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 Активисты покинули Одесский горсовет

одесса пожар виктория потасовки

Активисты, которые ранее смогли через кордоны правоохранителей и муниципальную охрану пройти в Одесский горсовет, покинул здание, не дождавшись мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также: Трагедия в лагере "Виктория": после очередной потасовки активисты заняли сессионный зал Одесского горсовета. ВИДЕО

В ходе митинга на площади перед зданием Одесской мэрии лидеры активистов снова подтвердили свои требования к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде распустить Одесский горсовет и назначить внеочередные выборы. Отдельно активисты подчеркивают необходимость отставки мэра Одессы Г.Труханова.

"Если этого не будет, мы сами вынесем этих грабителей и бандитов из этого здания", - заявил один из митингующих.

Как сообщалось, активисты ряда организаций при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета, но не нашли там депутатов городского собрания и мэра.

До этого депутаты Одесского городского совета приняли решение перенести сессию из-за беспорядков под зданием мэрии. Время продолжения сессии пока не известно.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Под зданием Одесской мэрии произошла серия потасовок, задержаны несколько активистов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщалось ранее, сегодня под зданием мэрии, где проходит сессия горсовета Одессы, собрался митинг с требованием наказать виновных в пожаре в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла серия потасовок. По информации полиции, в результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Потрібно було зайняти міськраду і тримати її поки Труханов не піде у відставку разом зі всією міськрадою!
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покинули здание, не дождавшись мэра Труханова...

а патамушта ЕГО заждались в СИЗО !!!
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паспорт московии есть , значит гнида и вошь
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но самое главное - он партьньор и любый друзь.
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Пока Барыга у власти,Труханы,Гепы и Допы спят спокойно,мусаров много,и Беркут упакован даже танками.
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пока в одессе и харькове много ваты и тех кто выбирает крепких хозяйственников они могут спать спокойно
и на перевыборах их опять выберут
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Барыга Труху не выбирал ддля одесситов. Там надо добрую половину ваты хлоркой вытравить, чтобы не выбирали прокацапсинских мэров
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Трухан должен сидеть в тюрьме,а не на выборы идти.Вата готова выбрать любое гавно с прицепом гречки.
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И? При чем тут "барыга", если вата за гречку выбирает?
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За гречу как раз таки пецю не выбирали... То время выборов можно было сравнить с выборами Юща - громадный кредит доверия, а на выходе - пшик... На жаль..
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Как всегда -- мэр обосрался --как и в любом другом городе Украины -- и врач как у НАСИРОВА в ФЕОФАНИИ нашел очередной ИНФАРКТ в жопе и давление в кармане . Одна и та же картина каждый год и по всей Украине одинакова .
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ШАМ. Русские разбомбили больницу в Хан-Шейхуне. Асадиты разрушли штаб Ахрар Шам. В Дейр-Зор ИГ уничтожило 3 русских кафиров ФОТО смотрите на кавказцентер.
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И так будет до тех пор, пока Барыга будет засирать собой эту страну.
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Кацорылый, зря украинским флагом прикрываешься. Вас за сто верст узнать не сложно
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Где же гребанный кагтавый пгокугол???? Где реакция власти, да ее и не будет!!! Эти суки видимо понимая что затея с выборами пролетает и пеце второй срок светит на ЗОНЕ, если доживет, вот и готовят почву для сдачи страны, в противном случае у них у всех большие сроки.
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Ну зашли,и что?
Хер рыгоАнальный труха,трусил на всех!
У него шоколадная жопа на подписке.
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Этот шакалатный цех нам шакалатом голову мажет,а гои слюни развесили и ждут чуда!
Ща все рэхформы примут для сирых,и будет чудо жопа.
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Как крысы расползлись когда пилюлю в виде физического замечания можно было отхватить
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Труханов мэр, как оппоблок лучшие друзья БПП, коммуняк запретили а регионалы в шоколаде.
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типичное поведение рыгов, как и в парламенте 2012-2013го годов. Полное отсутствие совести и чувства самосохранения. Одним словом быкота, тормозящая только перед висилецей.
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можно подумать--где-то мэры другие))) все под папой ходят))) артисты на сцене Украины,некоторые даже на зуслужЁнных тянут)))
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висилецей........2 "нарзана" в одном стакане)))

