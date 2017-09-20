 В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.Как рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя, после того, как был ликвидирован пожар после взрыва, специалисты-спасатели зашли в дом и определили, что место взрыва было в комнате третьей квартиры.

"Газовые приборы не разрушены, они были выключены. Маловероятно, что это был взрыв газа. Сейчас рассматривается версия взрыва какой-то смеси или пороха. В доме разрушены внутренние перегородки, образовались трещины на наружной стене. Городской совет будет рассматривать вопрос об отселении семи жителей дома. В течение суток нам надо найти жилье, где люди смогут ночевать", - рассказал Герасименя.По словам городского головы Александра Сенкевича, пострадавший во время взрыва находится в тяжелом состоянии, он получил 90% ожогов тела.

"На месте происшествия работает военизированный аварийно-спасательный отряд, который укрепляет здание, чтобы оно не разрушилось полностью. Из материального резерва города будет выделена необходимая помощь", - добавил руководитель города.

При этом он отметил, что сегодня в 12:00 в мэрии состоится комиссия с участием вице-мэра по вопросам ЖКХ по расселению жителей, пострадавших от чрезвычайного происшествия, а в 13:00 - комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в помещении администрации Центрального района.