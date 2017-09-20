 В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.
Как рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя, после того, как был ликвидирован пожар после взрыва, специалисты-спасатели зашли в дом и определили, что место взрыва было в комнате третьей квартиры.
По словам городского головы Александра Сенкевича, пострадавший во время взрыва находится в тяжелом состоянии, он получил 90% ожогов тела.
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