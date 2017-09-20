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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аграрии (168) продукты (1451) цены (2130) Гройсман (3423) продовольствие (166) Антимонопольный комитет (211) заседание правительства (77)

 Украина способна обеспечить себя продовольствием, а по ценам должен работать Антимонопольный комитет, - Гройсман

гройсман

Украина способна полностью обеспечить собственные потребности в продовольствии по большинству позиций, имеет все возможности для наращивания мощностей агропроизводства для увеличения экспорта, а случаи ценовых колебаний на продовольствие внутри страны должен рассматривать Антимонопольный комитет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Он подчеркнул, что агросектор определен как одна из точек роста экономики. И именно поэтому в проекте Государственного бюджета на 2018 год Кабинет Министров заложил большой массив программ поддержки аграриев - прежде всего в сегменте малого и среднего фермерства и сельскохозяйственного машиностроения.

"Нам надо наращивать мощности производства, чтобы увеличивать экспорт и обеспечивать внутренний рынок (и одновременно стабилизировать цены). Увеличение производства - это новые рабочие места и плюс поддержка экспорта, который сегодня растет, - сказал Владимир Гройсман. - А в контексте цен, нужно, чтобы работал Антимонопольный комитет. Он должен играть роль органа, который не допускает создания искусственных монополий, которые могут приводить в том числе и к росту цен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рост цен обусловлен влиянием импорта и сезонными колебаниями, - Гройсман

При этом Владимир Гройсман подчеркнул, что об искусственном регулировании цен речи не идет.

"Задача - создать тот уровень производства, который приведет к снижению цен. За несколько лет это станет возможным. Сейчас нужно увеличить инвестирование в животноводство - это даст результат. А дальше - растениеводство, овощные культуры", - сказал Премьер-министр.
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Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(c)
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а шо у нас работает..? кроме мздоимцев из налоговой..?
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с кадрами у них плохо..всё больше с лёгкой дебильностью..
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А что он у нас есть? Поднятие цен на все и есть единственным достижением власти. То втихаря, как продукты, то громко, как сигареты и спиртное ( типа у нас только на этот вид товара повышение), то ссылаясь на МВФ - квартплаты и другие коммунальные услуги. В результате, с нашими зарплатами копеечными дешевле покупать продукты в Польше.
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ой, он какую-то новую книжку пролистал?
что за слова... умные? что за мысли... чужие?
та не!
наверное раба сменил, что в "ухо" говорит...
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Може записки азірова десь знайшов та почав цитувати?
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Так, а не кабмин случайно пару месяцев назад отпустил цены на продовольствие? С больной головы типа на здоровую, мля...
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По "БАЛОБОЛЬСТВУ" в тройку "призеров" на пьедестале НЕИЗМЕННО входят Порошенко, Гройсман, Луценко.
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"Задача - создать тот уровень производства, который приведет к снижению цен. За несколько лет это станет возможным.

Короче потерпите ещё несколько лет а там всё с ценами будет нормуль.))
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а потом все будут ездить закупатся за границу)))
там уже дешевле - в поьше например - и вкуснее
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За несколько лет это станет возможным жрать. А пока не жрите.
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не допускает создания искусственных монополий,Источник: https://censor.net.ua/n456090

Угу, Ашан поглотил Караван, Эпицентр Новую линию и т.д.
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Вообще то есть так сказать два пути либо наращивать производство (что врятли с нашей властью) либо уменьшать количество едаков (а вот это 100% будет происходить)
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Так у тому-то і справа, що якраз харчової продукції у нас надлишок. По курятині ми в Топ-5 виробників у Європі, по зерну - у Топ-5 у світі, по олії - №1 у світі...
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Нет Гройсман --Антимонопольный комитет должен работать с нарушением Законов Антимономольных в Украине -- с Кусюком например -- которому вы Гройсман дали миллиард как другу -- за то что он сделал ОКОРОЧКА КУСЮКА в УКраине выше ценой чем во всем мире для украинцев !!! Гройсман цена ОКОРОЧКА ( мяса для бедных ) привезенных из США или др . страны со всеми наворотами стоит не больше доллара за КГ . Это не я должен вам Гройсман подсказывать -- это ваши министры должны знать . И Если КУСЮКИ спекулируют в УКраине -- лишать их рынка и завозить продовольствие из лругих стран --где оно дешевле . Вас поставил народ УКраины на должность чтобы вы кормили народ -- а не для того чтобы нищий народ кормил вас народ
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нема у нас никакого комитета - сильпошники и прочие сговорились - и ему отстегнули!!!
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у нас такий розумний прем'єр,
все знає, всім вказівки мудрі дає...
але чогось ціни ростуть і економічне зростання йде від зростання тих цін?!
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Це просто зараз такий важкий період після попередників, потрібно ще років 15 потерпіти та все налагодитися.
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Интересно, он притворяется идиотом, делая вид, что все в порядке вещей или действительно считает это нормой? Во втором случае это уже явно диагноз.
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главный пурец исполнительной власти, постоянно блеет - надо, должен, сделаем

конкретные результаты предъяви, гандон
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[Ніхто його в МАУПі, звідки начебто диплом, не бачив. Студенти і викладачі знали його лише по базару, - Купрій | Бизнес Украина]: Посмотри! http://ukr-biz.com.ua/editor/58996/
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умеют евреи устраиваться - это факт, вроде никаких особых талантов а всё у них есть
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А по вам, падлюкам ригочоколатнорадикальним, мусить працювати вогнемет!!
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Гнойсман-феерический долбодятел! колебания это когда вверхвниз,а не постоянно вверх. сука,тупой ублюдок!
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Один із найпопулярніших продуктів харчування, без якого українці не уявляють своє меню, різко підскочить в ціні. Незабаром у більшості магазинів можна буде побачити на цінниках 26 гривень за десяток яєць. За словами експертів, лише за останні кілька днів яйця здорожчали на 6-7 гривень. Цю тенденцію можна пояснити здорожчанням зерна, яке в Україну імпортують. Тому курятину та яйця вигідніше експортувати за кордон за ті ж долари, - передає Знай. Виходить, що на український ринок постачають надлишкову продукцію, а ціна така, ніби її реалізують також за валюту.
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гнойсман видно забыл, что украинцы слишком много жрут...
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Сначала задрали цену на газ но пошли возмущения и чуток снизили, а теперь вверх погнал бензин.
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08.09.17 11:45 В ближайшие недели цены на мясопродукты в Украине снизятся, - Гройсман.
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Видно сразу "базарное прошлое нашего премьера".. :D
Сначала ушлепок отменил гос.регулирование цен на продукты питания, а теперь сука ноет что цены на продукты пошли резко в гору и натравливает монопольный комитет который никуя не докажет о сговоре монополистов - потому что Украина - сплошная монополия Рошен !
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Гройсмана пора заставить жить на минимальную пенсию ,и тогда он всё поймёт ...
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Способна то способна. голода не будет. Но работы с ценами не проводит никто. Усе рынок регулирует. Есть спрос , цены высокие до максимума , пока еще платят.. Нет спроса , цены низкие.А гройсман самоустранился от этого грабежа народа.Вроде это и является преступлением против народа.
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Антимонопольный комитет полностью контролируется алигархами и это ты знаешь, падоль, просто ответственность хочешь с себя снять
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Антимонопольный комитет будет заставлять удерживать Европейские цены?
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усе.усралси - мясо не подешевет,народ ждет повышение цен на все продукты питания...
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Гулял я по просторам интернета, и попал на сайт /kurkul.com, и я в шоке ! Объясни мне граждане Украины, как такое возможно: Екс-полковник із Туреччини вирощує вівці на Рівненщині. Полковник у відставці 63-річний Сабрі Сіпахіоглу приїхав із Туреччини у с. Деражне Рівненської області займатися тваринництвом, пише «Волинь».Для цього іноземець придбав породистих овець, викупив у селищі занедбану ферму та найняв 20 працівників.За рік поголів'я зросло до 2 тис. овець. Тут розводять дві породи - романівську та мериносів.«Вівцеферма турка Сабрі у Деражному -це перша в Костопільському районі спроба за рахунок іноземних інвестицій відродити тваринництво», - сказав селищний голова Олександр Пустовіт.Нагадаємо, в Україні за чверть століття поголів'я овець скоротилося майже в 20 разів ― з 900 тис. до 48 тис. голів. За словами селекціонерів, щоб вівчарство взагалі не припинило існувати, потрібна допомога держави. Как ? Как старий человек может приехать в Украину и ещё дать роботать 20 людям, а где же вы украинцы ? Где ? Почему старий человек может в Украине что-то организовать, а вы нет ? Почему???
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Господин Гнойсман, а как быть с ценами на газ собственной добычи?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина способна обеспечить себя продовольствием, а по ценам должен работать Антимонопольный комитет, - Гройсман
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