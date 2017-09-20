 Лукашенко заявил, что отменил визит в РФ из-за договоренностей с Путиным о раздельном наблюдении за учениями "Запад-2017"

Об этом глава он заявил сегодня журналистам после наблюдения за ходом учения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы договорились, что поскольку все-таки основная фаза действительно здесь (в Беларуси. - Ред.), но очень крупные учения проходили как раз в Ленинградской области, то Президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я - уже в центре", - заявил глава Беларуси.
"Я нашим военным и россиянам благодарен, что они мне основную фазу предложили для контроля и поручили именно центральное направление. А вообще мы раньше планировали вместе присутствовать на учении, но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов - где они работают, как", - добавил Лукашенко.
Вчера Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предполагалось, что в ходе финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов, расположенный на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017" из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко А.Г. отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси.
Напомним, "Запад-2017" - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, проходят с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения проходят в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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а то одним снарядом - и два народа счастливы!
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про матильду.....
Ложная атака
False agenda - коммуникативный прием, один из лучших способов заставить собеседника отвлечься от важной темы и невольно принять твою позицию по ней; это аналог «ложной атаки» У-Цзы, метод хорошо разработанный и часто применяемый в политических манипуляциях общественным мнением. Если бы студенты спросили меня, как объяснить, что такое «false agenda», я бы ответил так:
Представьте себе, что некий человек, облеченный абсолютной властью и ответственностью за страну, которая только-только выросла до возможности создания нового общественного устройства и экономического уклада и всерьез готова конкурировать (в хорошем смысле) с ведущими странами мира:
- начал правление с того, что даже не отменил дальнейших торжеств после гибели полутора тысяч людей на церемонии своего назначения;
- ввязался в бессмысленную кровавую войну на востоке, с противником, который ожидаемо оказался намного сильнее, что привело к большим жертвам, позорному поражению и экономическому кризису;
- позволил расстрелять мирную демонстрацию, что было началом двухлетних беспорядков, которые, впрочем, так же жестоко подавлялись;
- провалил все попытки реформ, сведя их к декоративным действиям; собрал и разогнал несколько созывов представительного органа власти, дискредитировав идею и восстановив против себя всех без исключения умеренных оппозиционеров и сторонников европейского пути развития;
- развил и укрепил репрессивные органы, которые оказались не в состоянии справиться с реальными угрозами режиму, зато восстановили против режима широкие слои среднего класса и пролетариата и в конечном итоге стали играть свою игру, уничтожая даже высших чиновников и заигрывая с самыми опасными элементами;
- в течение долгого времени принимал решения под влиянием полуграмотного знахаря, откровенно обогащавшегося и продвигавшего своих протеже, чье вызывающее и развратное поведение стало притчей во языцех и привело к полной дискредитации морального образа режима, сделало страну посмешищем;
- допустил значительный рост коррупции, при этом сохранив местничество, раздачу должностей на основании семейных связей и протекции;
- ничего не сделал с персистирующим голодом в стране (8 млн жертв только за 10 лет, до 30 млн человек на грани смерти), продолжая вывозить за рубеж более 30% производимого зерна, а выручку используя на финансирование роскоши двора, обогащение приближенных и вооружение (как оказалось - бессмысленное);
- ничего не сделал для улучшения предпринимательского климата, в результате чего достаточно высокие темпы роста экономики реализовались практически исключительно за счет добычи природных ресурсов и создания транспортной логистики для их перевозки;
- поддержал антисемитизм в качестве государственной политики, в том числе в виде дальнейшего сужения черты оседлости, сокращения квот на обучение, закрыл глаза на (или поддерживал?) массовые погромы, происходившие при участии армии и полиции, фактически толкнув тысячи молодых евреев в революционное движение; всячески потворствовал развитию радикальных православных групп и распространению идеологии черной сотни;
- принял катастрофическое для страны решение ввязаться в мировую войну, неучастие в которой было уникальным шансом страны на опережающее развитие; взял на себя командование и руководил военными действиями так, что страна терпела поражение за поражением от противника, имевшего намного меньше ресурсов и воевавшего на два фронта;
- своим отказом слышать и видеть проблемы и что-либо менять довел свой рейтинг в стране до близкого к нулю уровня, допустил деклассирование большой доли населения, фактически полностью потерял управление страной, в которой уже бесчинствовали вооруженные дезертиры и радикалы всех мастей;
- наконец - отдал власть не под напором неприятеля или разъяренной толпы, а под давлением, казалось, всей страны, включая ближайших советников и высших чиновников, которые все без исключения видели и писали о бездарности его руководства страной и вреде, наносимом ей таким руководителем - но сделал это катастрофически поздно, в результате чего в череде переворотов в стране к власти пришли левые радикалы, утопившие страну в терроре, одной из жертв которого он скоро стал и сам, вместе со своей семьей.
Представили такого человека? А теперь представьте, что вам усиленно предлагают подраться на тему, была ли у этого человека в 25 лет (и еще до брака) любовная связь с балериной - или это грязные слухи.
Надеюсь, студенты бы поняли.
Андрей Мовчан (с)
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впервые.....
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танком поплющили....
ГыыыыЫЫЫЫ....
😀
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