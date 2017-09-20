EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  462  3
Все про:СБУ (14920) Укртрансгаз (175) Коболев (200)

 СБУ заблокировала назначение Станчака главой "Укртрансгаза", - Коболев

станчак

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала назначение главой ПАО "Укртрансгаза" Павла Юзефа Станчака.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также читайте: Поляк Павел Станчак избран президентом "Укртрансгаза"

"Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали по нашему убеждению, очень удачного человека для того, чтобы возглавить "Укртрансгаз" в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System… Сейчас назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с "Укртрансгаза", - сказал он.

А.Коболев добавил, что в таких условиях назначать П.Станчика нельзя, поскольку это не позволит ему полноценно управлять компанией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимые члены набсовета "Нафтогаза" Уорвик и Ричардс подали в отставку из-за свертывания реформ в компании

"Мы не готовы идти на создание "серых зон", как это было при работе Войцеха Балчуна в "Укрзализныци", - резюмировал он.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Павел Юзеф Станчак имеет техническое и управленческое образование, более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа.

В 2003-2004 годах в польской PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образования независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.

До 2008 года работал в должности технического директора - члена правления оператора польской ГТС Gaz-System S.A.

С 2016 по июль 2017 - технический директор, член Правления компании PGNiG Technologie S.A. (Кросно, Польша)".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
эти ..... шо форум читают )))))))
тока ж об этом тут писалось, о поляках этих.....
просто писец, НОЛЬ фантазии и креатива
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот как начинают за кого-то агитировать - то стразу как то фуу на душе!
с чего это он так заволновался?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ заблокировала назначение Станчака главой "Укртрансгаза", - Коболев
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти