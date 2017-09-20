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 Кабмин по просьбе Авакова восстановил проверки после трагедии в "Виктории": "Некоторые деятели на местах считают нашу государственную политику вседозволенностью"

аваков

Правительство разрешило проверять школы, сады, санатории и дома престарелых.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 20 сентября, на заседании Кабинета министров Украины министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к правительству с просьбой принять постановление о возобновлении проверок в детских дошкольных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и рекреации, а также в учреждениях, где находятся пожилые люди и инвалиды.

Аваков напомнил о трагедии в лагере "Виктория" и пожаре в доме престарелых, который в прошлом году унес жизни людей в Киевской области.

Кроме того, по словам Арсена Авакова, количество пожаров в Украине резко выросло за последний год.

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"По сравнению с прошлым годом в Украине на 31 % больше пожаров. А погибших - на 8% больше, - сказал Аваков. - Это происходит потому что некоторые деятели нашу государственную политику воспринимают как вседозволенность".

Он предложил принять соответствующее постановление, которое Кабмин поддержал.

"Меня штрафные санкции не интересуют, меня интересует безопасность людей", - подытожил выступление Авакова премьер Владимир Гройсман.
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- Вы не в церкви, вас не обманут, - весело сказал великий комбинатор. - Будет и задаток. С течением времени.(c)
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Сколько шекелей можно сбить! Был бы обьект, а нарушения найдутся. Гешефт однако
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Проблема в том, что проверки эти ничего не решат, ибо проверяльщики поголовно коррумпированы.
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вот с этого-то и надо начинать, - чтобы кто-то отвечал за свои висерунки на бумаге! Все остальное придет само собой. Но как-то не складывается(((
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тебе уже ничего не поможет. делают проверки- плохо, наезды на бизнес. Не делают проверки - плохо, коррупция .
По сути темы:

проверки теперь в графиках, каждый может видеть когда, кто его проверяет.
после проверки- пишется акт и предписание с требование устранить недостатки в такой то срок.
По истечению срока снова проверка. Если недостатки не устранены - подают в суд на прекращение эксплуатации.

В прошлом году у меня были проверки. Я думал, как всегда - выделю дизель, бензин и договоримся. После второй проверки пришлось уже судиться. Все просто и четко? доказывай невиновность в суде. Пока шел суд, устранил большинство недостатков, по части обвинений смог доказать, что МНС не правы. Суд выиграл. И без взяток. Вообще сужусь с 1996 года- взяток не давал. И практически все суды выигрывал.
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А как быть с тем, что дети и пожилые теоретически могут заходить и пребывать в ЛЮБОМ здании???
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Санэпидемстанцию ликвидировали...и получили, ботулизмы, сальманелёзы и прочую хрень...Даже в супермаркете покупая рыбу люди травились и умирали. Надо сделать сдерживающие взяточничество законы, с реальными посадками проверяющих если сшибают бабло .
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Вот сразу видно, что ты в торговле никогда не работал.
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Посмотрите на Оборзевших администраторов и продавцов маркетов, моют колбасы, просроченные продкукты везде, этикетки в наглую при покупателях переклеивают....
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реально , но не в таких количествах...Тем более товаров валом, полки ломятся..особенно молочка и колбасы...а покупательная способность раза в 3 упала...а продать то надо.И , кстати, и производителей, продавцов тоже не к штрафам, а к тюряге...может очухаются
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теперь еще цена поднимется, т.к. продавцы в стоимость товара заложат суммы взяток сотрудникам СЭС и пожарным, проходили, знаем.
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сам ты клоун...посмотри статистику по заболеваниям...я тут ни каким каком...жалко пострадавших. Я говорю о реальной ответственности взяточников...ну так лет 5 баланду хлебать....
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***
Чиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету:
5% - исполнение реального контракта,
50% - откат мне, смотрит на портрет гаранта, горько вздыхает и дописывает,
45% - президенту на борьбу с коррупцией.
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В нормальных странах фирму (и ее владельца), которая изготовила или продала некачественный товар (а тем более вредный для здоровья) навсегда заштрафуют и выкинут из рынка.
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вот вот...репутация и целая Сеть может пострадать...засудят на миллионы Евро или долларов....
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опять..взятки...это у нас видно национальное)))
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Ну как видно получили вседозволенность. а расчитывали на честность и порядочность....
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ну ты уж совсем лохом сабакова младшего не выставляй-то. что там тех жалких копеек на месяц для такого илитного типа? он за вечер справился, еще и должен остался.
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ублюдочная бандитская гопота во власти рассуждающая о госполитике - это что-то особенного(с)
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лучше бы кабмин учитывал требования простых украинцев а не сабакова
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СЕС , МОЗ , Пожежна Служба категорично забороняють монтаж підвісних стель в школах з відходів Азбесту , без системи УЗО , датчиків задимлення , пожежі , зрошення . "" Злодії в Законі "" , створили ТРЕСТ по відмиванню грошей , влаштовуючи ВСЮ "" братву "" та "" мертвих душ "" працівниками школи , за що отримали єдине покарання - ЛЮСТРАЦІЮ замість конфіскації та кастрації . Почитайте всі сторінки сайтів , що бандити витворяли , купуючи квартири , дачі , іномарки .. Український коледж 272 ... школа 272 - відгуки .. потвора школи 272 - дача Тарути С . О .. Благодійний Фонд школи 272 .. Награбоване коли віддавати будуть ?
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А чем там все закончилось в случае с нефтебазой БРСМ , которая соим пожаром унесла жизни 4 пожарных, кого-то посадили? БРСМ закрыли? Аваков пустозвон и популист.
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Бачите і нічого не потрібно,купи папірців,законів:попросили-пацан сделал.
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И кто же поставил этих деятелей как не ваша воровитя вонючия свинья Порошенко?
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ой.. не смешить курей на одеському базарі...
сабаків буде перевіряти бепепе ?
чи бепепе буде перевіряти сабаківа ?
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Короче Труха ворует,на стройке,а проверки всем.А не проще,посадить Труху,щоб все бачили,що за воровство та подлог нары?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКабмин по просьбе Авакова восстановил проверки после трагедии в "Виктории": "Некоторые деятели на местах считают нашу государственную политику вседозволенностью"
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