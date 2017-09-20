 "Важно, чтобы деятельность таких учреждений, как НАБУ, могла продолжаться", - посол Канады Ващук

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ посол Канады в Украине Роман Ващук.
На вопрос журналиста относительно медиакампаний против антикоррупционных органов и общественных организаций, деятельности которых в частности помогает и Канада, Ващук ответил: "Я чувствую, что и вновь созданные институты (в частности НАБУ), и журналисты или активисты из гражданского общества - дошли до некоторых достаточно чувствительных элементов существующих украинских порядков, которые должны быть подчищенными в связи с законодательством и справедливостью. Конечно, интересы, которые они затрагивают, на это реагируют. Из этого создают конфликтные ситуации. Это, к сожалению, способствует радикализации риторики с разных сторон. Мне кажется, что важно, чтобы деятельность таких учреждений, как НАБУ, могла продолжаться. И при том, чтобы какое-то общее поприще для общественной дискуссии осталось. То есть взаимная демонизация никому здесь не помогает. Помогает справедливость и помогают - как бы сказать - правильные следственные действия и правосудие", - отметил посол.
По его мнению, украинская власть имеет первостепенную ответственность за то, как происходят следственные и правоохранительные действия, а также правосудие.
"Но и те люди, которые выступают от общественности, также должны придерживаться фактов и какой-то доказательной базы, и цивилизованной дискуссии", - подчеркивает Ващук.
Полный текст интервью с Романом Ващуком читайте ЗДЕСЬ.
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нам сами интересно..
это же как "Санта Барбара"!
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