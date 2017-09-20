 Ситуация на границе с Беларусью спокойная и контролируемая. Явных признаков провокаций нет, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"На сегодня ситуация на границе спокойная и контролируемая. Мы проводим регулярный мониторинг, как живой силой - патрулями, так и при помощи авиасредств. Мониторинг подтверждает, что явных признаков провокаций нет", - сказал он в комментарии агентству в среду.
Слободян добавил, что продолжается выполнение совместных задач украинских пограничников, военнослужащих и правоохранителей.
Учения "Запад-2017" проходят в два этапа с 14 по 20 сентября на территории России и Беларуси. Официальный Киев и ряд западных стран заявляли о возможном использовании этих учений для начала агрессии против Украины и других стран Европы.
"Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад-2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - заявлял министр обороны Украины Степан Полторак, добавив, что Украина будет адекватно реагировать на проведение учений.
С начала учений "Запад-2017" 14 сентября американские и западные военные самолеты совершили, по меньшей мере, около 20 разведывательных полетов вблизи российских и белорусских границ.
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20 сентября 2017 МЧС: пол Владимира эвакуировано из-за реальной угрозы взрыва Эвакуация во Владимире продолжается. Сотрудники МЧС уже вывели из здания сотрудников и посетителей торговых центров "Мегаторг", "Торговые ряды", "Крейсер", "Мередиан", "Унистрой", рынка "Тандем", гипермаркетов "Глобус" и "Лента".
Горожанин
Горожанин
ленту не эвакуировали!!!!!!
все в ленту за продуктами
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УЖЕ ЕСТЬ ПОСЯГНУВШИЕ НА ЭТОТ ДОЛБАННЫЙ НИЩИЙ СОВОК?
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