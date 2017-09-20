 "Нафтогаз" рискует лишиться финансирования ЕБРР и Всемирного банка, - Коболев

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

По его словам, компания может лишиться 300 млн долларов от ЕБРР и 500 млн долларов от Всемирного банка. Он подчеркнул, что такая ситуация связана с неспособностью правительства и компании на данном этапе привлекать финансирование в международных инстанциях.

Ранее Андрей Коболев сообщил, что уход из "Нафтогаза" независимых членов набсовета несет риски политического вмешательства.

Как известно, последние независимые члены набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Ворвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку. Они связывают свое решение со сворачиванием реформ правительством.

Также ранее уволился член наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", независимый директор Чарльз Проктор.