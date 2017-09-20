EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  278  2
Все про:Канада (990) миротворцы (458) ООН (2253) Климкин (1412) Фриланд Хрыстя (39)

 Канада полностью поддерживает инициативу Украины по введению миротворцев на весь оккупированный Донбасс, - МИД

19 сентября во Нью-Йорке в рамках общих дебатов 72-й сессии ГА ООН состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Канады Фриланд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что сторон обсудили актуальные вопросы украинского-канадского двустороннего сотрудничества, а также вопросы продвижения инициативы Президента Украины по размещению миротворческой операции ООН на оккупированной территории Донбасса.

Министр отметил, что такая возможная миссия должна действовать на всей территории ОРДЛО, в т.ч. вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы.

Канада полностью поддерживает инициативу Украины по введению миротворцев на весь оккупированный Донбасс, - МИД 01

Отмечается, что канадская сторона выразила полную поддержку указанной инициативы и подходов Украины, а также солидарность с Украиной в условиях российской агрессии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина и Румыния имеют общее видение о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, - МИД. ФОТО

Министры также обсудили вопросы либерализации визового режима для украинцев.

В рамках встречи были также обсуждены состояние подготовки рабочего визита Президента Украины в Канаду 22-23 сентября с.г.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ. Источник: /n456051


 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXMTBRemN3VEdwUmRrNUROakJNYWxGMldIcFJjRTVIUVRCTWFsRjFPVU4zTUV3elVYUkRSRkZ3WkVkQk1GbDJVbWRrUjBNd1dUaDJURGxET0RCTWFsSm5Ua01yTUZsTVVYTjBReXN3V1VSU2FIUkhUR1pPUTJVd1NqZFJibGg2VVcxMFEzY3dURE5SYzA1RE1EQk1RVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Навіть не сумнівався в цьому!
Дяка Канаді та українській діаспорі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пан Климкин, слишком вальяжно полулежит в кресле. Некорректно и не прилично - он не с супругой своей разговаривает.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада полностью поддерживает инициативу Украины по введению миротворцев на весь оккупированный Донбасс, - МИД
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти