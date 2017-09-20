EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 За рубежом
  2545  33
Все про:виза (1043) Госдепартамент США (672) США (13440)

 Госдепартамент США ужесточает правила получения виз, - The New York Times

сша

Государственный департамент США ужесточает правила получения виз и расширяет перечень оснований для депортации, если человек уже находится в Штатах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает "The New York Times".

Так, Глава Госдепа Рекс Тиллерсон обратился в американские посольства и консульства с заявлением, что въезжающий в Соединенные Штаты должен как минимум 3 месяца следовать целям, которые он называл при получении визы. Если же он вступил в брак, поступил в школу или начал работать, хотя въезжал в страну, как турист, это будут расценивать, как заведомую ложь. Если человек нарушил это правило, ему будет сложно (или даже невозможно) получить повторную визу, а если он находится в США, его могут депортировать.

Спустя 3 месяца пребывания в США изменения планов также могут быть достаточно проблематичными, однако не будут расцениваться как преднамеренная ложь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа планирует сократить выдачу виз студентам, приезжающим работать в США на лето

"Если кто-то приезжает в США в качестве туриста, влюбляется и выходит замуж или женится в течение 90 дней, а затем подает заявку на получение "зеленой карты", заявка будет отклонена. Это существенное изменение политики", - сказала замдиректора по связям с правительством в американской Ассоциации иммиграционных юристов Диана Риш.

Ранее сообщалось, что США рассматривают расширение запрета на въезд в страну для иностранцев.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Рио-де-Жанейро - это хрустальная мечта моего детства, - строго ответил великий комбинатор, - не касайтесь ее своими лапами. (c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздно спохватились,США уже кишит "прибульцями"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В океані топити будуть, або через паркан в Мексику перекидати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"и расширяет перечень оснований для депортации, если человек уже находится в Штатах."
А текст прочитати нє?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До чого ти це написав? Я не про перелік пишу, а про те, як депортувати будуть Тобто весь парк літаків в США буде задіяний для депортації? Там напевно пару мільйонів нелегелов як мінімум зараз набереться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну не в один же день. З часом виженуть всіх нелегалів. А можливостей у них достатньо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це якщо у США з тими країнами угода про депортацію є, а якщо немає, то ніхто їх не прийме, просто не дадуть вийти з літака, назад у США полетять. Тоді або у океані топити, або через паркан в Мексику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поделитесь рецептом, будь ласка. В некоторых штатах число жителей латиноамериканского происхождения достигает до 40%, в некоторых довольно крупных городах - до 60%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читайте уважно текст. Там сказано кого і за яких обставин можуть депортувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По вашему житель латиноамериканского происхождения автоматически нелегал и американского гражданства иметь не может?
 показать весь комментарий
Ответить
 
им бы еще 500 000 всякой швали сирийско-африканской...., и дай им Бог счастья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
агов , вУйку Ян, какие же вы черствые , а как же , ну например, любовь с первого ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
их дети уже будут американцы-а внуки вообще забудут свои корни
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как и рашка страна кучи коренных народов, чьи территории оккупировали московиты. США хоть резервации для индейцев создали с медовыми условиями, а в рашке все покоренные народы живут так же убого, а то и похуже, чем обычная русня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты это индейцам скажи. Медовые условия выдумал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не в тому, НО ровно два года назад, 20 сентября 2015 г. началась гражданская блокада оккупированного полуострова Крым.
Поразделения ДУК ПС, самооборона Одессы и Николаева, ветераны добровольческих батальонов и гражданские формирования одновременно перекрыли движение грузового транспорта по трем КПВВ - Каланчак, Чаплынка и Чонгар. Через неделю после начала блокады была перерезана железная дорога.
Силами патриотов были оборудованы блок-посты- на самой админгранице и вторая линия- на удалении 7-10 км, была организована круглосуточная служба и контроль движения по всем трем направлениям.
В октябре-ноябре были уничтожены опоры четырех линий, питавших Крым электроэнергией с материка, что полностью возложило вопрос энергоснабжения на оккупанта.
Цензор , а ведь стоит напомнить о славных страницах этой компании, и о бесславном ее окончании по причине банального предательства. Хочется послушать по этому поводу Джемилева и Чубарова, по-тихому давших в начале декабря добро на включение ветки на Армянск, "Крым- Титан" (предприятие Фирташа), которое тогда задыхалось без электроэнергии с материка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чубаров та Джемелев зараз зайняти підготовкою змін до Конституції, так що не теба відвлікати патріотов такими дрібницями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а теперь прикол..... представьте весь ужесточить контроль по отношению к американцам и никуда их не пустят ... вот мир возрадуется
 показать весь комментарий
Ответить
 
В шенгене так давно - хочешь поработать учиться-жениться - сначала домой, и дома подавай на новую визу по новой цели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сперва прочесть статью,
Иль сразу отвечать -
Вот в чём вопрос!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдепартамент США ужесточает правила получения виз, - The New York Times
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти