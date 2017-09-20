 Госдепартамент США ужесточает правила получения виз, - The New York Times

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает "The New York Times".
Так, Глава Госдепа Рекс Тиллерсон обратился в американские посольства и консульства с заявлением, что въезжающий в Соединенные Штаты должен как минимум 3 месяца следовать целям, которые он называл при получении визы. Если же он вступил в брак, поступил в школу или начал работать, хотя въезжал в страну, как турист, это будут расценивать, как заведомую ложь. Если человек нарушил это правило, ему будет сложно (или даже невозможно) получить повторную визу, а если он находится в США, его могут депортировать.
Спустя 3 месяца пребывания в США изменения планов также могут быть достаточно проблематичными, однако не будут расцениваться как преднамеренная ложь.
"Если кто-то приезжает в США в качестве туриста, влюбляется и выходит замуж или женится в течение 90 дней, а затем подает заявку на получение "зеленой карты", заявка будет отклонена. Это существенное изменение политики", - сказала замдиректора по связям с правительством в американской Ассоциации иммиграционных юристов Диана Риш.
Ранее сообщалось, что США рассматривают расширение запрета на въезд в страну для иностранцев.
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"Абсолютно каждая тема заканчивалась словами о борьбе с коррупцией": как прошла встреча с Тиллерсоном(0)
"Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан", - МИД РФ о решении США по визовым процедурам(141)
Все жители Крыма должны обращаться за американской визой в Киев, - посольство США в РФ(349)
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Поразделения ДУК ПС, самооборона Одессы и Николаева, ветераны добровольческих батальонов и гражданские формирования одновременно перекрыли движение грузового транспорта по трем КПВВ - Каланчак, Чаплынка и Чонгар. Через неделю после начала блокады была перерезана железная дорога.
Силами патриотов были оборудованы блок-посты- на самой админгранице и вторая линия- на удалении 7-10 км, была организована круглосуточная служба и контроль движения по всем трем направлениям.
В октябре-ноябре были уничтожены опоры четырех линий, питавших Крым электроэнергией с материка, что полностью возложило вопрос энергоснабжения на оккупанта.
Цензор , а ведь стоит напомнить о славных страницах этой компании, и о бесславном ее окончании по причине банального предательства. Хочется послушать по этому поводу Джемилева и Чубарова, по-тихому давших в начале декабря добро на включение ветки на Армянск, "Крым- Титан" (предприятие Фирташа), которое тогда задыхалось без электроэнергии с материка.
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Иль сразу отвечать -
Вот в чём вопрос!
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