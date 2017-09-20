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 Журналист информагентства устроил драку с водителем за нарушение ПДД, - полиция Киева

полиция киева

Полиция расследует инцидент с участием журналиста.

В Киеве на ул. Дегтяревской накануне вечером произошла драка между журналистом информационного издания и водителем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"Вечером в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что на проезжей части возник конфликт между водителем и пешеходом, а потом началась драка. На место происшествия выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления. К правоохранителям сначала обратился 34-летний гражданин, корреспондент одного из информационных агентств", - сообщают в полиции.

По информации правоохранителей, обратившийся рассказал им, что увидел на дороге иномарку, которая двигалась с нарушением правил дорожного движения и создавала помехи для пешеходов. В связи с этим он сделал замечание водителю. После чего тот вышел из салона и устроил потасовку, которая переросла в драку. В итоге журналист пострадал.

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"В свою очередь и 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg также написал заявление о его избиении неизвестным, в результате чего он получил перелом руки", - добавили в полиции.

По факту происшествия открыты уголовные производства по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Т.е. бык-водила вышел из машины, чтобы избить неизвестного, а когда получилось, что неизвестный оказался сильнее - накатал заяву в полицию?
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Так оно очень часто получается... Например, гопники достебутся до сабжа, а если получат звиздюлей, то быстро бегут в ментовку заяву писать - мол, сабж на них напал, когда они тихо-мирно обсуждали некоторые аспекты перевода ранних произведений Петрарки... И что интересно, очень часто сабж становится виноватым - если он не "уважаемый человек"...
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ЦИРК!!!!! Научите мусоров писать протокол! Пострадал пешеход в результате драки, А руку поломал водитель!!!!! Так чем же он его пистел, неужели членом?!
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В итоге журналист пострадал... "В свою очередь и 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg также написал заявление о его избиении неизвестным, в результате чего он получил перелом руки"... Зубов выбитых не находилось? Кто ж в итоге больше пострадал, делаем ставки?
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Как может пострадать водитель во время движения в автомобиле от прохожего ?? Для меня загадка . Наверное пешеход прыгнул на машину водителя и попал в окно со стороны проезжей части в руку водителю -- при этом получив легкие повреждения обоих яиц нижней части туловища . О чем и был составлен протокол Полицейскими .
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Вариантов много, а обстрадавшихся всего двое. Кто знает...
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чтобы уравнять шансы выжить, пешеходам нужен огнестрел и разрешение на отстрел нарушителей пдд.
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если уж водила бобика, считая себя крутым, остановился и вышел, чтоб "наказать" пешехода, но получил "повреждения", то чего идешь жаловаться? Куда крутизна испарилась?
Типичная ситуация: как только быка берут за жопу или дают отпор, он сразу сдувается и начинает либо убегать, либо звонить "папе", либо кричать "памагите, хулиганы зрения лишают!"
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тут необходим консенсус. Или залог и помощь следствию? Или просто залог? Короче, дело темное и очень запутанное, что скажет Рабинович?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖурналист информагентства устроил драку с водителем за нарушение ПДД, - полиция Киева
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