 "Пациенты уже могут начинать искать для себя семейных врачей", - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Кабинете министров Украины заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Очень важно, чтобы наши пациенты, наши граждане уже начали искать своих врачей. Хотя система запускается с 1 января, мы все не сможем за один день или даже за месяц найти своих врачей. Обращайтесь к врачам уже сейчас, они уже могут зайти в систему и начать подписывать с вами декларацию", - сказала она.
Напомним, 8 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект о медреформе. Однако при этом провалили бюджетную часть медреформы. Сопроводительный законопроект о финансовом обеспечении получил поддержку только от 163 депутатов в первом чтении, 197 голосов - за повторное первое чтение и 209 - по возвращении субъекту законодательной инициативы.
а может сразу места на цвинтаре?
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Кусок пленки((
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а если пленка своя?
с нашей мед. реформой...
ой, что-то совсем на Зяму смахнуло, правда?
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ТАК НАЩО ТОДІ ТИ МРАЗОТА????НАЩО ТОДІ ГРОШІ ВИДІЛЯЮТЬСЯ НА МЕДИЦИНУ???
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