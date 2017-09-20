 Журналист информагентства устроил драку с водителем за нарушение ПДД, - полиция Киева

В Киеве на ул. Дегтяревской накануне вечером произошла драка между журналистом информационного издания и водителем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"Вечером в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что на проезжей части возник конфликт между водителем и пешеходом, а потом началась драка. На место происшествия выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления. К правоохранителям сначала обратился 34-летний гражданин, корреспондент одного из информационных агентств", - сообщают в полиции.
По информации правоохранителей, обратившийся рассказал им, что увидел на дороге иномарку, которая двигалась с нарушением правил дорожного движения и создавала помехи для пешеходов. В связи с этим он сделал замечание водителю. После чего тот вышел из салона и устроил потасовку, которая переросла в драку. В итоге журналист пострадал.
"В свою очередь и 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg также написал заявление о его избиении неизвестным, в результате чего он получил перелом руки", - добавили в полиции.
По факту происшествия открыты уголовные производства по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Типичная ситуация: как только быка берут за жопу или дают отпор, он сразу сдувается и начинает либо убегать, либо звонить "папе", либо кричать "памагите, хулиганы зрения лишают!"
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