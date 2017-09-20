 Трагедия МН17: Украина подпишет с четырьмя странами меморандумы по трибуналу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение принято на заседании правительства.
Как подчеркнул первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, подписание этих меморандумов позволит создать в судебной системе Нидерландов трибунал, который будет продолжать расследование трагедии по МН17.
По его словам, министр иностранных дел Павел Климкин сможет подписать меморандумы с коллегами из указанных стран в Нью-Йорке, где сейчас находится с рабочим визитом.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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