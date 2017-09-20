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Все про:медицина (1633) Минздрав (1449) врачи (600) реформы (2843) Супрун Ульяна (189)

 "Пациенты уже могут начинать искать для себя семейных врачей", - Супрун

супрун

Министр здравоохранения призвала украинцев начать поиск подходящих семейных врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Кабинете министров Украины заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Очень важно, чтобы наши пациенты, наши граждане уже начали искать своих врачей. Хотя система запускается с 1 января, мы все не сможем за один день или даже за месяц найти своих врачей. Обращайтесь к врачам уже сейчас, они уже могут зайти в систему и начать подписывать с вами декларацию", - сказала она.

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Напомним, 8 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект о медреформе. Однако при этом провалили бюджетную часть медреформы. Сопроводительный законопроект о финансовом обеспечении получил поддержку только от 163 депутатов в первом чтении, 197 голосов - за повторное первое чтение и 209 - по возвращении субъекту законодательной инициативы.



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а если в рассрочку?
а если пленка своя?
с нашей мед. реформой...
ой, что-то совсем на Зяму смахнуло, правда?
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а если хипачка еще возьмет и заплетет косу в бублик!!!!!
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- Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально ©
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Искать, ох ты и .... все вы свободы руками народа привыкли делать.
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Це досить важко.Краще вже самому стати лікарем.
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Попитайте друзів- найкращі рекомендації від тих, кого дійсно вилікували.
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Оф...ть реформа...шукайте самі...лікуйтесь самі...купуйте самі...

ТАК НАЩО ТОДІ ТИ МРАЗОТА????НАЩО ТОДІ ГРОШІ ВИДІЛЯЮТЬСЯ НА МЕДИЦИНУ???
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А если ближайший врач километрах в 80-ти от тебя?...
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капец, может и учителей начинать искать и ментов, судей?
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Для базарного виродка-сторожа ви подаєте чудову ідею для нових реформ.144 вже зроблено,а ви як мінімум ще для 60 реформ дали ідею...
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вот честно, её бы не пригласил даже ветеринаром для Тузика.
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где ж их найти... уже давно лечимся в интернете.
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Все как МВФ завещал. Земля без населения продается лучше. В 19-м году эти сволочи потребуют денег.
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Интересно где их искать?Где взяли это чудо,этого облезлого министра?Такую дуру еще найти надо.
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ШАМ. Русские разбомбили больницу в Хан-Шейхуне. Асадиты разрушли штаб Ахрар Шам. В Дейр-Зор ИГ уничтожило 3 русских кафиров ФОТО.
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20 сентября в 13:40Поделиться Как сообщают источники из Сирии, войска асадитов и Россия в очередной раз нарушили т.н. «перемирие» и атаковали провинцию Идлиб. Русские самолеты разбомбили больницу в Хан Шейхуне. Сообщается о большом количестве убитых и раненых.Авиация асадитов и русских нанесла бомбовые удары по Кафранбел (Идлиб), убив большое число мирных жителей. Атаке подверглись жилые кварталы и торговый центр.Также сообщается, что в ходе бомбежки асадиты разрушили штаб Ахрар Шам в Идлибе. Среди убитых Абу Исса, командир катибы Сугур аш-Шам, которая входит в состав Ахрар Шам.Между тем в ходе ожесточенных боев в Дейр Зор силы ИГ уничтожили большое число кафиров, в том числе 3 русских спецназовцев. Сообщается о значительных потерях асадитов и русских в военной технике.Отдел мониторинга
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Супрун -розумниця. Тільки одного не розуміє -лікарів то немає (в основі практиканти) і навчилось давати вколи тікає до соски, до Києва. Візьміть проведіть елементарну атестацію 1.Назвати симптоми 5 ти видів захворювань, та їх примітивне лікування, 2. Прорахувати період-пульс. 3. Назви препаратів та їх хімічна дія та вплив на супутні захворювання пацієнта.ну і тд.тп. Різать навчились....люблять цю справу (невсі, але ріжуть)-прибильна штука , а якщо неправильно відрізав то і так заживе як на собаці.
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"Пациенты уже могут начинать искать для себя семейных врачей" - прозвучало двусмысленно. ))
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У нас участковая любит торговать всякими разными биодобавками. Зубными пастами, порошками стиральными и прочими товарами маркетинга.любит в Часы приёма чай попить с зашедшей подругой...
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"Пациенты уже могут начинать искать для себя места на кладбище", - Супрун-Абаддо́н........
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Еге ж. Особливо пенсіонери з ахххренітєльними пензіями.))
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Пациенты могут подыскивать себе уже местечко на кладбище... Доктор Смерть одобряет.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровье"Пациенты уже могут начинать искать для себя семейных врачей", - Супрун
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