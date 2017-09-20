 Украина способна обеспечить себя продовольствием, а по ценам должен работать Антимонопольный комитет, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
Он подчеркнул, что агросектор определен как одна из точек роста экономики. И именно поэтому в проекте Государственного бюджета на 2018 год Кабинет Министров заложил большой массив программ поддержки аграриев - прежде всего в сегменте малого и среднего фермерства и сельскохозяйственного машиностроения.
"Нам надо наращивать мощности производства, чтобы увеличивать экспорт и обеспечивать внутренний рынок (и одновременно стабилизировать цены). Увеличение производства - это новые рабочие места и плюс поддержка экспорта, который сегодня растет, - сказал Владимир Гройсман. - А в контексте цен, нужно, чтобы работал Антимонопольный комитет. Он должен играть роль органа, который не допускает создания искусственных монополий, которые могут приводить в том числе и к росту цен".
При этом Владимир Гройсман подчеркнул, что об искусственном регулировании цен речи не идет.
"Задача - создать тот уровень производства, который приведет к снижению цен. За несколько лет это станет возможным. Сейчас нужно увеличить инвестирование в животноводство - это даст результат. А дальше - растениеводство, овощные культуры", - сказал Премьер-министр.
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что за слова... умные? что за мысли... чужие?
та не!
наверное раба сменил, что в "ухо" говорит...
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что переведут - то и цитирует
по чуть-чуть
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Короче потерпите ещё несколько лет а там всё с ценами будет нормуль.))
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там уже дешевле - в поьше например - и вкуснее
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Угу, Ашан поглотил Караван, Эпицентр Новую линию и т.д.
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https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0l5.9631j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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все знає, всім вказівки мудрі дає...
але чогось ціни ростуть і економічне зростання йде від зростання тих цін?!
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конкретные результаты предъяви, гандон
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Сначала ушлепок отменил гос.регулирование цен на продукты питания, а теперь сука ноет что цены на продукты пошли резко в гору и натравливает монопольный комитет который никуя не докажет о сговоре монополистов - потому что Украина - сплошная монополия Рошен !
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