Ви́селица

а вот по сути вопроса абсолютно в тютельку!!!
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"Активисты" - самая популярная профессия в Украине. А Труханов может мудак и сепар, но его выбрало население города. Почему несколько десятков приезжих в значительной степени "активистов" опять навязывают свою волю сотням тысяч? У нас анархия когда-нибудь прекратится? ЭТО уже не демократия, это бычество, которого уже даже в Косово нет. Думаю даже в Сомали. Бардак форева? Какая там Европа! А кацапы очень довольны. Такое впечатление, что зарплату "активистам" платят мордовские СМИ или Путлер...
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совковое население и януковоща выбрало и кучму которые 20 лет гробили Украину сколько можно это (вороватое ватное дерьмо) терпеть?
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"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать"
М. Твен.
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Не уверена,что М.Твен это говорил,но если бы от выборов ничего не зависело,кто бы тратил бешеные деньги на предвыборную кампанию и на "гречку"?
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А кто должен выбирать?! Кучка профессиональных проплаченных активистов? Во всем мире население выбирает. Он уже выбрали постреволюционного кондитера (каюсь и я на его патриотичные понты купился). Чем тот же Кучма хуже? Почему кропотливо и методично не создать новую нормальную проукраино- и проевропейски ориентированную политсилу и участвовать в выборах. Как во всех нормальных странах. Но тут работать надо, головой думать. Это не подходит верующим в сказки и простые быстрые решения. Когда уже это пустое бузотерство прекратится? Какое ваше мнение?
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ты при кучме то жил?умник? зарплата учителя 200 грн цена новых сапог 180
спад промышленного производства 50 процентов,даже в войну лучше было
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Жил, вовик, я и при Брежеве жил и при всех последующих. При кучме не знаю сколько учитель получал, надо у жены спросить, но точно не эквивалент нынешних 200 грн., а больше. Тогда она своей работой дорожила и уходить не собиралась. Я тоже работал тогда и это был самый плодотворный период. Сбережения с тех времен до сих пор добиваем. Что за бред про спад, ты с кравчуком не перепутал? При Кучме был стабильный рост ВВП, под конец - самый высокий на постсоветском пространстве. А кацапов даже к Тузле (если помнишь, хлопчик, что это) близко не подпустили. Я уже про криминал не говорю. И что сейчас?
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все мафиозные кланы как раз при куче говна образовались и та мафиозная система которая и сейчас существует,темпы вымирания 200 тыс чел в год,отдельные политические кланы в крыму и на донбассе и прочее...
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активное думающее меньшинство движущая сила любого прогресса а большинство-это стадо которое почти всегда ошибается.
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Вы, Вова, наверное тезку Ленина в свое время перечитали...
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"Труды ученого во многом стали пособием для формирования фашистской теории лидерства, являясь своеобразным "учебником" для Гитлера и Геббельса , а Гитлер даже ссылается на труды автора в своей книге "Mein Kampf"." - вы это после каких грибов читали?
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а что люди должны были спокойно прожевать гибель детей из-за того что сепар труханов украл несколько млн?кончились те времена.
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А вам не приходило в голову, что за ЭТО должны отвечать работники ДСНС и провалившийся на всех фронтах Аваков, которому по вертикали подчиняется эта служба вместе с ее противопожарным контролем? При чем тут импотентная (знаю по Днепру) по полномочиям мэрия? Мне начхать на украинофоба Труханова, но стрелки на него очень удачно перевели. Реально виновные только довольны этому бычеству профессиональных "активистов".
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общественным мнением в Украине (не говоря о пидорашке) всегда умело манипулировали через подконтрольные сми это еще одна из причин наступания на одни и те же грабли
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Читаю и думаю,чего-то не хватает,вспомнила,почему здание до сих пор не заминировано?
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