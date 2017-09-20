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Все про:Беларусь (2782) Лукашенко (1684) Путин (24255) учения (2093)

 Лукашенко заявил, что отменил визит в РФ из-за договоренностей с Путиным о раздельном наблюдении за учениями "Запад-2017"

лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин заранее договорились о раздельном наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017".

Об этом глава он заявил сегодня журналистам после наблюдения за ходом учения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Мы договорились, что поскольку все-таки основная фаза действительно здесь (в Беларуси. - Ред.), но очень крупные учения проходили как раз в Ленинградской области, то Президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я - уже в центре", - заявил глава Беларуси.

"Я нашим военным и россиянам благодарен, что они мне основную фазу предложили для контроля и поручили именно центральное направление. А вообще мы раньше планировали вместе присутствовать на учении, но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов - где они работают, как", - добавил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения "Запад-2017" являются репетицией агрессивных сценариев нападения на соседние государства, - Грибаускайте

Вчера Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предполагалось, что в ходе финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов, расположенный на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017" из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко А.Г. отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси.

Напомним, "Запад-2017" - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, проходят с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения проходят в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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Лукашенко боїться що його випадково замочать випадковим пуском ракети чи керованого снаряду.
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Наверняка после просмотра видео с вертолетом.
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правильно!
а то одним снарядом - и два народа счастливы!
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- Мне нужен смокинг, - сказал Остап, - но здесь его нет. Подождем до лучших времен.(c)
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Пора копать картошку , страну уже про@бал .
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3,14здит!!! Переоделся в грибника и бегает по лесам расейских воинов считает!
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офф топ
про матильду.....
Ложная атака

False agenda - коммуникативный прием, один из лучших способов заставить собеседника отвлечься от важной темы и невольно принять твою позицию по ней; это аналог «ложной атаки» У-Цзы, метод хорошо разработанный и часто применяемый в политических манипуляциях общественным мнением. Если бы студенты спросили меня, как объяснить, что такое «false agenda», я бы ответил так:
Представьте себе, что некий человек, облеченный абсолютной властью и ответственностью за страну, которая только-только выросла до возможности создания нового общественного устройства и экономического уклада и всерьез готова конкурировать (в хорошем смысле) с ведущими странами мира:
- начал правление с того, что даже не отменил дальнейших торжеств после гибели полутора тысяч людей на церемонии своего назначения;

- ввязался в бессмысленную кровавую войну на востоке, с противником, который ожидаемо оказался намного сильнее, что привело к большим жертвам, позорному поражению и экономическому кризису;

- позволил расстрелять мирную демонстрацию, что было началом двухлетних беспорядков, которые, впрочем, так же жестоко подавлялись;

- провалил все попытки реформ, сведя их к декоративным действиям; собрал и разогнал несколько созывов представительного органа власти, дискредитировав идею и восстановив против себя всех без исключения умеренных оппозиционеров и сторонников европейского пути развития;

- развил и укрепил репрессивные органы, которые оказались не в состоянии справиться с реальными угрозами режиму, зато восстановили против режима широкие слои среднего класса и пролетариата и в конечном итоге стали играть свою игру, уничтожая даже высших чиновников и заигрывая с самыми опасными элементами;

- в течение долгого времени принимал решения под влиянием полуграмотного знахаря, откровенно обогащавшегося и продвигавшего своих протеже, чье вызывающее и развратное поведение стало притчей во языцех и привело к полной дискредитации морального образа режима, сделало страну посмешищем;

- допустил значительный рост коррупции, при этом сохранив местничество, раздачу должностей на основании семейных связей и протекции;

- ничего не сделал с персистирующим голодом в стране (8 млн жертв только за 10 лет, до 30 млн человек на грани смерти), продолжая вывозить за рубеж более 30% производимого зерна, а выручку используя на финансирование роскоши двора, обогащение приближенных и вооружение (как оказалось - бессмысленное);

- ничего не сделал для улучшения предпринимательского климата, в результате чего достаточно высокие темпы роста экономики реализовались практически исключительно за счет добычи природных ресурсов и создания транспортной логистики для их перевозки;

- поддержал антисемитизм в качестве государственной политики, в том числе в виде дальнейшего сужения черты оседлости, сокращения квот на обучение, закрыл глаза на (или поддерживал?) массовые погромы, происходившие при участии армии и полиции, фактически толкнув тысячи молодых евреев в революционное движение; всячески потворствовал развитию радикальных православных групп и распространению идеологии черной сотни;

- принял катастрофическое для страны решение ввязаться в мировую войну, неучастие в которой было уникальным шансом страны на опережающее развитие; взял на себя командование и руководил военными действиями так, что страна терпела поражение за поражением от противника, имевшего намного меньше ресурсов и воевавшего на два фронта;

- своим отказом слышать и видеть проблемы и что-либо менять довел свой рейтинг в стране до близкого к нулю уровня, допустил деклассирование большой доли населения, фактически полностью потерял управление страной, в которой уже бесчинствовали вооруженные дезертиры и радикалы всех мастей;

- наконец - отдал власть не под напором неприятеля или разъяренной толпы, а под давлением, казалось, всей страны, включая ближайших советников и высших чиновников, которые все без исключения видели и писали о бездарности его руководства страной и вреде, наносимом ей таким руководителем - но сделал это катастрофически поздно, в результате чего в череде переворотов в стране к власти пришли левые радикалы, утопившие страну в терроре, одной из жертв которого он скоро стал и сам, вместе со своей семьей.
Представили такого человека? А теперь представьте, что вам усиленно предлагают подраться на тему, была ли у этого человека в 25 лет (и еще до брака) любовная связь с балериной - или это грязные слухи.
Надеюсь, студенты бы поняли.

Андрей Мовчан (с)
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"путен - на севере, а я - в центре". Осталось добавить - страны. Новое образование на карте - БелаРоссия ?
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куйло ,принимает порцию ботокса и ООН И Лука до лампочки....
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Комунизм + фашизм + сталинизм + тероризм + шовинизм + империализм + дебилизм + православие = Рашизм.
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о раздельном питании слышал, а о раздельном наблюдении.....
впервые.....
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Лука боится что приедет из орды а на троне другой и явно не коленька и ордынские войска там.Он как раз понимает что есть бандюк кремлевский и не верит ему.Короче- пауки отдыхают
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ха...Лука бздит ехать в МаЦкву боясь там ареста и потери президенства!
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Пральна сделал шо забздел...А то или с вертальота хернули б или на дороге
танком поплющили....
ГыыыыЫЫЫЫ....
😀
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко заявил, что отменил визит в РФ из-за договоренностей с Путиным о раздельном наблюдении за учениями "Запад-2017"
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