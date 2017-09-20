 "Пациенты уже могут начинать искать для себя семейных врачей", - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Кабинете министров Украины заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Очень важно, чтобы наши пациенты, наши граждане уже начали искать своих врачей. Хотя система запускается с 1 января, мы все не сможем за один день или даже за месяц найти своих врачей. Обращайтесь к врачам уже сейчас, они уже могут зайти в систему и начать подписывать с вами декларацию", - сказала она.

Напомним, 8 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект о медреформе. Однако при этом провалили бюджетную часть медреформы. Сопроводительный законопроект о финансовом обеспечении получил поддержку только от 163 депутатов в первом чтении, 197 голосов - за повторное первое чтение и 209 - по возвращении субъекту законодательной инициативы.