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Все про:ЕБРР (189) Нафтогаз (2320) Коболев (201)

 "Нафтогаз" рискует лишиться финансирования ЕБРР и Всемирного банка, - Коболев

нафтогаз

После ухода независимых членов наблюдательного совета из НАК "Нафтогаз", а также в случае остановки реформы в компании, "Нафтогаз" может лишиться финансирования Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

По его словам, компания может лишиться 300 млн долларов от ЕБРР и 500 млн долларов от Всемирного банка. Он подчеркнул, что такая ситуация связана с неспособностью правительства и компании на данном этапе привлекать финансирование в международных инстанциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" подал иск к России на $5 млрд в связи с захватом активов в оккупированном Крыму

Ранее Андрей Коболев сообщил, что уход из "Нафтогаза" независимых членов набсовета несет риски политического вмешательства.

Как известно, последние независимые члены набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Ворвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку. Они связывают свое решение со сворачиванием реформ правительством.

Также ранее уволился член наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", независимый директор Чарльз Проктор.

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А вот это было бы очень хорошо при нынешней власти!!!
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Наши , да и не только наши чинуши понимают только наказание баблом. Увы , до пули в лоба или "прошу пана до гілляки"еще не дошло.
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Мне интересно, КАК нефтегазовая компания может существовать на дотации??
Почему она убыточна?
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Да патамушта цена на газ для Украины 270 баксов (где то, к примеру) и отпускная для населения тоже где то 270 баксов (но правда в 10 раз увеличенного в объеме с жидкого до газообразного)! Нифига у них прибыли нет!
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Я помню, как кулявлоб себя пяткой в грудь лупил перед киляй бимба и спрашивал про газ по 50
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Реально на всех Ток Шоу...аж из костюма выпрыгивал, а потом вот нам всем подарочек.....падла "моджахедская".
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не бзди кобелёв, гройсманы своих не бросают
на хохлах если шо отобъёте)
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хера себе, их еще и финансировать надо с такими тарифами??!!
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переживут, не обязательно получать миллионные зарплаты, мало того, что с народа дирут 3шкуры, так ещё и оттуда ждут.
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Так они еще цену за газ подымут, но з/п себе не урежут.
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Я плакал....И кто в этом виноват? Мальчик и подельники, вы по 2 ляма в месяц зарплату получаете, премии и прочие блага.....Это типа готовится что опять убыточными станете???
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І як Гройсман буде вивертатися від цієї каменюки?
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"После ухода независимых членов наблюдательного совета из НАК "Нафтогаз", а также в случае остановки реформы в компании, "Нафтогаз" может лишиться финансирования Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Заволновался младой рехформатор Коболев, когда понял, что реальные бабки могут проплыть мимо их острова БЛАГОДЕНСТВИЕ. ОНИ думали, что можно не выполнять ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, не продвигать РЕФОРМЫ, а Запад закроет на это глаза. Как оказалось, до поры до времени.
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Нафтогаз всегда был и будет коррупционной конторой для власти - эта структура ЛИШНЯЯ , они дают только посреднеческие услуги за которые получают бешеные деньги(откаты) ..
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опять шантаж!
молодые дарования перестают уважать Уголовный Кодекс?
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Когда совок реформируют совки, всегда будет получаться совок.
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С людей сдерут опять три шкуры,реформаторы х...евы!Уже подготавливают!
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Не, ну точно дебилы! Коболев не способен даже выводы сделать и определить причину возможного прекращения финансирования! Говорит, что "... что такая ситуация связана с неспособностью правительства и компании на данном этапе привлекать финансирование в международных инстанциях." т.е., причину он видите не в том, на что прямо указывают независимые наблюдатели - это отсутствие реформ в Нафтогаз и политическое регулирование, а с неспособностью привлекать финансирование! Дебил, бля! Причинно-следственную связь не замечает и не желает замечать!
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Зачем суперприбыльному сегодня "Нафтогазу" займы? А, учитывая то, что со скорой сменой власти в Украине, эта контора будет неизбежно ликвидирована, за ненадобностью, нужно не допустить возникновения искусственной задолженности, которая ляжет на бюджет.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Нафтогаз" рискует лишиться финансирования ЕБРР и Всемирного банка, - Коболев
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