 Кабмин по просьбе Авакова восстановил проверки после трагедии в "Виктории": "Некоторые деятели на местах считают нашу государственную политику вседозволенностью"

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 20 сентября, на заседании Кабинета министров Украины министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к правительству с просьбой принять постановление о возобновлении проверок в детских дошкольных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и рекреации, а также в учреждениях, где находятся пожилые люди и инвалиды.
Аваков напомнил о трагедии в лагере "Виктория" и пожаре в доме престарелых, который в прошлом году унес жизни людей в Киевской области.
Кроме того, по словам Арсена Авакова, количество пожаров в Украине резко выросло за последний год.
"По сравнению с прошлым годом в Украине на 31 % больше пожаров. А погибших - на 8% больше, - сказал Аваков. - Это происходит потому что некоторые деятели нашу государственную политику воспринимают как вседозволенность".
Он предложил принять соответствующее постановление, которое Кабмин поддержал.
"Меня штрафные санкции не интересуют, меня интересует безопасность людей", - подытожил выступление Авакова премьер Владимир Гройсман.
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По сути темы:
проверки теперь в графиках, каждый может видеть когда, кто его проверяет.
после проверки- пишется акт и предписание с требование устранить недостатки в такой то срок.
По истечению срока снова проверка. Если недостатки не устранены - подают в суд на прекращение эксплуатации.
В прошлом году у меня были проверки. Я думал, как всегда - выделю дизель, бензин и договоримся. После второй проверки пришлось уже судиться. Все просто и четко? доказывай невиновность в суде. Пока шел суд, устранил большинство недостатков, по части обвинений смог доказать, что МНС не правы. Суд выиграл. И без взяток. Вообще сужусь с 1996 года- взяток не давал. И практически все суды выигрывал.
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Отключи наивняк.
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Чиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету:
5% - исполнение реального контракта,
50% - откат мне, смотрит на портрет гаранта, горько вздыхает и дописывает,
45% - президенту на борьбу с коррупцией.
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сабаків буде перевіряти бепепе ?
чи бепепе буде перевіряти сабаківа ?
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https://www.obozrevatel.com/crime/sovpadenie-syin-direktora-viktorii-obzavelsya-shikarnyim-kompleksom.htm
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