
Пропагандистский тупик для ватного совка: этих коммунистов судил и казнил Сталин.
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У схожий тупік загнали Поклонську журналісти Дождя: спитали як вона ставиться до того, що в Україні зносять пам"ятники вбивці її улюбленого царя.

І таки загнали в тупік, відповіді не дочекалися...
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От нема десь, вони чи по телефону дзвонили їй - хтось із їх журналістів у твіттері про це писав.
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Зараз вата набіжить і почне вити тут...

А якщо по ділу, то назва може і прижитися. Ну от ніхто у нас в Києві не називає метро Берестейська жовтневою, Либідську - дзержинською, а Лісову - піонерською. Навіть старше покоління мабуть вже забуло, як ці станції називалися при совку.

Так само кияни дуже швидко звикли до назви вул. Чорновола (раніше - косіора). Косіор - мудак і кат, організатор Голодомору. Його тут ніхто ніколи не поважав і пам"ятник з кінця 80х постійно обливали фарбою, аж поки його не знесли...
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Не поверишь. Но до сих пор, в разговорах, называю Шулявську - Більшовик, Берестейську - Жовтневой.
Остальные прижились. И даже площадь Урицкого, Брежнева, на данный момент Соломенская, звучит более естественно.
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Ну я теж можу назвати Червоноармійську, але от Теліги - не зразу згадаю, що то була Коротченка.

Цікаво, що старші люди, як мої батьки, досі називають проспект Перемоги Брест-Литовським)))
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больше заняться нечем. Переименовать надо в честь Св. Петра.... в Петровку.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомиссия Киевсовета поддержала переименование станции "Петровка" на "Почайну"
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