 ГПУ через день официально объявит о спецконфискации еще $200 млн денег Януковича, - Луценко

Об этом заявил генеральной прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, который проходит в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Через день мы официально объявляем о спецконфискации еще 200 миллионов, а через месяц - еще. Мы постоянно работаем над тем, чтобы вернуть украденные у народа деньги", - сказал Луценко.
Он отметил, что Генпрокуратура уже вернула в Государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов США, разворованных Януковичем, и что это самая большая спецконфискация в истории Европы, а, возможно, и мира. В целом, по словам Луценко, убытки, которые нанес Янукович Украине юридически, экспертно подтверждены и составляют 40 миллиардов долларов США.
Генеральный прокурор отметил, что как юридическую, так и финансовую ответственность должны понести не только экс-президент Янукович, который сейчас в судебном процессе по подозрению в государственной измене, но и все его фигуранты организованной преступной группы, а именно: экс-премьер-министр вместе с сыном, профильные министры.
Сейчас расследование завершено и переходит в стадию судебных заседаний. Также Луценко сказал, что за месяц до конца года прокуратура передаст в суды всех фигурантов "группы Януковича", которых обвиняют в финансовых преступлениях.
"Все доступные нам средства будут возвращаться в украинский бюджет. Это, по моему мнению, главный результат деятельности прокуратуры - ответственность бывших и привлечения к ответственности нынешних государственных служащих и руководителей различного уровня украинского государства", - сказал Луценко.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.
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