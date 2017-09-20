 СБУ заблокировала назначение Станчака главой "Укртрансгаза", - Коболев

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали по нашему убеждению, очень удачного человека для того, чтобы возглавить "Укртрансгаз" в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System… Сейчас назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с "Укртрансгаза", - сказал он.
А.Коболев добавил, что в таких условиях назначать П.Станчика нельзя, поскольку это не позволит ему полноценно управлять компанией.
"Мы не готовы идти на создание "серых зон", как это было при работе Войцеха Балчуна в "Укрзализныци", - резюмировал он.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Павел Юзеф Станчак имеет техническое и управленческое образование, более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа.
В 2003-2004 годах в польской PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образования независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.
До 2008 года работал в должности технического директора - члена правления оператора польской ГТС Gaz-System S.A.
С 2016 по июль 2017 - технический директор, член Правления компании PGNiG Technologie S.A. (Кросно, Польша)".
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тока ж об этом тут писалось, о поляках этих.....
просто писец, НОЛЬ фантазии и креатива
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с чего это он так заволновался?
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