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 Политика Украины
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Все про:Канада (987) коррупция (7459) посол (1188) Ващук Роман (36)

 "Важно, чтобы деятельность таких учреждений, как НАБУ, могла продолжаться", - посол Канады Ващук

ващук

Антикоррупционные органы, журналисты и активисты из гражданского общества дошли до некоторых достаточно чувствительных элементов существующих украинских порядков, и система дает ответную реакцию.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ посол Канады в Украине Роман Ващук.

На вопрос журналиста относительно медиакампаний против антикоррупционных органов и общественных организаций, деятельности которых в частности помогает и Канада, Ващук ответил: "Я чувствую, что и вновь созданные институты (в частности НАБУ), и журналисты или активисты из гражданского общества - дошли до некоторых достаточно чувствительных элементов существующих украинских порядков, которые должны быть подчищенными в связи с законодательством и справедливостью. Конечно, интересы, которые они затрагивают, на это реагируют. Из этого создают конфликтные ситуации. Это, к сожалению, способствует радикализации риторики с разных сторон. Мне кажется, что важно, чтобы деятельность таких учреждений, как НАБУ, могла продолжаться. И при том, чтобы какое-то общее поприще для общественной дискуссии осталось. То есть взаимная демонизация никому здесь не помогает. Помогает справедливость и помогают - как бы сказать - правильные следственные действия и правосудие", - отметил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Канады Ващук о причинах отказов в визах: "Иногда фактором становится теневое существование украинцев"

По его мнению, украинская власть имеет первостепенную ответственность за то, как происходят следственные и правоохранительные действия, а также правосудие.

"Но и те люди, которые выступают от общественности, также должны придерживаться фактов и какой-то доказательной базы, и цивилизованной дискуссии", - подчеркивает Ващук.

Полный текст интервью с Романом Ващуком читайте ЗДЕСЬ.




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а как же! как же!
нам сами интересно..
это же как "Санта Барбара"!
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Важно,чтобы воровской режим в Украине был уничтожен !
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НАеБУ работает в поте лица - денег и бумагу извели море - толку нема и не будет
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Вже усьо...останні незалежні специ йдуть з наглядової комісії "Нафтогазу" і повертається бандюківщина з усіма її принадами...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Важно, чтобы деятельность таких учреждений, как НАБУ, могла продолжаться", - посол Канады Ващук
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