EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  654  26
Все про:Беларусь (2783) Госпогранслужба (3085) граница (3275) Россия (72342) учения (2095) Слободян (254)

 Ситуация на границе с Беларусью спокойная и контролируемая. Явных признаков провокаций нет, - Слободян

беларусь учения 2017 запад

Ситуация на украинско-белорусской границе спокойная и контролируемая, признаков провокаций в связи с военными учениями "Запад-2017" нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"На сегодня ситуация на границе спокойная и контролируемая. Мы проводим регулярный мониторинг, как живой силой - патрулями, так и при помощи авиасредств. Мониторинг подтверждает, что явных признаков провокаций нет", - сказал он в комментарии агентству в среду.

Слободян добавил, что продолжается выполнение совместных задач украинских пограничников, военнослужащих и правоохранителей.

Учения "Запад-2017" проходят в два этапа с 14 по 20 сентября на территории России и Беларуси. Официальный Киев и ряд западных стран заявляли о возможном использовании этих учений для начала агрессии против Украины и других стран Европы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений "Запад-2017": выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад-2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - заявлял министр обороны Украины Степан Полторак, добавив, что Украина будет адекватно реагировать на проведение учений.

С начала учений "Запад-2017" 14 сентября американские и западные военные самолеты совершили, по меньшей мере, около 20 разведывательных полетов вблизи российских и белорусских границ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мало того,щоб уникнути провокаций,Слободян наказав прикордонникам покинути пости!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
100 тис. російських військових в Білорусі це для Слободяна не провокація! Керівництво ДПСУ має йти з посади за блокування громадян України на пропускному пункті Шегині.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О пруфах я уже и не спрашиваю. Верю Вам безоговорочно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Загинуло пару генералів , впало декілька літаків , розбомблена 1 машина РЛС , війська Вейшторії поки не видно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
историческая справка: Вейшнория еще не проиграла ни одной войны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Например, силовики установили, что сообщения о минировании школ в Москве в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт скорой помощи. Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя

20 сентября 2017 МЧС: пол Владимира эвакуировано из-за реальной угрозы взрыва Эвакуация во Владимире продолжается. Сотрудники МЧС уже вывели из здания сотрудников и посетителей торговых центров "Мегаторг", "Торговые ряды", "Крейсер", "Мередиан", "Унистрой", рынка "Тандем", гипермаркетов "Глобус" и "Лента".

Горожанин
Горожанин
ленту не эвакуировали!!!!!!
все в ленту за продуктами
 показать весь комментарий
Ответить
 
ИНТЕРЕСНО, А ОТ КОГО ЭТА ГОЛОДРАНЬ РЕШИЛА ЗАЩИЩАТЬСЯ? :D

УЖЕ ЕСТЬ ПОСЯГНУВШИЕ НА ЭТОТ ДОЛБАННЫЙ НИЩИЙ СОВОК?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто сказал что они защищаются?Они шантажируют ЕС,классика терроризма
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
никто нападать не будет-если НАТО начнет воевать-то российские войска даже убежать не успеют по лесам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Швидше за все провокацій і не буде, бо багато шуму навколо цього, але мокші готують плацдарм в Білорусі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На кордоні тихо,це коли в сусідній країні не тренуються стріляти в напрямі сусідів 100 000 тисяч ёб.утих на танках,літаках і на БТРах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
їм не до нас, вони самі себе атакують і зєвак на полігоні
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на границе с Беларусью спокойная и контролируемая. Явных признаков провокаций нет, - Слободян
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти