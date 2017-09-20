 Канада полностью поддерживает инициативу Украины по введению миротворцев на весь оккупированный Донбасс, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Сообщается, что сторон обсудили актуальные вопросы украинского-канадского двустороннего сотрудничества, а также вопросы продвижения инициативы Президента Украины по размещению миротворческой операции ООН на оккупированной территории Донбасса.
Министр отметил, что такая возможная миссия должна действовать на всей территории ОРДЛО, в т.ч. вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы.
Отмечается, что канадская сторона выразила полную поддержку указанной инициативы и подходов Украины, а также солидарность с Украиной в условиях российской агрессии.
Министры также обсудили вопросы либерализации визового режима для украинцев.
В рамках встречи были также обсуждены состояние подготовки рабочего визита Президента Украины в Канаду 22-23 сентября с.г.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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Дяка Канаді та українській діаспорі!
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