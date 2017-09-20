 Активисты покинули Одесский горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ходе митинга на площади перед зданием Одесской мэрии лидеры активистов снова подтвердили свои требования к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде распустить Одесский горсовет и назначить внеочередные выборы. Отдельно активисты подчеркивают необходимость отставки мэра Одессы Г.Труханова.
"Если этого не будет, мы сами вынесем этих грабителей и бандитов из этого здания", - заявил один из митингующих.
Как сообщалось, активисты ряда организаций при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета, но не нашли там депутатов городского собрания и мэра.
До этого депутаты Одесского городского совета приняли решение перенести сессию из-за беспорядков под зданием мэрии. Время продолжения сессии пока не известно.
Как сообщалось ранее, сегодня под зданием мэрии, где проходит сессия горсовета Одессы, собрался митинг с требованием наказать виновных в пожаре в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла серия потасовок. По информации полиции, в результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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а патамушта ЕГО заждались в СИЗО !!!
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и на перевыборах их опять выберут
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Хер рыгоАнальный труха,трусил на всех!
У него шоколадная жопа на подписке.
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Ща все рэхформы примут для сирых,и будет чудо жопа.
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Ви́селица
а вот по сути вопроса абсолютно в тютельку!!!
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М. Твен.
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спад промышленного производства 50 процентов,даже в войну лучше было
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