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 В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи. ФОТОрепортаж

В среду, 20 сентября, с самого утра в Николаеве произошло чрезвычайное происшествие. В частном доме по адресу: ул. Севастопольская, 43, произошел мощный взрыв, из-за которого пострадал один человек, а без крова осталось четыре семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

Как рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя, после того, как был ликвидирован пожар после взрыва, специалисты-спасатели зашли в дом и определили, что место взрыва было в комнате третьей квартиры.

В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи 01

"Газовые приборы не разрушены, они были выключены. Маловероятно, что это был взрыв газа. Сейчас рассматривается версия взрыва какой-то смеси или пороха. В доме разрушены внутренние перегородки, образовались трещины на наружной стене. Городской совет будет рассматривать вопрос об отселении семи жителей дома. В течение суток нам надо найти жилье, где люди смогут ночевать", - рассказал Герасименя.

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По словам городского головы Александра Сенкевича, пострадавший во время взрыва находится в тяжелом состоянии, он получил 90% ожогов тела.

В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи 02

"На месте происшествия работает военизированный аварийно-спасательный отряд, который укрепляет здание, чтобы оно не разрушилось полностью. Из материального резерва города будет выделена необходимая помощь", - добавил руководитель города.

В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи 03

При этом он отметил, что сегодня в 12:00 в мэрии состоится комиссия с участием вице-мэра по вопросам ЖКХ по расселению жителей, пострадавших от чрезвычайного происшествия, а в 13:00 - комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в помещении администрации Центрального района.

В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи 04

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