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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8904) конфискация (400) Луценко (7118) Янукович (32616)

 ГПУ через день официально объявит о спецконфискации еще $200 млн денег Януковича, - Луценко

янукович

Генеральная прокуратура готова официально объявить спецконфискацию 200 миллионов долларов США из разворованных Януковичем средств.

Об этом заявил генеральной прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, который проходит в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Через день мы официально объявляем о спецконфискации еще 200 миллионов, а через месяц - еще. Мы постоянно работаем над тем, чтобы вернуть украденные у народа деньги", - сказал Луценко.

Он отметил, что Генпрокуратура уже вернула в Государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов США, разворованных Януковичем, и что это самая большая спецконфискация в истории Европы, а, возможно, и мира. В целом, по словам Луценко, убытки, которые нанес Янукович Украине юридически, экспертно подтверждены и составляют 40 миллиардов долларов США.

Генеральный прокурор отметил, что как юридическую, так и финансовую ответственность должны понести не только экс-президент Янукович, который сейчас в судебном процессе по подозрению в государственной измене, но и все его фигуранты организованной преступной группы, а именно: экс-премьер-министр вместе с сыном, профильные министры.

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Сейчас расследование завершено и переходит в стадию судебных заседаний. Также Луценко сказал, что за месяц до конца года прокуратура передаст в суды всех фигурантов "группы Януковича", которых обвиняют в финансовых преступлениях.

"Все доступные нам средства будут возвращаться в украинский бюджет. Это, по моему мнению, главный результат деятельности прокуратуры - ответственность бывших и привлечения к ответственности нынешних государственных служащих и руководителей различного уровня украинского государства", - сказал Луценко.

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Напомним, ранее Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.



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У тех 5% , которые реально зажили по Новому после Майдана.
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В кузовах четырех банковских КАМАЗОВ еще 22 февраля 2014 года поехали в Расею . Вити ж на страусиные ботинки надо и на молочишко новорожденному ребеночку и трасами любовнице . Ну что вы такие вопросы задаете ???
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Там был зафиксирован странный полет президентского самолета над ОАЭ
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могет быть...могет быть...но наверняка часть бабосов осталось у новых , ну чтоб самолёт вылетел.
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Точно не видел -- я б тоже за 10 тысяч зеленых не увидел -- или увидев удостоверение красное и ствол автомата в пузо собственное подумал , что это сон .
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А Югык комсомолец успел раньше всех пропиариться....
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Косюк ещё не нажрался -- ещё ему подкинут бабосов ?
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1 - это крохи....2 - будут ли реальные деньги....3 - куда (если будут) реально поступят эти деньги........... Бла-Бла-Бла..... один пиар Югика-политика (не прокурора) на пару с его не менее сумашедшей жинкой..... ИАСЕ ЭТО ЗА СЧЕТ НАЛОГОВ, КОТОРЫЯ Я ПЛАЧУ....
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Я послезавтра планирую сварить солянку, и что, чем не похоже на речь генпгокугога?
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чем больше конфискуют "денег януковича", тем хуже живут простые украинцы. Может, что-то не то конфискуют? Или не у тех?
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как раз - приурочат к закону "Миллиард для президента".. А то,бедное,схуднет...
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Бажано оголошувати з повним переліком преміантів цими грошима!
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Краденное конфисковуют, что бы потом повторно разворовать. Театр, шоу и враньё, враньё и ещё раз враньё в смеси с казнокрадством.

ВО-РЮ-ГИ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ через день официально объявит о спецконфискации еще $200 млн денег Януковича, - Луценко
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