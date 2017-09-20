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 Политика Украины
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Все про:виза (1043) Канада (987) посол (1188) Ващук Роман (36)

 Посол Канады Ващук о причинах отказов в визах: "Иногда фактором становится теневое существование украинцев"

ващук

Чтобы получить канадскую визу, украинец должен объяснить, почему он может себе позволить поездку в Канаду.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ посол Канады в Украине Роман Ващук.

Он прокомментировал информацию, которую в своем интервью "Цензор.НЕТ" озвучил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, относительно того, что в этом году достаточно существенно увеличился процент отказов украинцам в канадских визах.

"Я вам могу добавить некоторую статистику. Я сейчас буду говорить о визах для посетителей, не для эмигрантов. Так вот, если сравнить "домайдановский" и "последомайдановский" период, то число посетителей, которым мы выдали визы, увеличилось примерно наполовину. То есть примерно от 10 000 до 15 000. Вместе с тем, еще больше увеличилось количество людей, которые подавались. А среди тех людей, которые подавались в той волне, было много таких, которые не соответствовали критериям", - рассказал посол.

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Он также пояснил, чему именно они не соответствовали: "Представьте себе человека, который имеет по крайней мере на документах малооплачиваемое рабочее место в Украине, жену, троих детей, которые остаются здесь - но при этом решил, что он хочет на 2-3 месяца туристом поехать в Канаду. Это нам кажется порой неправдоподобным. (...) Бывают также случаи, когда это такое скрытое зарабитчанство, которое не соответствует нашему законодательству".

"У нас почти все аппликации на визы оформляются исключительно на основании тех информаций, которые дают на бумаге. То есть нет собеседований; у нас все на документальной основе. Здесь иногда фактором становится теневое существование украинцев. Если одним словом, им порой трудно точно представить свое состояние и свое материальное положение на бумаге. - рассказывает посол. - Я, однако, побуждаю людей, чтобы они представляли так, как есть, то есть не приукрашивали, не прибеднялись. У нас был такой случай с врачом с Волыни, который сомневался, когда писал свою аппликацию: или написать (это было еще полтора года назад) реально смешную официальную плату; или куда-то идти, какие-то документы делать фиктивные; или просто объяснить, как он действительно проживает. То есть пациенты ему еще доплачивают за определенные услуги. Он выбрал этот третий путь. И об этом написал в Фейсбуке. Мол, я даже не соврал - и мне дали визу".

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Ващук подчеркивает, что обращаясь за канадской визой, украинец должен объяснить, почему он может себе позволить поездку в Канаду.

"А люди, которые стараются придумать видимость, то есть идут и какие-то печати липовые или другие ставят, - это довольно быстро раскусывают, и тогда человек получит на 5 лет запрет на въезд в Канаду", - отмечает посол.

Полный текст интервью с Романом Ващуком читайте ЗДЕСЬ.


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Вот оно, покращення по порошенківському. Та третину збільшилась тільки кількість тих хто отримав візу
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ага - особливо при середньостатистичних 5 000 грн є шанс на отримання канадської візи
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та они просто бояться, что украинцы их обожрут.
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"...теневое существование украинцев". Красиво, и добавит нечего!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Канады Ващук о причинах отказов в визах: "Иногда фактором становится теневое существование украинцев"
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